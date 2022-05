‘Twitter werkt aan functie om long-formartikelen te schrijven op het platform’

Dataminer Jane Manchun Wong heeft ontdekt dat Twitter aan een nieuwe functie werkt, genaamd Twitter Articles. Deze functie zou gebruikers de mogelijkheid geven om langere artikelen te schrijven op het platform. Twitter bevestigt noch ontkent de ontwikkeling van de nieuwe functie.

Wong schrijft op haar Twitter-account dat het socialemediaplatform mogelijk werkt aan een nieuwe manier die gebruikers toelaat om langere, zogenaamde long-formartikelen te schrijven op het platform. Ze deelde ook een screenshot van de Twitter-webapp waarop de functie vermeld staat. In een reactie gericht aan journalisten van het Amerikaanse CNET stelt Twitter dat het 'altijd nieuwe manieren probeert te vinden om gesprekken op het platform op gang te brengen'. Het bedrijf bevestigde dus niet of de functie daadwerkelijk zal worden uitgerold.

De dataminer stelt ook vast dat de nog niet aangekondigde Twitter-functie, om enkel tweets te delen met bepaalde volgers, in de webapp Twitter Circle heet. Vorige maand werden er nog screenshots van deze functie gelekt die op de naam Trusted Friends wezen. Intern stond de functie volgens InputMag bekend als Flock.

Dataminer Jane Manchun Wong staat bekend om in de code van het socialemediaplatform te duiken en daar op zoek te gaan naar technische details over aankomende Twitter-functies of naar geheel nieuwe functies. Vorig jaar ontdekte ze bijvoorbeeld dat het Twitter Super volgers-abonnement minimaal 10.000 volgers zou vereisen. Ze ontdekte ook de maandelijkse kostprijs van het Twitter Blue-abonnement voor gebruikers in de Verenigde Staten.

De ontdekking van de Twitter-functie doet denken aan begin 2021. Toen nam Twitter de Nederlandse dienst Revue over voor betaalde nieuwsbrieven. Revue geeft schrijvers van nieuwsbrieven de mogelijkheid om geld te verdienen door ontvangers voor de nieuwsbrieven te laten betalen. Twitter verklaarde bij de toenmalige overname dat het team van Revue in de toekomst 'meer ervaringen rond long-formcontent op Twitter zou creëren'.