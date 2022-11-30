'Twitter stelt Blue-abonnement uit om Apple-tarief van 30 procent te omzeilen'

Elon Musk maakte eerder bekend dat Twitter vanaf dinsdag weer het Blue-abonnement met blauw vinkje zou verkopen, maar de komst van de betaalde verificatie lijkt te zijn uitgesteld. Dat zou te maken hebben met het omzeilen van de 30 procent die Apple inhoudt via App Store-aankopen.

Volgens de website Platformer zal het gewijzigde Blue-abonnement wellicht niet beschikbaar zijn als in-app aankoop op iOS zodat de App Store-afdracht van 30 procent van de aankoopprijs niet hoeft te worden voldaan. Eerder deze maand was Blue kort beschikbaar, maar het was toen alleen aan te schaffen via Twitters eigen iOS-app. The Verge schrijft dat het ook over het uitstel heeft gehoord van een persoon met kennis van de materie.

Het betalen van de 30 procent via aankopen in Apples App Store is al vaker punt van kritiek geweest, bijvoorbeeld in een kwestie waarin Spotify zijn pijlen op dit tarief op in-app aankopen richtte, omdat zijn muziek-app daardoor minder goed kon concurreren met Apples eigen muziekdienst. Twitter-eigenaar Elon Musk kwam deze maand met enigszins vergelijkbare kritiek. Hij stelde dat de App Store-tarieven te hoog zijn door de duopolie van iOS en Android en sprak van een 'verborgen belasting van 30 procent op het internet'. Musk meldde op maandag dat Apple grotendeels zou zijn gestopt met adverteren op Twitter en dat het bedrijf uit Cupertino gedreigd zou hebben Twitter niet meer aan te bieden in de App Store.

Twee weken geleden maakte Musk bekend dat Twitter het Blue-abonnement met blauw vinkje vanaf dinsdag weer zou gaan aanbieden. Met het abonnement kunnen gebruikers onder meer een blauw vinkje naast hun naam krijgen. Onder het eerdere Blue-abonnement konden gebruikers hun naam wijzigen waarbij dat blauwe vinkje werd behouden, maar bij de nieuwe versie van Blue zorgt een naamswijziging ervoor dat abonnees het blauwe vinkje verliezen. Die wijziging is bedoeld om misbruik te voorkomen. Het blauwe vinkje was voorheen enkel bedoeld voor geverifieerde gebruikers, maar met de introductie van Blue eerder deze maand was het vinkje ook te gebruiken voor niet-geverifieerde gebruikers. Dat leidde ertoe dat veel gebruikers met het Blue-abonnement zich voordeden als beroemdheden of bedrijven.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 30-11-2022 08:03 358

30-11-2022 • 08:03

358

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Verwijderd 30 november 2022 08:06
Toch wel een ongemakkelijk gevoel dat Apple zoveel macht heeft. En ben ik de enige die 30 procent wel een beetje veel vind?
Corrigan @Verwijderd30 november 2022 13:08
Google vraagt precies hetzelfde voor grote spelers als Twitter. Daarover hoor je Musk niet. Wat hij valt nu Apple aan doordat zij dus dreigen heel Twitter van het platform af te gooien. Puur politiek.

Musk snapt ook prima dat global server farms en de hele stores infra het nodige kosten aan onderhoud en energiekosten. Hij probeert nu overal geld voor te vragen na zijn verschrikkelijke massa ontslagen bij Twitter.

Zou wel een stunt zijn als Apple werkelijk Twitter van het platform gooit.
Goed als tweakers hier een nieuwsbericht over maakt met meer achtergronden.
r5copa @Corrigan1 december 2022 11:17
Gaat Apple nooit doen , raken ze veel klanten kwijt .
Het idee noemen is al belachelijk van Apple !
Corrigan @r5copa1 december 2022 16:03
Of ze winnen er juist klanten bij. Veel grote partijen zijn al gestopt met adverteren op Twitter of zijn dit van plan.
Eren @Corrigan3 december 2022 04:33
Grote partijen gaan alleen weg omdat, ze niet in de cancel culture willen belanden. Gebruik van twitter is volgens mij zelfs gestegen als ik Elon Musk moet geloven. Dat advertentie partijen weg zijn gegaan betekent niet gebruikers. Ik kan mij wel voorstellen dat de die hard twitter gebruikers via de browser verder gaan of de Apple eco systeem gewoon verlaten voor Android.

[Reactie gewijzigd door Eren op 26 juli 2024 08:23]

Corrigan @Eren3 december 2022 12:03
Ik las dat Musk in paniek is nu veel grote adverteerders weglopen. Die gaat dan van alles roepen.
Er stappen volop gebruikers over de alternatieven, vooral naar Mastodon.
schietdammer @Corrigan3 december 2022 16:30
"Musk snapt ook prima dat global server farms en de hele stores infra het nodige kosten aan onderhoud en energiekosten." google is geen prive bedrijf he, het is op de beurs en je kunt dus heel simpel zien hoeveel ze verdienen .... in dit geval 13 miljard in een kwartaal https://www.google.com/se...d&q=profit+google+quarter dat is 1 miljard per week, ik vindt dat belachelijk jij niet? of je wist het niet!
Corrigan @schietdammer3 december 2022 22:30
En waarom is dat belachelijk? Als zij geen grote winsten maken gaan ze massa ontslagen doen. Dat is pas slecht!
dev10 @Verwijderd30 november 2022 08:15
En ben ik de enige die 30 procent wel een beetje veel vind?
Nee hoor, dat ben je zeer zeker niet.

Voor kleine ontwikkelaars is 30% afdragen misschien nog wel een goede deal, maar ergens lijkt het me eerlijker als Apple zou gaan werken met een bepaalde staffel. 30% afdragen over de eerste x aankopen, 15% over de tweede staffel en 5% over de rest.
Ypho @dev1030 november 2022 09:05
Kleine ontwikkelaars (< 1 miljoen omzet), en dat is veruit het grootste deel lijkt me, hoeven sinds vorig jaar "maar" 15% af te dragen. Die hebben inmiddels al een betere deal. Het zijn vooral de grote ontwikkelaars die hier "harder" geraakt worden, zodra ze boven de 1 miljoen omzet komen.

Kijkend naar het voorstel van @dev10 is via staffels natuurlijk eerlijker, omdat meer verkopen niet evenredig meer kosten voor Apple meebrengt, maar dan profiteren vooral de grote developers/bedrijven. De "oplossing" die Apple nu heeft, is voordeliger voor kleine developers/bedrijven.

Nog mooier zou zijn 15% over de gehele linie natuurlijk :)
watercoolertje @Ypho30 november 2022 09:32
Nog mooier zou zijn 15% over de gehele linie natuurlijk :)
5% is ruim genoeg voor de karige diensten die er tegenover staan. Kan je zeggen, ja ze ontwikkelen ook de tools, ja dat klopt omdat ze je dwingen die te gebruiken, betalen, idem dito, hosten, idem dito. Ze trekken alles naar zich toe, maken alternatieven bewust onmogelijk, dan kunnen ze niet als excuus gebruiken dat ze er zo veel voor moet doen.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 26 juli 2024 08:23]

M3m30 @watercoolertje30 november 2022 11:28
Als het aan jouw ligt moet het gratis… 15% is niet veel.
curry684 @M3m3030 november 2022 13:04
En wat doen ze er exact voor?

Weet je dat om uberhaupt te kunnen publishen op de App Store je een Apple Developer account moet hebben van 99 euro per jaar? Vanzelfsprekend gratis in de Play Store.

Voor die 15/30% bieden ze een beetje bandwidth aan, wat een totaal buitensporige prijs is daarvoor.

Er is een reden dat ze 20 miljard per kwartaal winst maken en dat is niet omdat ze normale prijzen vragen voor hun producten.
TimmiX @curry68430 november 2022 13:54
99 euro per jaar is eigenlijk toch ontzettend goedkoop, zeker in de professionele markt?
Kijk alleen eens naar de IDE's. Ja er zijn veel gratis varianten beschikbaar, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een Webstorm (159 per jaar), UltraEdit (79 per jaar) of Espresso (99 per jaar). Microsoft vraagt 45 per maand voor Visual Studio licentie bijvoorbeeld. En dat is puur een code-editor.

Bij Apple is Xcode (en swift) maar een fractie van wat je ervoor terugkrijgt. Alleen al een gemiddelde cursus op Udemy oid gaat al rap richting de 99 euro. Wat denk je van licenties voor paymentproviders voor het monitiseren van apps. De infrastructuur voor het releasen. Documentatie, contact met ontwikkelaars, toegang tot betasoftware en hardware, Testtooling en automated testing. Vindbaarheid in zoekmachines. De mogelijkheid voor het bundelen van je apps. Statistieken van je apps en de hele backoffice die daar bij hoort. Reviews van je app en de moderatie daarvan. De mogelijkheid voor A/B testen in je apps en het uitrollen van betaversies naar gebruikers. Etc. etc etc.

Al dit bovenstaande en nog véél meer zit inbegrepen in die eenmalige prijs van 99 euro. Alleen de kosten van (automated) marketing-tooling betaal je duizenden euros aan licentiekosten per jaar in veel andere ontwikkelomgevingen. En wanneer je besluit jouw apps gratis in de app-store te zitten vraagt Apple daar zelfs helemaal niets voor, pas als je winst maakt vragen zij een commissie van 15% (heel normaal, dit gebeurd overal, je supermarkt verkoopt ook niet tegen inkoopprijs) en wanneer je meer dan 1 miljoen omzet maakt (dus de grote jongens) dan houden ze 30% commissie in. Lijkt mij in principe een eerlijk systeem. Lage drempel om in te stappen, en de grote jongens meer laten betalen. Gevalletje 'tax the rich'. Licht politiek wat gevoelig, maar uiteraard wel het beste systeem.

