'Twitter stelt Blue-abonnement uit om Apple-tarief van 30 procent te omzeilen'

Elon Musk maakte eerder bekend dat Twitter vanaf dinsdag weer het Blue-abonnement met blauw vinkje zou verkopen, maar de komst van de betaalde verificatie lijkt te zijn uitgesteld. Dat zou te maken hebben met het omzeilen van de 30 procent die Apple inhoudt via App Store-aankopen.

Volgens de website Platformer zal het gewijzigde Blue-abonnement wellicht niet beschikbaar zijn als in-app aankoop op iOS zodat de App Store-afdracht van 30 procent van de aankoopprijs niet hoeft te worden voldaan. Eerder deze maand was Blue kort beschikbaar, maar het was toen alleen aan te schaffen via Twitters eigen iOS-app. The Verge schrijft dat het ook over het uitstel heeft gehoord van een persoon met kennis van de materie.

Het betalen van de 30 procent via aankopen in Apples App Store is al vaker punt van kritiek geweest, bijvoorbeeld in een kwestie waarin Spotify zijn pijlen op dit tarief op in-app aankopen richtte, omdat zijn muziek-app daardoor minder goed kon concurreren met Apples eigen muziekdienst. Twitter-eigenaar Elon Musk kwam deze maand met enigszins vergelijkbare kritiek. Hij stelde dat de App Store-tarieven te hoog zijn door de duopolie van iOS en Android en sprak van een 'verborgen belasting van 30 procent op het internet'. Musk meldde op maandag dat Apple grotendeels zou zijn gestopt met adverteren op Twitter en dat het bedrijf uit Cupertino gedreigd zou hebben Twitter niet meer aan te bieden in de App Store.

Twee weken geleden maakte Musk bekend dat Twitter het Blue-abonnement met blauw vinkje vanaf dinsdag weer zou gaan aanbieden. Met het abonnement kunnen gebruikers onder meer een blauw vinkje naast hun naam krijgen. Onder het eerdere Blue-abonnement konden gebruikers hun naam wijzigen waarbij dat blauwe vinkje werd behouden, maar bij de nieuwe versie van Blue zorgt een naamswijziging ervoor dat abonnees het blauwe vinkje verliezen. Die wijziging is bedoeld om misbruik te voorkomen. Het blauwe vinkje was voorheen enkel bedoeld voor geverifieerde gebruikers, maar met de introductie van Blue eerder deze maand was het vinkje ook te gebruiken voor niet-geverifieerde gebruikers. Dat leidde ertoe dat veel gebruikers met het Blue-abonnement zich voordeden als beroemdheden of bedrijven.