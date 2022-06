Bloomberg: Twitter geeft 'vip'-gebruikers meer bescherming tegen trollen

'Prominente' Twitter-gebruikers krijgen een hogere mate van bescherming tegen bijvoorbeeld trollen, en klachten die ingediend worden gerelateerd aan die gebruikers worden sneller behandeld door moderators. Dat bevestigt Twitter tegenover Bloomberg.

Het systeem, genaamd Project Guardian, moet er volgens Twitter voor zorgen dat deze gebruikers minder in aanraking komen met trollen en onlinepesters, zo schrijft Bloomberg. Twitter beweert dat de moderators meldingen niet anders zullen toetsen dan bij 'normale' gebruikers, maar enkel dat dit sneller zal gebeuren. Het is onduidelijk of dit enkel gaat om gebruikers die een klacht indienen over de vips, of dat het ook gaat om vips die klachten indienen over gebruikers.

Onder deze 'prominente' gebruikers vallen onder meer mensen met veel volgers. Het gaat echter niet alleen om beroemde gebruikers. Ook personen die in een keer viraal zijn gegaan, zowel positief als negatief, kunnen al dan niet tijdelijk op de Guardian-viplijst komen te staan. Volgens Twitter staan er momenteel 'duizenden' accounts op de lijst, waarvan het gros het zelf niet weet. Twitter gebruikt de lijst al een aantal jaar, schrijft Bloomberg.

The Wall Street Journal schreef in september over een soortgelijk concept van Facebook. Dat kreeg een hoop kritiek, omdat gebruikers die door het platform als 'vip' werden aangemerkt naar verluidt veel Facebook-regels konden breken zonder bijbehorende consequenties.