De licentie voor het development-account en de commissie voor app-sales lijken mij daardoor helemaal niet onterecht of oneerlijk. Die 15/30 procent zijn te bediscuteren. Ja Apple maakt hier uiteraard winst op, maar dat doen alle commerciele bedrijven. Het zijn in ieder geval geen schandalige, unieke percentages, het is redelijk marktconform en deze percentages zijn in alle 10+ jaren nooit verhoogd, terwijl de kosten (hosting, personeel, energie, etc) natuurlijk voor Apple wel zijn gestegen. Met de winsten die zij maken natuurlijk geen enkel probleem voor Apple, maar er zijn genoeg bedrijven die winsten wel hebben verhoogd desondanks.

De enige situatie waar Apple echt de mist in gaat in mijn optiek is de commissie op in-app-purchases en op abonnementen/diensten van de apps. Apple heeft in mijn ogen geen recht op 30% van een Twitter blue abonnement. Echter, als je het zakelijk bekijkt is het wel logisch dat Apple ergens een vergoeding zoekt voor het platform dat ze Twitter bieden, de App staat immers gratis in de App Store en daar verliest Apple dus letterlijk geld op nu zonder inkomsten.

Ik kan Apple begrijpen in het feit dat ze compensatie willen voor het platform wat ze Twitter bieden. Ik snap Twitter dat ze niet willen dat 30% van hun abonnement-model wegvloeit aan Apple. Het is een moeilijke situatie om echt te beslissen vindt ik, beide hebben een goed punt. Twitter maakt ook gigantische winsten met hun ads op het iOS platform. Daarvan zou ik het ergens ook niet gek vinden dat een deel naar Apple (en Google) gaat voor de infrastructuur etc.

Ik denk dat er ergens een soort compromis gevonden moet worden voor het soort apps als Twitter, Spotify, Netflix, Audible, etc. 30% afdragen per licentie is niet fair. Niets afdragen aan Apple is ook niet fair. Commisie vragen aan developers voor gratis apps zou ook niet fair zijn, zeker voor kleinere developers.

[Reactie gewijzigd door TimmiX op 26 juli 2024 08:23]

davince72 @TimmiX30 november 2022 17:43
Sorry maar je vergelijkt appels met peren volgens mij.
Apple is er bij gebaat om developers aan zich te binden die Apps bouwen.....en als ze voor die apps ook nog eens geld vragen krijgt Apple 30% daarvan. Kassa! Apple genereert hiermee simpel zijn eigen inkomsten.

Dat gaat totaal niet op voor de applicaties die jij aanhaalt (IDE's, etc) Na aanschaf komt er geen extra geld in het laatje als men er gebruik van maakt.

Beste kun je het nog vergelijken met spelcomputers. De hardware krijg je met korting aangereikt, het geld wordt verdiend door de games die je aanschaft waar zij(Sony, nintendo, etc) goede commissie voor vangen.
Koekhapperrr @davince7230 november 2022 18:43
Anderzijds hebben app-ontwikkelaars ook enorm veel baat bij het ecosysteem dat Apple en Google bieden.

iOS en Android bieden een omgeving waarvoor je relatief makkelijk een app kunt ontwikkelen, die een enorme userbase kan bereiken én die het complete verspreiden van je app verzorgen.

Natuurlijk zijn hier genoeg kanttekeningen bij te plaatsen, en in het geval van Spotify vind ik de afdracht door de direct-concurrerende dienst van Apple zelf ook valse concurrentie, maar over het algemeen hebben beide partijen profijt van deze hele situatie.
Deveon @curry68430 november 2022 13:49
De APi’s van Apple maakt het wel een stuk makkelijker om een app op te bouwen. Begin van het jaar was er not een rel dat wanneer je op Android vanuit een app een foto maakt deze bij de meeste toestellen een screenshot van de viewfinder maakt terwijl op iOS de app eenvoudig direct tegen de camera kan babbelen.

Verder geven Apple gebruikers gemiddeld fors meer uit. Dit is natuurlijk deels te danken aan de betrouwbaarheid en ecosysteem van Apple. Daar mogen ze best 15% voor beloond worden.
jfdaniels @Deveon30 november 2022 14:17
Dit lijken me vooral voordelen van IOS die je hier beschrijft. Een software waar ze in hun aankoopprijs toch al een hoop geld voor krijgen. Maar er lijken me weinig bijkomende argumenten te zijn voor het extra afdragen van geld via de app store.

Wat ik volledig kan volgen is dat ze een betaaloptie aanbieden waar ze 30% op vragen. Maar als een app ontwikkelaar dan eigen betaalopties aanbiedt lijkt het me een vreemde argumentatie om ook daar 30% op te claimen.
Deveon @jfdaniels30 november 2022 15:22
Als er van iets nooit genoeg is het geld of winst. Specifiek Apple heeft enorme bedragen op de balans staan want als ze het naar de VS halen moeten ze belasting betalen.
STK @curry6841 december 2022 09:53
Voor die 15/30% bieden ze een beetje bandwidth aan, wat een totaal buitensporige prijs is daarvoor.
Ze bieden je niet 'een beetje bandwidth' aan, ze bieden je de tools en middelen om je app beschikbaar te maken voor meer dan een miljard mensen. Ik vind die 15/30% best een goede deal.
nokie @curry68430 november 2022 18:29
Dat geklaag over die 99 euro vind ik altijd geweldig. Waarschijnlijk doet zo’n developer meer op aan frisdrank en chips alleen al in een jaar, nog geen enkele horen klagen hoe duur de lokale Jumbo wel niet is…

Dat prijsverschil van 100 euro tussen de app en de play store gaat het toch echt niet doen. In tegendeel, het houdt misschien wat nep-developers buiten en er gaat in de Appstore 2x zoveel geld om als in de play store. Die 100 euro is het dus meer dan waard (wat ook elke keer weer blijkt, anders lieten developers Apple al lang links liggen en waren ze nu dood… en had Google een monopolie, iets wat we allemaal graag zouden willen??)

Ja, ze graaien in de winst van de developers, nee het is niet goed voor de consument. De oplossing is meer concurrentie…
SoloH @curry6841 december 2022 14:39
Ze generen geld voor je, dat is wat ze doen. En ze zijn er behoorlijk goed in. Je kan je app beter verkopen in de App Store dan in de Play Store (die inschrijving kost ook geld, en houden dezelfde fee aan als Apple).

Apple fee: 30/15%
Microsoft fee: 30% games (voor apps naar 15%)
Google fee: 30/15% (na aanpassing van Apple)
Steam fee: 30%
Playstation fee: 30%
Nintendo fee: 30%
SoloH @curry6841 december 2022 14:44
Voor die 99 euro, krijg je gekeurde certificaten en doen ze jou boekhouding, inclusief belastingaangifte in elk land waar je in uitgeeft. En je eigen inkomsten.
Maar goed, ik denk eerder dat ze het gebruiken als drempel, zodat niet iedere nit-wit zijn hobby project gaat aanbieden.
ygeffens @watercoolertje30 november 2022 12:36
Apple trekt het niet naar zich toe.
Wij kopen iPhones en gaan akkoord met het feit dat er maar 1 ('echte') store is voor iOS.

persoonlijk:
15% lijkt me ook redelijker, voor de inspanningen die ze er voor moeten doen.
slechts 1 store is voor mij voldoende. Een degelijke controle dat er geen rommel in de store komt verkies ik boven meerdere stores en hierdoor misschien goedkopere apps.
QErikNL @ygeffens30 november 2022 13:42
15% is nog steeds enorm veel voor een betaaldienst: iDeal kost 29 cent per transactie en MasterCard 2,9% (bron: Mollie). De service die ze aanbieden is hooguit 4 á 5% waard, zo ingewikkeld of bijzonder is de tech niet.
Als ze een grotere marge willen pakken, prima, maar sta dan ook andere stores toe op het platform die met je kunnen concurreren.
Luminair @Ypho30 november 2022 15:12
Nog mooier zou zijn 15% over de gehele linie natuurlijk
Mja, ik kan maar moeilijk sympathiseren met bedrijven die bijvoorbeeld Candy Crush maken; die komen echt niks te kort hoor. Er valt zeker een argument te maken dat een miljoen per jaar (al helemaal voor mid-bedrijven) alsnog een lage lat is voor de 15%, en dat die hoger zou moeten.

Het idee van de staffels vind ik, in elk geval voor kleine ondernemers, niet aantrekkelijk.
sfc1971 @Verwijderd30 november 2022 08:36
En hoeveel vraagt Paypal ook al weer voor een transactie? Nee niet dertig procent maar is ook niet goedkoop voor de retailer en zijn ook meer dan genoeg klachten over waar Musk weer niet naar luistert.

En Tesla, waar je features die al op de auto zitten moet unlocken voor zeg de navigatie?
lordawesome @sfc197130 november 2022 09:02
PayPal vraagt 1of 2%, niet 30%.
Cubidotnl @lordawesome30 november 2022 09:53
PayPal rekent een percentage van 3,4% + vaste kosten van €0,35 per transactie. Dus bij kleine transacties zoals in de App Store (90 cent) ben je dus veel duurder uit bij Paypal.
laptopleon @Cubidotnl30 november 2022 10:37
Elke keer gaat het over die ‘belachelijke 30% van Apple’ maar hoeveel kost het je nou echt?

