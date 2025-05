Broncode Winamp voor Windows komt op 24 september beschikbaar

De broncode van de Windows-versie van muziekspeler Winamp komt op 24 september beschikbaar. Hierdoor kan 'de hele community deelnemen aan de ontwikkeling van Winamp', zegt het platform donderdag.

"Hoewel onze huidige focus op het ontwikkelen van nieuwe producten ligt, zijn we onze trouwe fans niet vergeten. Deze beslissing zal duizenden Windows-gebruikers toegang geven tot hun favoriete muziekspeler, dankzij de ervaring en creativiteit van duizenden gepassioneerde ontwikkelaars", schrijft Winamp in een Instagrampost. Geïnteresseerden kunnen de broncode alvast aanvragen via een formulier op de officiële site van de muziekspeler.

Winamp bestaat sinds 1997 en blijkt nog steeds populair te zijn. De ontwikkelaar claimt dat er nog ruim 80 miljoen actieve gebruikers wereldwijd zijn. Vorig jaar is er een nieuwe versie van Winamp verschenen voor Windows, Mac, iOS en Android.