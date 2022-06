'MediaTek wil Intels divisie die chips maakt voor stroombeheer overnemen'

MediaTeks dochterbedrijf Richtek Technology wil Intel Enpirion overnemen. Onder deze naam brengt Intel chips voor stroombeheer voor cpu's, socs, asics en fpga's uit. MediaTek zou 85 miljoen dollar, omgerekend 72 miljoen euro, betalen voor Enpirion.

MediaTek zou met de overname het productaanbod van Richtek willen uitbreiden en geïntegreerd stroombeheer voor chips willen aanbieden. Op de website van MediaTek en Richtek staat nog niets over de overnameplannen, maar Taiwanese media zoals DigiTimes en MyFixGuide melden dat MediaTek de overname heeft aangekondigd. In het vierde kwartaal zou de overname naar verwachting afgerond moeten zijn, afhankelijk van toestemming van regulerende instanties.

MediaTek nam Richtek in 2015 over. Dit bedrijf is gespecialiseerd in stroombeheer voor elektronica. Met Intels Enpirion breidt het bedrijf zijn kennis en aanbod met betrekking tot zogenoemde power-system-on-a-chips uit. Dit zijn kleine dc-naar-dc-omvormers die gebruikt kunnen worden voor de stroomtoevoer naar bijvoorbeeld cpu's, socs, asics en fpga's.

Het zou om een nieuwe verkoop van een Intel-divisie in een reeks gaan. Intel verkocht recent zijn nandgeheugendivisie aan SK Hynix en verkocht vorig jaar zijn bedrijfsonderdeel voor smartphonemodems aan Apple. Intel ziet zich geconfronteerd met toegenomen concurrentie van AMD, Nvidia en Arm-chips.