Mensen kopen eens in de zoveel jaar een nieuwe telefoon en in de beginperiode vaak nog een paar apps, maar in verhouding tot de hardware, gaat er nauwelijks geld om in apps. Ik zou wel eens statistieken willen zien van wat gebruikers daar aan uitgeven.

Maar ja, Twitter moest zo nodig verkocht worden en net zoals bij alle grote overnames weet je dan één ding zeker: Dat geld moet terugverdiend worden. En dat lukt niet alleen met ontslagen.

Dus ik voorspel dat er nog wel een paar betaalde vinkjes en dergelijke bij komen. En de kans op rechtszaken om geld is hiermee ook met 1.000% toegenomen.
Handelaer @laptopleon30 november 2022 10:41
Het gaat ook om subscriptions en dergelijke. Als jij spotify afsluit via je iOS app, gaat er dus voor de volledige subscription 30% naar Apple. Dat klinkt mij buitenproportioneel.

Is ook de reden waarom sommige diensten als Youtube Premium duurder zijn als je via de iOS app afsluit. Kan je dus beter via een browser doen om de Apple tax te omzeilen.
laptopleon @Handelaer30 november 2022 11:10
Precies, je kan het ook via je browser doen. Ik vind een cappuccino in de horeca ook buitenproportioneel duur, dus drink ik die thuis wel.

Bij abonnementen geldt de 30% alleen het eerste jaar en alleen bij miljoenenbedrijven.

Ik begrijp de selectieve ophef niet omdat het concreet meestal maar om dubbeltjes gaat. Je koopt een spelletje van een euro – wat al lachwekkend weinig is – en dan ga je je druk maken over 30 cent. Op je telefoon van € 1000 terwijl je een kopje koffie drinkt dat je zelf zet, dat alleen al 30 cent kost aan koffie.

Als je iets koopt, zit daar marge op. Alleen weet je vaak niet hoeveel. Als ik hier de reacties lees, denk ik dat veel mensen nog veel harder zouden schrikken als ze wisten hoeveel marge er op van alles zit.

Albert Heijn’s product met de hoogste marge is hun plastic boodschappentas. Hoor je nooit iemand over. Kost waarschijnlijk 1 cent om te maken en kostuum de winkel 35 cent of zo.
QErikNL @laptopleon30 november 2022 13:49
Als jij als ontwikkelaar een spelletje van een euro verkoopt, daarvan 30% aan Apple moet geven en 0,174 cent aan omzetbelasting... Je houd dus een kleine 58 cent over. Dat is nogal wat.
laptopleon @QErikNL30 november 2022 14:13
Voor het eerste miljoen aan omzet betaal je als ontwikkelaar 15%, dus tenzij je netto meer dan € 640.000 aan apps per jaar verkoopt, hou je als ontwikkelaar 64 (pro)cent van het verkoopbedrag over.

De btw ben je natuurlijk altijd kwijt dus die meetellen is misleidend, want heeft niks met Apple te maken.

Je komt dankzij de btw nooit boven de 82 cent uit dus in feite is dat je 100%.
the iMad @QErikNL3 december 2022 08:44
x 100.000
Halo_Master @Handelaer30 november 2022 12:19
Je kan geen spotify afsluiten via de iOS app, al jaren niet meer.

Daarnaast wordt , als een abo een jaar heeft gelopen via de iOS App Store 15% in rekening gebracht, niet meer 30%.
Sjekster @Halo_Master30 november 2022 12:31
Was het niet zo dat je als app ontwikkelaar ook geen linkje naar een betalingsoptie buiten de app mocht weergeven in de app?

Dat maakt het er voor de gebruiker niet veel makkelijker door.
Halo_Master @Sjekster30 november 2022 13:01
Nee klopt,

Maar als een gebruiker in het geval van spotify , niet weet dat hij/zij spotify.nl of .com kan intypen. Tja…..

Ik ben het met jouw argument eens hoor, maar het lijkt mij ook niet dat de ah een bordje toestaat met een verwijzing naar een website van een fabrikant om een product daar goedkoper te halen.

Maar ja, er is geen concurrentie idd, als er geen andere Appstores op iOS zitten. Ik denk dat Apple binnenkort internationaal gewoon verplicht gaat worden om een linkje toe te staan, maar dat Apple ook developers kan blijven verplichten om daarnaast dan een mogelijkheid te bieden om via de AppStore een abo af te sluiten.
Janusch @Handelaer30 november 2022 11:05
30% van abonnementen vind ik ook buitenproportioneel. Eenmalige aankopen vind ik een ander verhaal. Ze bieden veel meerwaarde, want hoe zou je als appbouwer anders zo'n enorm bereik in 1x kunnen krijgen?

Maar, stel dat ze het verlagen naar 15% voor abonnementen, zouden bedrijven dan niet willen omzeilen zoals Twitter doet en Spotify? Ik vraag me oprecht af waar het kantelpunt zit.
Xerxes249 @Janusch30 november 2022 13:46
Het is 15% afdragen tenzij je meer dan een miljoen verdient aan de appstore dan is het 30% voor het eerste jaar bij subscriptions en 15% voor elk opvolgend jaar.
kozue @Handelaer30 november 2022 12:59
Als ze er andere regels op na zouden houden voor abo's dan voor eenmalige aankopen, gaan meer ontwikkelaars hun model gewoon omgooien om de hogere kosten te omzeilen. Niet dat ik een voorstander ben van "platform-tax", maar vanuit Apple's perspectief wel begrijpelijk.
RobertPeterson @laptopleon30 november 2022 11:08
Hier verkijk jij je echt ontzettend op...

https://i.redd.it/jg6t8xm07sn91.png

Hun services en appstore leveren zo'n 80 miljard per jaar op.. Dat is maar de helft van hun iPhones revenue, dat is zeker niet amper.
laptopleon @RobertPeterson30 november 2022 11:17
De 4/15/30% over app-inkomsten waar we het over hebben, worden in die grafiek op één hoop gegooid met alle diensten, dus dit zegt weinig over de app-inkomsten.

Als ik 1 maand Apple TV+ neem, à € 6,99, betaal ik meer aan Apple dan ik in heel mijn leven tot nu toe aan app-opslag betaald heb.
RobertPeterson @laptopleon30 november 2022 11:38
https://www.cnbc.com/2022...p-store-during-2021-.html

Apple heeft in 2021 60 miljard uitbetaald aan Appstore developers. Dit is dus 70%-85% van de appstore omzet. Ja ik vind dit dus niet weinig.. Betekend dat hun daar zo'n 10 tot 20 miljard aan hebben overgehouden.

Maar 60 miljard is natuurlijk gewoon gigantisch.
laptopleon @RobertPeterson30 november 2022 14:01
Maar nu ben je het voor heel de wereld aan het uitrekenen. Dan kom je altijd op astronomische bedragen uit.

Prima, maar dan moet je het ook vergelijken met andere kosten voor heel de wereld tegelijk. En dan is het weer peanuts.
RobertPeterson @laptopleon30 november 2022 14:09
Je zit nu gewoon alles recht te lullen wat scheef is.. Eerst vind zeg je dat de appstore niks oplevert. Als ik dan aangeef dat het toch zo'n 50% van hun iPhone omzet is vind je dat het niet een goed voorbeeld is.

Dan geef ik aan wat de appstore omzet is, dan is het weer voor heel de wereld en daarom peanuts. Feit is gewoon dat de appstore een gigantische inkomstenbron is voor ontwikkelaars en voor Apple. Vind maar eens een bedrijf dat 80 miljard omzet per jaar. Kijk maar eens of dat voor een bedrijf peanuts is.
laptopleon @RobertPeterson30 november 2022 14:25
Mijn punt is dat je niets hebt aan dit soort cijfers van bedrijven. Het gaat er om wat de kosten voor jou zijn.

Je voelt er financieel niets van, of Apple of Google nou een miljoen of 100 miljard verdienen dit jaar. Maar wel of jij er € 1 of € 100 aan kwijt bent. In het geval van de appstore zullen er weinig mensen zijn waar Apple voor € 100 aan app-opslag aan verdient heeft.

Voor de 25e keer dit jaar gaat het hier op tweakers over die 30% die meestal 15% is. Tegelijkertijd lees ik vrijwel niks over wat Facebook en Google aan mij verdienen. Dat vind ik nogal selectieve verontwaardiging, ja.
RobertPeterson @laptopleon30 november 2022 14:37
ah precies daar zit jouw verontwaardiging. Ik denk al wat loop je te schoppen tegen gewoon harde financiële feiten.

Feit blijft dat als de appstore 80 miljard per jaar omzet. ieder persoon op aarde er minimaal een 12 euro op uitgeeft. Vind ik erg veel!

Nee klopt, Facebook en Google zijn niet voor niks de tech powerhouses met een kleinere hardware divisie dan Apple. Die verdienen meer aan de gegevens van iemand. Apple verdiend meer aan de Apps van anderen. Ik ben wel een van de Apple gebruikers die meer dan 300 euro heeft gespendeerd op de Appstore.

Maar poets Apple niet uit, die gaan ook meer adverteren op hun platformen.

