Twitter schorst accounts van ontwikkelaar die vluchtinfo Elon Musk deelde

Twitter heeft de accounts van een ontwikkelaar geschorst omdat die vluchtinformatie van vliegtuigen van bekende personen deelden. Realtime locatiegegevens delen is per direct ook verboden op Twitter.

Ontwikkelaar Jack Sweeney verklaarde aan een journalist van The New York Times dat al zijn Twitter-accounts, waarmee hij openbare vluchtinformatie van vliegtuigen van bekende personen deelde, geschorst zijn. Dat waren er ongeveer 30. Enige tijd later was ook zijn persoonlijke Twitter-account geschorst.

Twitter heeft nog geen officiële verklaring uitgebracht over de schorsingen, maar ceo Elon Musk gaf wel enige uitleg. Hij stelt in een tweet dat een stalker woensdagavond een auto van Musk met daarin zijn zoon had belaagd in Los Angeles. Die stalker dacht volgens Musk dat de ceo in de auto zat. Musk verwees vervolgens naar het account van Jack Sweeney en stelt dat er juridische stappen zijn ondernomen tegen de man en andere organisaties die volgens Musk het belagen van zijn familie ondersteunden.

Volgens Musk wordt elk Twitter-account dat realtime locatiegegevens van iemand deelt, voortaan geschorst, omdat dit een schending van de fysieke integriteit van een persoon met zich mee zou brengen. Deze stelregel is volgens Musk ook van toepassing op accounts die linken naar webpagina’s met daarop verwijzingen naar realtime fysieke locaties van personen. Het delen van locatiegegevens die 'een beetje' verouderd zijn, is volgens Musk niet problematisch en is dus nog toegestaan op Twitter.

Elon Musk is al jaren fel tegen het account @ElonJet, dat vluchten van Musks privéjet volgde op basis van openbare vluchtgegevens. Musk zei echter na zijn overname van Twitter expliciet dat hij dit account niet zou schorsen omwille van zijn eigen interpretatie van vrijheid van meningsuiting op het platform. Hij wilde @ElonJet laten bestaan, hoewel dat volgens hem 'een direct, persoonlijk veiligheidsrisico' vormde. Het is exact die bewoording die Twitter nu gebruikt om het nieuwe beleid te verantwoorden.

Jack Sweeney is een twintigjarige Amerikaanse student die in juni 2020 een Twitter-account heeft aangemaakt waarmee hij vluchtinformatie van de privéjet van Elon Musk deelde. In november vorig jaar nam Musk contact op met Sweeney en bood hij de man 5000 dollar om te stoppen met het verspreiden van de vluchtinformatie. Sweeney weigerde en vroeg een hoger bedrag. Kort nadat Elon Musk Twitter had overgenomen, claimde Musk dat hij het recht op vrije meningsuiting op het platform zou waarborgen. Zelfs al kon er hierdoor een veiligheidsrisico voor hemzelf ontstaan. Hij verwees daarmee naar het account van Sweeney met vluchtinformatie van zijn privévliegtuig.