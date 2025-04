Twitter stopt op 18 januari met Nederlandse nieuwsbriefdienst Revue

Twitter stopt op 18 januari met de van oorsprong Nederlandse nieuwsbriefdienst Revue. Vanaf die datum worden alle gegevens verwijderd en hebben gebruikers geen toegang meer tot hun account. Twitter en Revue geven geen reden voor het stopzetten.

Revue-gebruikers hebben nog tot de datum van stopzetting om een lijst van hun abonnees te downloaden, meldt de dienst op zijn site. Ook is het mogelijk om alle vorige nieuwsbrieven en de statistieken te bewaren. Vanaf 20 december kunnen gebruikers zich niet meer abonneren op betaalde nieuwsbrieven.

Waarom de dienst wordt stopgezet, is niet duidelijk. Wel meldt de medeoprichter van Revue, Martijn de Kuijper, dat dit 'niet specifiek te danken' is aan de nieuwe Twitter-eigenaar Elon Musk.

Twitter nam Revue in januari 2021 over. Het is een platform waar gebruikers nieuwsbrieven kunnen opstellen en kunnen versturen naar abonnees en daar statistieken over te zien krijgen. De dienst werd in 2015 opgericht in Utrecht door De Kuijper en Mohamed El Maslouhi.