Zo heb ik de Affinity apps van 50 euro per stuk. Hiervan ook de tablet apps. Ook gebruik ik Ulysses al een aantal jaren en is Things3 mijn favoriete planner. Ik denk ook echt dat ik niet de enige ben maar toch. Wij kijken vrij vel series op Apple TV (verrasend goede zoals severance, trying, see, the flight attended, Ted Lasso) Is Apple music mijn Muziek streaming platform. Ik spek dat bedrijf echt te veel.
laptopleon @RobertPeterson30 november 2022 19:56
OK, misschien onderschat ik het.

Wat de omzet van 80 miljard betreft. Ik begreep dat er zo’n 8 miljard mensen zijn, maar lang niet allemaal hebben ze een iPhone of iPad natuurlijk.

Met betrekking tot iPhones kom ik schattingen van 900 tot 1.200 miljoen tegen, iPad is moeilijker iets over te vinden.

Deels overlapt het uiteraard. Stel dat er grofweg 2 miljard mensen met een iPad en/of iPhone zijn, dan zouden die voor gemiddeld €/$ 40 afgelopen jaar aan apps moeten hebben gekocht.

Ik weet het, anekdotisch, maar van alle mensen die ik ken heeft vrijwel iedereen een smartphone, maar op een paar cheapo spelletjes na wordt er nauwelijks wat uitgeven aan apps (van welk merk dan ook). Wel aan Spotify buiten de app store om, iCloud etc maar dat zijn ‘diensten’ en geen appstore apps. € 40 gemiddeld lijkt me daarom erg veel, maar goed, het zal wel dan.

Ik heb zelf ook de Serif Affinity apps, maar voor macOS. Ik vraag me af of ze die ook meetellen als ‘app store’ omzet.
RobertPeterson @laptopleon30 november 2022 20:22
Ik denk dat 2 miljard een te hoge schatting is. Dan zouden 1 op de 4 mensen op aarde een iphone hebben. Android is veruit het populairste in Azie, en in Afrika heb je ook vooral goedkopere telefoons.

Ik denk persoonlijk dat je meer aan 1 miljard moet denken, een kleine zoekactie op Google blijkt dat er meer mensen zo denken:

https://sortatechy.com/iphone-users-worldwide/

Dat betekend inderdaad dat iedere Apple gebruiker gemiddeld zo'n 80 euro uitgeeft per jaar. Maar hier zitten dus ook de in-game currency en alles bij he! Dus COD mobile, PUBG mobile, Heartstone, ga zo maar door. Alleen Fortnite is niet meer te spelen via de appstore.

De ophef, die jij dus noemt de ‘belachelijke 30% van Apple’ gaat ook vooral hierover. Toen ik youtube premium wou nemen schrok ik van de prijs, en hoe komt het toch dat overal 12 euro ofzo stond en dat ik 15 moest betalen. Dat was de belachelijke 30% die gewoon erboven op wordt gegooid voor de consument.

Maar dus van elke euro die wordt uitgegeven, ook aan die veel te populaire games, gaat 30 cent naar Apple, alleen maar omdat Apple een dicht eco systeem heeft, geen sideload mogelijkheden of andere betaalmogelijkheden heeft.

Ik ben gek van Apple, maar dat is wel een minder punt aan het ecosysteem

Misschien een generatie kloof? Ik gebruik juist graag premium apps zonder reclame waarmee ik mij gewoon op mijn werk kan richten.

Wanneer jij de Affinity Apps via de appstore gekocht hebt, dan geld dit als app store omzet. Koop jij dit gewoon op hun website, dan natuurlijk niet!

[Reactie gewijzigd door RobertPeterson op 26 juli 2024 08:23]

laptopleon @RobertPeterson30 november 2022 21:42
Nou heeft Affinity dezelfde apps voor Mac, pc en iPad en ook nog eens een licentie waarmee je alledrie mag gebruiken, maar ik gebruik ze alleen op de Mac en heb ze gewoon via de site van Serif gekocht.

Alleen er is een aparte Mac App Store, los van de iOS App Store. Dus ik vraag me af of ze die omzet er bij rekenen.

Verder verdienen veel appmakers aan de reclame die in hun apps zitten en ik neem aan ook affiliate links en dergelijke. Dat tikt misschien ook nog aardig aan, als je ziet hoeveel Facebook bijvoorbeeld verdient aan een Europese gebruiker: € 15 en zelfs € 40 in Noord-Amerika.
RobertPeterson @laptopleon30 november 2022 21:54
De Mac Appstore wordt ook gezien als Appstore. Die omzet wordt is bijgerekend.
SunnieNL @laptopleon30 november 2022 11:07
Twitter blue zou rond de 12 euro per maand zijn toch? Dan komt 30% dus neer op iets minder dan 3,5 euro per maand per persoon die het via iOS afsluit. Dat is toch een stevig bedrag.

Bij andere applicaties zie ik ook een mega verschil tussen de prijzen van de abo's in de Android en Apple store. Voor een bepaalde app gaat dat over 30-40 euro. En als ik die op mijn telefoon (android) koop, dan erft dezelfde applicatie op mijn ipad de subscriptie items ook (want die worden gekoppeld aan het account dat ik in de app gebruik).

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 26 juli 2024 08:23]

Zerora @laptopleon30 november 2022 11:28
Elke keer gaat het over die ‘belachelijke 30% van Apple’ maar hoeveel kost het je nou echt?
Om heel veel. Reken maar uit. Stel je app heeft 1 miljoen gebruikers die allemaal een in-app aankoop doen van 3 euro. Dan gaat daar dus 1.000.000 x (30% van 3 euro) = 900.000 euro naar Apple. En Apple hoeft daar dus vrijwel niks voor te doen, dan behalve er voor te zorgen dat hun systeem blijft draaien. Is makkelijk verdient wel.

[Reactie gewijzigd door Zerora op 26 juli 2024 08:23]

DeRinus @Cubidotnl30 november 2022 10:48
PayPal is geen onderdeel van een duopolie. Bij Mollie betaal je €0,29 per iDeal transactie. Bij aankopen van €0,99 is dat nog streeds 30% maar bij $8 nog maar 0,36%
laptopleon @DeRinus30 november 2022 11:26
Maar het gros van de aankopen in appstores, apps, websites etc (niet alleen die van Apple) zijn juist de microtransacties van rond de € 1.

En PayPal is in de praktijk wel degelijk vaak de enige realistische optie voor mij om een stukje software, plug-in, bestandje met digitale kwasten voor een tekenprogramma, etc etc online te betalen aan dat bedrijfje in India, Australië of Brazilië.

Begrijp me goed: Ik vind die € 0,29 prima! Ooit moest ik cash geld opsturen per post of voor € 50 per jaar een credit card nemen, om 1x per jaar een abonnement op een buitenlands tijdschrift te kunnen afrekenen.
Dramatic @Cubidotnl30 november 2022 10:38
"veel" is wel erg relatief.
singingbird @lordawesome30 november 2022 11:04
Ik heb laatst geld ontvangen, maar van de 242 euro bleef er maar liefst 13,39 hangen aan de strijkstok van PayPal. Een percentage van 5,5%.
Arokh @sfc197130 november 2022 11:01
Apple vraagt 10x zoveel dan Paypal. En mensen klagen al over Paypal als je het vergelijk met andere services.
WhatsappHack
@Arokh30 november 2022 12:15
Hoe kom je daarbij? Als ik een In-App aankoop doe van €1,99 dan is de afdracht bij PayPal €0,42. Bij Apple is die afdracht in 99% van de gevallen slechts €0,30; en daar zit dan ook van alles extra bij inbegrepen. Pas bij forsere bedragen is er een crossover waarbij PayPal “goedkoper” is, maar dat is puur kijkend naar de transactie; want PayPal doet verder helemaal niets voor je, terwijl Apple vanalles heeft inbegrepen bij die fees - waaronder een deel klantenservice, refund-fees (betaal je bij PP dubbel), exchange, administratie, juridisch en marketing, etc.. Daardoor kan soms zelfs de paar cent extra/transactie die je dan betaalt onder de streep goedkoper zijn dan het zelf doen. Die 15% flat-fee is dus zeer competitief.

Voor het overgrote merendeel van de ontwikkelaars, die dus 15% betalen, is het vaak goedkoper dan PayPal - zelfs als de fee net iets hoger is, ivm niet nodig bepaald personeel extra aan te nemen/inhuren. Enkel bij echt hoge bedragen, eg: €25 per IAP, zal het een stuk goedkoper kunnen zijn om het zelf te doen ALS je ook zat mensen hebt die dat betalen - anders is het wss alsnog duurder vanwege benodigde andere onkosten. :+

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 26 juli 2024 08:23]

kftnl @sfc197130 november 2022 11:41
Paypal lijkt me een beetje een scheve vergelijking. Ik denk dat bijvoorbeeld booking.com wel te vergelijken is, vragen als platform ook een groot percentage en hebben ook marktmacht. Ik denk dat het tijd is voor wetgeving die grenzen neerzet voor percentages bij dit soort gedrag van grote platforms die zichzelf als tussenpersoon gedragen, of dat nou Google, Uber, Booking, thuisbezorgd of Apple is.
WhatsappHack
@kftnl30 november 2022 12:09
Dan sloop je concurrentie en vrije keuze, heel slecht plan imho.
kftnl @WhatsappHack30 november 2022 12:39
Welke concurrentie? Deze bedrijven hebben allemaal een monopolie of andere marktmacht positie. Gebrek aan concurrentie is precies waarom ze die extreme percentages kunnen rekenen.
jerisson @sfc197130 november 2022 09:03
Musk heeft toch al 20 jaar niks meer te maken met PayPal: sinds de overname door ebay in 2002? Of vergis ik me nu?
matty___ @jerisson30 november 2022 10:46
Hij had nooit iets met paypal te maken.
[eNeRGy] @matty___30 november 2022 11:01
https://www.shortform.com/blog/elon-musk-paypal-story/
matty___ @[eNeRGy]30 november 2022 11:26
Laat ik het anders zeggen. Hij heeft niets met het success van paypal te maken gehad omdat die destijds al lang geen CEO meer was en vertrokken is.
jerisson @matty___30 november 2022 12:33
Inderdaad. Hij is, dacht ik (ik kan het gelinkte artikel niet volledig lezen), ook maar een half jaar CEO geweest in 2000 waarna hij aan de kant gezet werd.
LurkZ @sfc197130 november 2022 11:09
Niets van dat is relevant.

Het feit dat bankovervallers bestaan is geen argument om andere criminelen niet te vervolgen.
Peenutzz @sfc197130 november 2022 16:31
Wat heeft Musk met Paypal te maken? Daar was hij allang buiten geschopt als ceo voordat het überhaupt Paypal was zoals we het nu kennen.
Javaantje_75 @Verwijderd30 november 2022 08:10
Toch wel apart dat men op één bedrijf blijft afgeven, terwijl andere het zelfde tarief hebben.
NoSugar @Javaantje_7530 november 2022 09:01
Het gaat Musk ook niet over de 30%, maar om het feit dat Apple niet wilt adverteren op Twitter wanneer pro-nazi's vrijspel krijgen zoals Musk dat wilt. Dus nu is hij boos...
GrooV @NoSugar30 november 2022 09:23
Sterker nog, als Twitter stopt met modereren volgens Apple's standaarden dan verdwijnt het uit de store
NoSugar @GrooV30 november 2022 09:32
Dat is ook in de Europese (en dus Nederlandse) wet geregeld, dus niet 100% Apple haar initiatief.

https://ec.europa.eu/info...ble-online-environment_nl

Maar ik vermoed dat Musk zich niets van de wetgeving wilt aantrekken, aangezien hij tijdens de covid lockdown ook al boven de wet stond, want vermogen is macht in zijn ogen:
https://www.reuters.com/a...-california-idUSKBN22N2EY
GekkePrutser @Javaantje_7530 november 2022 08:15
Bij Android heb je nog een keuze om de store te gebruiken, bij Apple niet.

En het is niet alleen geklaag op Tweakers, bijvoorbeeld de Europese Commissie is er ook niet blij mee. En werkt aan plannen om de mogelijkheid tot sideloaden te verplichten, wat op Android sinds jaar en dag gewoon een standaard functie is.

Wat een ander effect is dat Apple hierbij ook de controle heeft over wat je op je apparaat mag installeren en wat niet.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 26 juli 2024 08:23]

M3m30 @GekkePrutser30 november 2022 11:29
Dan leef ik via US App Store…
nzall @Javaantje_7530 november 2022 11:33
Veel mensen vinden het ook niet oké dat andere winkels gelijkaardige tarieven aanhouden: Tim Sweeney van Epic klaagde zelf al jaren over de 30% van Steam, en er zijn genoeg posts te vinden over de tarieven van Microsoft, Sony en Nintendo.

Ik vind zelf ook dat 15% een betere richtlijn is, maar ik vind dan ook weer dat de vermindering met 15% moet doorgerekend worden naar de klant en niet gewoon in de zaken van de ontwikkelaar gestoken.
justmiketech @nzall1 december 2022 03:00
Ik weet niet of Epic wel zo’n goed voorbeeld is. Epic’s Unreal Engine is ook niet bepaald gratis, maar als je daar een game mee ontwikkeld moet je wel nog 15% extra afdragen als je deze game wil verkopen op Steam oid. Is dat dan niet net zo oneerlijk als de 30% van Apple? Het is hoe dan ook een poging om de concurrentie buitenspel te zetten.
Andros @Verwijderd30 november 2022 08:10
Heel veel mensen vinden die 30% veel, echter doet Google hetzelfde en zijn er hier altijd tweakers die deze marge verdedigen door het te vergelijken met een stenen winkel met verwarming, personeel en huur wat natuurlijk krom is. Maar het is zeker veel en een gevolg van de bijna monopolie positie van een appstore.
GekkePrutser @Andros30 november 2022 08:15
Op iOS heeft de appstore een echte monopolie positie. Op Android is het toch een ander verhaal. Het is tenminste mogelijk om het te omzeilen of een andere appstore te installeren.

Het is zelfs mogelijk een eigen appstore mee te leveren zoals Samsung doet. Alleen mag je dan geen auto updates leveren als je ook play store/services meelevert. Al kan je ook dat helemaal omzeilen zoals Amazon doet met FireOS en Huawel met HarmonyOS.
JosPlays @GekkePrutser30 november 2022 08:22
Maar iOS is toch ook een eigen product? Als je toch zelf een OS maakt mag je van mij ook gewoon zelf kiezen wat je er op toelaat. Net zoals dat je als eigenaar van Twitter zelf mag kiezen wie je blokkeert of toelaat. Als mensen het hier niet mee eens zouden zijn dan zouden ze geen iOS gebruiken. Dat Google Android open stelt voor andere bedrijven is mooi, maar zou echt niet willen dat het verplicht zou moeten worden. Als je 30% marge veel vind dan maak geen Twitter iOS app, maar laat ze gewoon de browser gebruiken.
n4m3l355 @JosPlays30 november 2022 08:42
Menig rechter heeft hier toch wel een andere mening over, letterlijk iedere keer trekt Apple namelijk aan het kortste eind. Ik vind het zelfs vreemd dat men Apple verdedigd, een platform dat tientallen miljarden per jaar onttrekt van gebruikers en ontwikkelaars voor het mogen gebruiken van hun platform. Waar visa en consorten een stabiel netwerk dienen te faciliteren voor soms slechts een paar promille rekent apple hier dus 30% voor. En hoewel je geen ongelijk hebt, je bent vrij om niet op Apple te bevinden is Apple omgekeerd net zo afhankelijk van de ontwikkelaars om mooie apps te lanceren.

Hier mag zeker wat van gezegd worden en zoals het er nu uit ziet is het slechts kwestie van tijd totdat Apple kan fluiten naar deze bron van inkomsten zeker in de EU en de US. Mooi voor ons als gebruiker, mooi voor de ontwikkelaars.
DeMolT. @n4m3l35530 november 2022 09:58
Waar ik moeite mee heb, is dat ik straks potentieel voor elke app een andere store nodig heb.
Als ik kijk naar Windows, ik heb nu al een 5 tal launchers/stores om te kunnen gamen.
Vroeger kon ik alles af met Steam...is wat mij betreft geen verbetering voor de gebruiker.
Voor de ontwikkelaar is het zeker een verbetering.

Het mooiste zou zijn dat je als gebruiker ook een keuze krijgt, maar dat zou in de praktijk hoogstwaarschijnlijk betekenen dat je als gebruiker de hogere fee zal moeten betalen...

Het voordeel van de appstore van Apple vind ik overigens, er zit ook daadwerkelijk nog controle op de apps die er op worden gezet. Het is niet simpelweg een doorgeefluik.
SunnieNL @DeMolT.30 november 2022 11:13
Apple blokkeert echter een keuze in de store. Je kunt prima af met 1 store en de mogelijkheid om naast een abo afnemen via de applestore een abonnement af te nemen binnen de mogelijkheden van de app of via een link naar een website om een betaling naar een abo af te ronden. Dat mag echter niet van Apple. Alle aankopen moeten gedaan worden via het platform van Apple, ook de in-app aankopen.
Daar wringt de schoen. Het is goed mogelijk om een platform te bieden voor het leveren van de apps zonder ook de in-app aankopen op je account van de app ook via hetzelfde platform te laten lopen (de app is immers al geleverd).

Twitter mag bijvoorbeeld best op een website een betaallink maken voor Twitter Blue, maar in de iOS app mag je geen link leggen naar die betaalwebsite. De enige betaalmethode in een iOS app moet de ingebouwde functie van Apple zijn.
Het stomme is wel, als de gebruiker weet dat je via de website bijvoorbeeld goedkoper een abo kan afnemen en dat daar doet, dan houdt Apple je niet tegen om de features die je dan krijgt te gebruiken in de iOS app. Alleen mag je er in de app niet op gewezen worden.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 26 juli 2024 08:23]

DeMolT. @SunnieNL30 november 2022 13:42
Die blokkade is dubbel, als ze het niet blokkeren, gaat iedereen het zo omzeilen en missen ze alsnog die omzet. Dus ik begrijp waarom ze het doen.

Het is voor mij ook heel dubbel en ik heb dan ook zeker niet de oplossing, ik weet alleen wat ik niet fijn vind en dat is een 5 tal losse stores ;)
Acroynum @DeMolT.30 november 2022 11:21
Maar is het dan niet mooi dat je wel de keuze hebt om elke "computer"-store te gebruiken?
Als je Steam namelijk niets vind, dan kan je altijd nog naar andere stores gaan om de game te downloaden.
Als Steam ineens 100% mark-up gaat vragen op games, dan kan je gewoon ergens anders naar toe.

Bij Apple heb je enkel Apple.
WhatsappHack
@Acroynum30 november 2022 12:24
Nope, dat is precies wat ik niet wil op de smartphone; maar waar je wel toe gedwongen gaat worden als Apple verplicht een open platform zou moeten worden. (Wat belachelijk zou zijn.) Mensen die dat wel willen of heil in zien kunnen een ander toestel dan iPhone kopen, de consument heeft nu dus alle keuzevrijheid. Die keuzevrijheid wil ik dus niet zien verdwijnen. (Zeker niet omdat de mensen die er het hardst om roepen veelal geeneens iOS gebruiken en dat ook niet van plan zijn, die willen enkel iOS afbranden en kapot maken.)

De enige redelijke oplossing ALS er al iets moet veranderen (ik vind van niet.) waarbij de consument écht een keuze heeft, is als Apple alternatieve stores moet toelaten *maar* die stores wel aan dezelfde basisregels moeten voldoen qua privacy en veiligheid en de apps ook beschikbaar moeten zijn in de App Store. Idem voor IAP: alternatieven zijn prima, zolang de consument maar altijd de keuze heeft om de transactie veilig en vertrouwd via Apple te laten lopen als ze dat willen. Dán is er werkelijk keuze, anders is het gewoon het inruilen van de ene beperking voor de andere - maar dan ook nog met verlies van privacy en mogelijk veiligheid. Nee bedankt en dat zou nergens op slaan.

Ik zit er echt niet op te wachten om bij tig stores m’n gegevens achter te moeten laten om alle apps die ik nodig heb te krijgen of van die geintjes als het extreem moeilijk maken om abonnementen op te zeggen en dat soort fratsen.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 26 juli 2024 08:23]

DeMolT. @Acroynum30 november 2022 13:41
In een utopie zou ik het liefst zien dat er voor ieder een store is, maar dat tegelijkertijd ook elke store alle games heeft. Dan heb je concurrentie op prijs, maar kun je als gebruiker wel de keuze maken om slechts 1 store te gebruiken.

Je kunt nog overstappen op Android, maar ik begrijp je punt hoor.
Some12 @n4m3l35530 november 2022 09:46
Het komt denk ik allemaal neer op dat mensen een keuze willen hebben.

Je kan nu kiezen tussen Android, waar je enigzinds vrij bent in je keuzemogelijkheden als consument, of iOS.

Het hele idee wat iOS een aantrekkelijke optie maakt is dat het een totaaloplossing is en dat kost nou eenmaal een bepaald bedrag. Als iOS geen totaaloplossing meer kan bieden, door concurrentie toe te staan, dan valt er een keuze weg als consument.

Daaraantegen is dan de vraag of je nog voor kwaliteit kan kiezen door naar Android te gaan. Mijn zeer persoonlijke mening is dat Android gewoon geen echt volwaardig Linux systeem is en niet echt een smartphone, en dan ook nog eens een zeer lage UX-kwaliteit bied.

Dus eigenlijk missen we een soort Apple-alternatief, waar je wel de keuze vrijheid hebt.
Sinester @Some1230 november 2022 10:14
Daaraantegen is dan de vraag of je nog voor kwaliteit kan kiezen door naar Android te gaan. Mijn zeer persoonlijke mening is dat Android gewoon geen echt volwaardig Linux systeem is en niet echt een smartphone,
Goed ik hap, maar wat is een Android toestel dan wel volgens jouw? en waarom is er volgens jouw geen kwaliteit bij Android, maar blijkbaar bij Apple wel

En is Adroid in de markt gezet als een volwaardig Linux systeem? volgens mij niet
Dus eigenlijk missen we een soort Apple-alternatief, waar je wel de keuze vrijheid hebt.
Dat is precies wat Android is IMO.

Klinkt allemaal zeer biased, zeker als je er geen echte redes bij geeft

[Reactie gewijzigd door Sinester op 26 juli 2024 08:23]

Some12 @Sinester30 november 2022 12:39
De kwaliteit bij Apple is dat alles gewoon tot in den puntjes helemaal afgewerkt is én werkt. Bij Android kom je zaken tegen als “Als eerste 4K!” En dan stotteren in een vlaggenschip model, en dan hebben we het al helemaal niet over het middensegment waarbij je drie camera’s krijgt en dat dan er eentje niet eens werkt ofzo. Of een under display camera die dan geel uitslaat omdat de schermen tot op heden nog verkleuren

Maar buiten dat soort zaken kan je een digibeet een iPhone geven en ze kunnen het ding gebruiken, maar bij Android snapt niemand er wat van. (Peer review group ervaring)

Android heeft eigenlijk niet echt ergens meerwaarde, naar mijn idee, anders dan dat het leuk specs strooien is met een lager prijskaartje.

Dan een unique selling point vinden ten opzichte van iOS… wat is het eigenlijk? Je kan er niet aan knutselen door locked bootloaders en proprietary stuurprogramma’s. Je krijgt wel een filemanager maar kan nergens bij enzo. Is het dan een volwaardige pocket-pc? Nee. Is het een goede smartphone als in een special purpose device? Nou het is gegroeid richting iOS, maar is het dan ook weer niet echt…

Je zou dan denken dat een goed uitontwikkelde pocket pc in telefoonvorm dan een goed gat in de markt op zou kunnen vullen.
Sinester @Some1230 november 2022 15:06
|:(
De kwaliteit bij Apple is dat alles gewoon tot in den puntjes helemaal afgewerkt is én werk
Ook Apple moet regelmatig updates en patches uitrollen om zaken goed te laten werken, zeker na nieuwe iOS versies, Apple is echt niet perfect daarin
En dan stotteren in een vlaggenschip model,
ja dat verhaal klopte jaren geleden, maar anno 2022 is dat echt niet meer het geval.. vraag me dan ook af wat je laatste Android toestel was die je echt gebruikt hebt dat je dit nog steeds denkt.. wel leuk toen ik de eerste iPad had met een hoge resolutie was die ook stotterend en kon de hardware het net niet lekker aan
en dan hebben we het al helemaal niet over het middensegment waarbij je drie camera’s krijgt en dat dan er eentje niet eens werkt ofzo. Of een under display camera die dan geel uitslaat omdat de schermen tot op heden nog verkleuren
Zal wellicht eens voorgekomen zijn, dat ontken ik niet maar persoonlijk heb ik hier nog nooit van gehoord en kan er ook niet veel over vinden, dus zo schokkend is dit waarschijnlijk niet
buiten dat soort zaken kan je een digibeet een iPhone geven en ze kunnen het ding gebruiken, maar bij Android snapt niemand er wat van. (Peer review group ervaring)
Als al die mensen net als jouw denken snap ik het wel, maar mijn oude moedertje een Samsung gegeven en echt 0 problemen er mee... vind het ook echt onzin om te denken dat een Android besturen zo moeilijk moet zijn... slaat echt nergens op

Er zijn echt genoeg redenen om een Android boven een Apple te kiezen, blijft natuurlijk persoonlijk
  • - Meer keuze in toestellen (elke prijs heeft wel een toestel) Waardoor je ook keuzes krijgt uit telefoons met geheugen uitbreiding, koptelefoon aansluitingen, enz
  • Geen/Minder vendor lockins
  • Mogelijkheid als je wil om buiten de Playstore apps te installeren
  • veel meer mogelijkheden tot customisatie
  • Zaken die op Android allang standaard zijn, die nu pas naar de (duurste) telefoons van Apple komen
Vergeet vast nog wel wat... persoonlijk vind ik het enige betere aan iPhones het upgrade beleid, en de efficiëntie van het OS waardoor de batterij lang kan mee gaan op kleine batterijtjes

[Reactie gewijzigd door Sinester op 26 juli 2024 08:23]

Some12 @Sinester2 december 2022 07:37
Ook Apple moet regelmatig updates en patches uitrollen om zaken goed te laten werken, zeker na nieuwe iOS versies, Apple is echt niet perfect daarin
Software is nou eenmaal een complexe aangelegenheid. Maar ik bedoel natuurlijk het uitwerken van een use-case tot het werkt.
[…] maar mijn oude moedertje een Samsung gegeven en echt 0 problemen er mee...
Er zijn altijd intelligente mensen die zich aan kunnen passen aan de techniek. Maar het zou fijner zijn als het andersom zou zijn. Niet iedereen heeft dezelfde cognitieve vaardigheden.
Meer keuze in toestellen (elke prijs heeft wel een toestel) Waardoor je ook keuzes krijgt uit telefoons met geheugen uitbreiding, koptelefoon aansluitingen, enz
Geheugen uitbreiding… waarom niet genoeg geheugen kopen in de winkel? Die uitbreiding met een sd-kaart maakt alles trager en onbetrouwbaarder. En een jack… wouw… zo veel beter als alles in de knoop kan raken!
• Geen/Minder vendor lockins
Android is inderdaad portable.
Mogelijkheid als je wil om buiten de Playstore apps te installeren
Met als voordeel dat ik dat Anbox/Waydroid kan installeren.
veel meer mogelijkheden tot customisatie
Want het werkt niet by-default? Als ik serieus vrij wil zijn koop ik veel liever een Librem 5 met Waydroid erop.
Peenutzz @Some1230 november 2022 16:06
Hoezo snapt niemand er wat van? Zelfs mijn moeder van bijna 70, de op één na grootste digibeet die ik ken, kan ermee overweg.
Raphaelo @Some121 december 2022 14:16
Maar buiten dat soort zaken kan je een digibeet een iPhone geven en ze kunnen het ding gebruiken, maar bij Android snapt niemand er wat van. (Peer review group ervaring)
Tenzij ze hem verkeerd vasthouden, dan kan je niet eens bellen. :D
gesmurfed @n4m3l3551 december 2022 11:41
De eerste uitspraak van de Amerikaanse rechter van vorig jaar in de zaak Epic v. Apple was echter overweldigend in het voordeel van Apple, inclusief de uitspraak dat de App Store geen monopolie vormt.
GekkePrutser @JosPlays30 november 2022 08:28
Als je toch zelf een OS maakt mag je van mij ook gewoon zelf kiezen wat je er op toelaat. Als mensen het hier niet mee eens zouden zijn dan zouden ze geen iOS gebruiken.
Maar een smartphone is een algemeen communicatie apparaat zoals een computer, niet een vast produkt met een beperkte lijst aan functies als een magnetron of koelkast. Wat je op je smartphone kan doen heeft een uitgebreide invloed op ons dagelijks leven.

Ik ben zelf om deze reden ook van iOS afgestapt (buiten de gesloten app store ook de reden dat bepaalde functies die ik nodig heb voor apps geblokkeerd zijn). Ik heb nu een Android zonder google account er op.
MyKey @GekkePrutser30 november 2022 08:35
Deze discussie was er ook toen het gezeur met Fortnite liep. Maar kijk eens naar b.v. de Playstation en Xbox/Nintendo, die hebben dezelfde fee en 'maar' 1 store op hun console staan. Mensen denken omdat Android het open hebben gemaakt, dit de standaard MOET zijn. Wat natuurlijk krom is.

Daarbij is 30% natuurlijk gewoon een absurd percentage.
CH4OS @MyKey30 november 2022 08:46
Het is niet dat het moet, maar dat je in elk geval de vrijheid hebt wanneer je dat wilt.
Tronlord @CH4OS30 november 2022 08:57
Dat is heel dubbel. Die vrijheid heb je nu door te kunnen kiezen tussen Android en iOS. Als Apple verplicht wordt om andere stores toe te laten op hun platform, ga je misschien opeens de vrijheid niet meer hebben om bvb Microsoft Office te downloaden op de App Store omdat MS het alleen in HUN store gaan aanbieden. Hetzelfde met Google, Meta, Epic,... Plots moet je op AL die stores je pesoonlijke gegevens en kredietkaarten gaan ingeven ipv nu alleen bij Apple. De vrijheid om te kunnen kiezen heb je dan niet meer.
Cryothic @MyKey30 november 2022 08:50
Voor die consoles heb je echter nog wel de keus om een fysieke game te kopen in de winkel, in de meeste gevallen. Wat in mijn geval resulteert in het kopen van fysieke games als dat simpelweg goedkoper is :)
Donstil @Cryothic30 november 2022 11:51
Voor die consoles heb je echter nog wel de keus om een fysieke game te kopen in de winkel, in de meeste gevallen. Wat in mijn geval resulteert in het kopen van fysieke games als dat simpelweg goedkoper is :)
Fysieke games zijn schijn vrijheid op dit gebied, ook bij elke fysieke game draagt de developer een flinke fee af aan Microsoft en Sony.
watercoolertje @Cryothic30 november 2022 09:14
En nog veel goedkoper, 2dehand! En je games dus ook 2dehands verkopen. En dus maar 10 euro kwijt zijn voor een spel van 50 euro.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 26 juli 2024 08:23]

Verwijderd @MyKey30 november 2022 08:46
Niet open is hier raar om een heel simpele reden: je koopt een iPhone. Geen huur of lease, maar eigendom. En dan is het niet normaal dat de fabrikant na het produkt verkocht te hebben blijft bepalen wat je met jouw eigendom mag doen.

Het trieste is dat als je dit voor de iPhone en de DMCA en EUCD zou hebben gevraagd iedereen je uit zou lachen als je wat Apple ( en anderen) doen als normaal zou bestempelen.

Zoveel mensen die de kool-aid hebben gedronken 😭
Thomas18GT @Verwijderd30 november 2022 09:29
Als je een iPhone koopt weet je toch wat het ding kan? Apps uit de AppStore installeren.
Ga je als je een auto koopt ook zeuren dat hij niet kan vliegen? Of niet autonoom kan rijden?
_nethack @Thomas18GT30 november 2022 09:33
Ik zou zeker wel gaan zeuren als ik mijn auto alleen maar bij de Volvo zou kunnen voltanken tegen de marktprijs + 30%, en niet gewoon naar de Shell of de BP of de Tinq kan gaan.
Thomas18GT @_nethack30 november 2022 09:37
Haha ik ook, alleen is dat een totaal ander geval.
Spotify is bij Apple net zo duur/goedkoop als bij Spotify zelf.

En als je een Volvo koopt en weet dat je alleen maar kan tanken bij Volvo tegen marktwaarde + 30%, prima. Dan heb je dus een keuze.
yoranpower @Thomas18GT30 november 2022 10:00
Je kan Spotify niet aanschaffen op Apple.
Maar stel Spotify zou het wel aanbieden op Apple, dan moeten ze of minder winst maken (zover ze het al maken), of prijzen verhogen. Beetje oneerlijk ten opzichte van Apple die wel gewoon voor een goedkopere prijs kan concurreren. Dit laat zien hoe groot de macht van Apple is en hoe ze hier misbruik van kunnen maken.
M3m30 @yoranpower30 november 2022 11:17
Een bedrijf wilt verdienen.. snel bel de krant..
yoranpower @M3m3030 november 2022 11:29
En dat mag. Maar concurrentie belemmeringen en marktmisbruikag mag niet.
M3m30 @yoranpower30 november 2022 11:30
Welke belemmeringen zijn er dan. Toen Microsoft erbij kwam.. wilde niemand dat toestel… dus als die er al zijn.. consumenten heeft dat geregeld.
yoranpower @M3m3030 november 2022 12:41
Beetje krom door de bocht antwoord. Google en andere app makers hebben het platform ook bewust links laten liggen. Concurreren op deze duopoly is haast onmogelijk.
Thomas18GT @yoranpower30 november 2022 13:22
Als ik mijn producten op Bol wil verkopen pakt Bol ook een deel van mijn winst. Logisch dat ik dan of minder winst maak, of de prijs moet verhogen..

Wat daar oneerlijk aan is? Jij wilt je app in de winkel van Apple leggen.. Het is hun winkel. Het is dan ook hun voordeel dat de 30% van Apple music broekzak/vestzak is.

Spotify heeft het nu opgelost dat je alleen via hunzelf een abonnement kunt nemen, maar de app is wel beschikbaar. Prima oplossing lijkt me. Nu moeten ze echter wel zelf een veilige site hebben (wat geld kost), met veilige betaalmethodes (waar ze ook weer voor betalen), zelf achterstallige betalingen innen (kost geld) en ga zo maar door. Zij hebben de keuze gemaakt dat het die 30% niet waard is, prima toch?
QErikNL @Thomas18GT30 november 2022 13:52
Bol.com heeft concurrentie van o.a. Amazon. Ze hebben daardoor een incentive concurrerende tarieven te handhaven. Apple heeft dat niet.
Thomas18GT @QErikNL30 november 2022 13:56
Dus? Apple heeft geen concurrerende tarieven, dat is niet strafbaar.
QErikNL @Thomas18GT30 november 2022 14:01
Dat is nog maar de vraag. Hiervoor is Europese en Amerikaanse wetgeving en die doen er flink onderzoek naar. Apple staat bijvoorbeeld niet toe om andere betaalsystemen in je app te verwerken. Je mag ook niet een link naar je website maken waar je een abonnement kan afsluiten. Dat klinkt als anticompatative gedrag, en daar is zeker wel een zaak van te maken.
Thomas18GT @QErikNL30 november 2022 14:11
Je kan overal een zaak van maken en dat heeft Epic ook al gedaan.

Het is allemaal nog steeds hetzelfde, trek je conclusies.
core_dump @QErikNL1 december 2022 10:54
Apple heeft wel degelijk concurrentie.. je kan ook een Android telefoon kopen, en daar dan de 30% opslag in de playstore betalen (of dubieuze shit uit een chinese bron installeren)
QErikNL @core_dump1 december 2022 11:06
Dat is directe hardware concurrentie. Niemand ontkent dat die er niet is.
Het punt is dat Apple op hun telefoon geen concurrent heeft wat betreft de App Store en betaalsystemen. Apple concurreert ondertussen ook met diensten als Apple Music en de Apple Arcade, die voordelen hebben ten opzichte van andere ontwikkelaars.
Dinandvandijk @_nethack30 november 2022 10:48
Niet echt een goed vergelijk vind ik; het maakt voor je telefoon niet uit of je elektriciteit via Eneco of Vattenfall komt; hij doet het op beide. Net als een Volvo ook prima op brandstof van de Tango rijdt.
gday @Thomas18GT30 november 2022 14:52
Het lijkt me een betere vergelijking als je je afvraagt of mensen en bedrijven gaan zeuren als 30% van het geld dat je aan autodropjes betaalt naar de autofabrikant gaat.
Thomas18GT @gday30 november 2022 18:42
Als je het bij de benzinepomp haalt gaat er een veel groter deel dan 30% naar de pomphouder dan naar de autodropfabrikant.. Dus wat is je punt?

De autofabrikant doet er helemaal niks voor. Apple heeft een store gecreëerd met een miljard klanten en regelt alles rondom de verkoop voor je.

[Reactie gewijzigd door Thomas18GT op 26 juli 2024 08:23]

gday @Thomas18GT30 november 2022 19:23
Ik had het over de autofabrikant. Jij hebt het over de autodropfabrikant … Ik mag toch verdorie hopen dat als ik bij de lokale pomp een zak dropjes haalt, dat Renault of Toyota daar niet 30% van af gaan romen …

[Reactie gewijzigd door gday op 26 juli 2024 08:23]

Thomas18GT @gday1 december 2022 00:06
Die verkoopt ze toch ook niet? Wat is dat voor vergelijking..

De pomphouder verkoopt ze en die verdient wel meer dan 30%. Dan valt die 30% van Apple nog wel mee.
gday @Thomas18GT1 december 2022 00:56
Ik zeg ook niet dat het een geweldige vergelijking is. Ik zei alleen dat dat een betere vergelijking was dan waar jij mee kwam. Jij had het namelijk over een auto die kan vliegen. Sorry, maar dat slaat al helemaal nergens op. Als je over mijn vergelijking gaat zeuren, kijk dan vooral naar je eigen stomme vergelijking. |:(

[Reactie gewijzigd door gday op 26 juli 2024 08:23]

Thomas18GT @gday1 december 2022 07:57
Vliegende auto's zijn technisch prima mogelijk. Een random derde partij erbij betrekken slaat nergens op.
gday @Thomas18GT1 december 2022 09:48
Alleen heeft dat geen fluit met afdrachten op de achtergrond te maken en aangezien juist dat centraal staat in de hele discussie is het echt de meest waardeloze vergelijking die je kunt maken. Vandaar mijn suggestie voor een ‘betere’ vergelijking voor zover je überhaupt een goede vergelijking kunt maken op dat vlak.
Mopperman @Verwijderd30 november 2022 09:12
Niemand verbied jou toch om op jou toestel een jailbreak en een alternatieve app store te instaleren?
Dat veel mensen deze kennis niet hebben en dit niet willen doen is waar, maar hoeveel mensen met een android ken jij die een alternatieve app store installeren in favor of play store?

Los van het percentage, wat gewoon absurd is...
NLAnaconda @Mopperman30 november 2022 09:24
Beetje krom. "Niemand verbied het je". Nee, maar je verliest je garantie en Apple doet er alles aan om het onmogelijk te maken, en het werkt vaak doormiddel een bug in het OS te exploiteren.
Thomas18GT @NLAnaconda30 november 2022 09:39
nieuws: Garantie telefoons mag niet vervallen bij root of jailbreak

Apple hoeft het niet te faciliteren natuurlijk.
cariolive23 @NLAnaconda30 november 2022 11:21
Wanneer jij een BMW motor in je nieuwe Mercedes lepelt, ben je de garantie op je Mercedes eveneens kwijt. Zelfs wanneer je alleen maar gaat sleutelen aan de originele Mercedes motor tijdens de garantie periode, ben je die garantie al kwijt. Alleen Mercedes monteurs kunnen tijdens de garantie periode aan zo'n motor sleutelen zonder dat je de garantie kwijt raakt.

Dan is het blijkbaar niet zo vreemd wanneer Apple, of welke andere fabrikant dan ook, hetzelfde doet: Ze doen het allemaal zo.

Overigens doen wij het met software ook zo: Wij regelen de configuratie zodat de applicatie werkt. Wanneer de klant dan zelf de configuratie gaat aanpassen, is hij de garantie die hier bij hoort, kwijt. Applicatie gebruikt poort 16000, klant past de config aan en zet hem op 14000 en gaat dan klagen dat componenten die gebruik maken van poort 16000 ineens niet meer werken... Wat denk je zelf?
Andros @Mopperman30 november 2022 09:24
Als je een jailbreak of root op Android telefoon doet worden bepaalde functies op afstand geblokkeerd door Apple/Google en derde partijen, vooral banken doen daar erg moeilijk over. Ik heb echter nog nooit problemen ervaren met internetbankieren op een gekraakte verouderde Windows versie, enkel op Android/iOS wordt er op deze manier moeilijk gedaan.
b12e @Andros30 november 2022 09:34
Als je een jailbreak of root op Android telefoon doet worden bepaalde functies op afstand geblokkeerd door Apple/Google en derde partijen
Apple of Google blokkeren vziw niks hoor. Het zijn de app makers zelf die kiezen om jailbreakdetectie te doen.

Voor de veiligheid, om "cheaten" tegen te gaan in online games, etc.

Ik heb tot een paar jaar terug altijd een jailbreak gehad en het enige dat dan niet werkte was 2 van de 3 bank apps die ik gebruikte en online games.

Vervelend? Ja, maar toch echt 100% de schuld van de app bouwers.

Ook nadat ik de jailbreak ongedaan had gemaakt bleef Pokemon Go trouwens zeuren dat het toestel gejailbreakt was, terwijl de bank apps het wel gewoon weer deden.
Verwijderd @Mopperman30 november 2022 10:05
Een jailbreak is verboden door de EUCD dus ja iemand, de overheid, verbiedt dat.

Dat mensen dit negeren omdat de pakkans nihil is maakt het niet legaal.
capronicus @Verwijderd30 november 2022 12:33
Waar heb je dat vandaan? Jailbreaken is bij mijn weten absoluut niet illegaal...
Meer nog onder de wetten van de EU (fabrikanten kunnen hier dan wel moeilijk over doen) behoudt zelfs je garantie bij jailbreaken.

Da's een beetje hetzelfde als zeggen dat linux installeren op een windows laptop niet mag
MennoE @Verwijderd30 november 2022 09:29
De iPhone is je eigendom, maar de appstore niet. Je koopt met de iPhone de mogelijkheid gebruik te maken van de appstore, die Apple naar eigen inzicht mag inrichten.
Clueless @Verwijderd30 november 2022 09:38
Het probleem dat je hebt is dat je inderdaad de hardware koopt en daar mag je mee doen wat je wilt. Echter bij het starten van de telefoon neem je (of niet) een gebruiksrecht op iOS af en daar zit em nu precies de crux. Daar mag men binnen het licentiemodel wel degelijk dingen opleggen en het is dan aan de gebruiker om daar dan bij een update al dan niet mee akkoord te gaan.

Of 30% een valide getal is of niet is uiteraard iets dat ter discussie gesteld mag worden, maar ik denk wel dat we het er ook over eens kunnen zijn dat voor zaken als Apple Pay, de hosting infrastructuur, de mensen die de validaties e.d. doen ook gewoon betaald moet worden. Apple kiest er voor om die kosten bij de Devs neer te leggen door een percentage van de omzet te nemen. Het zou me namelijk verbazen als de $99/$299 per jaar voor een Dev account alle kosten voor de Store en alle diensten (zoals bijv. de Dev Tools) er omheen zou dekken; zeker gezien er ook gratis apps zijn. Vanuit het business oogpunt zou je een discussie kunnen starten of dit dan gefund moet worden uit andere takken zoals de iOS/iPadOS device takken, maar als Apple dit als een aparte tak ziet dan is het ook niet vreemd als daarvan gezegd wordt dat het zijn eigen broek op moet houden inclusief een winst-marge.

Afijn... 30% of niet? Denk dat het een lastige discussie is om te bepalen wat redelijk zou zijn. Misschien zou een neerwaardse staffel (bijv. 30% t/m X $, 25% tussen X & Y and so on naar 15%?) wel eerlijker zijn. Maar dat zijn business overwegingen waar Apple het niet mee eens hoeft te zijn. Business (en de wereld) zijn nu eenmaal niet altijd "fair".
Verwijderd @Clueless30 november 2022 10:07
Jullie proberen allemaal recht te lullen wat krom is. Want Apple verbiedt je ook om iOS te vervangen en dwingt je dus om hun wil op hun hardware te accepteren.

Gelukkig zijn er inmiddels in de EU steeds meer politici die sideload opties willen verplichten.
Thomas18GT @Verwijderd30 november 2022 13:30
Je mag iOS gewoon vervangen op je iPhone hoor.

Dat wil nog niet zeggen dat Apple dit hoeft te faciliteren.
Clueless @Verwijderd30 november 2022 14:18
Het heeft niks te maken met recht lullen wat krom is volgens jou. Het heeft te maken met verdienmodellen en recht/wetgeving. Zolang wat Apple doet niet illegaal is staat het je vrij om als je het er niet mee eens bent een andere vendor te kiezen. Apple mag er zelfs voor kiezen om jou als persoon helemaal niets te verkopen en dan kun je op je kop gaan staan dat het niet eerlijk is maar dat recht hebben ze weldegelijk.

Dat er stemmen op gaan om de rechten/wetgeving aan te passen is een onderdeel van ontwikkeling en voortschrijdend inzicht, maar zelfs dan nog staat het Apple vrij zich hier niet aan te houden en zich terug te trekken uit bepaalde markten.

Het sideloaden van apps op iOS is ook al jaren mogelijk alleen zitten daar wel procedures en een developer-account aan vast. Dus zelfs als dat als verplichting in de wet vastgelegd zou worden wil dat nog niet zeggen dat ze het je makkelijk moeten maken. Het is immers hun Intellectual Property waarop jij aanpassingen wilt maken. Daarin kunnen ze voorzien mits je je aan bepaalde regels houdt.

Dat iemand anders iets "wil" met die hardware is helemaal prima en als jij je iPhone wil voorzien van een USB-A aansluiting (USB-C has been done :Y) ) dan mag jij dat ding prima modden. Wil jij dat ding modden om er Ubuntu op te draaien dan is dat geen enkel probleem. Verwacht echter niet dat Apple je gaat helpen met bijv. drivers; er zijn genoeg andere SoC ontwikkelaars die je ook de drivers niet geven of ze aan een producent met EULA en in binary vorm aanleveren.

Dat jij het er niet mee eens bent of bepaalde dingen wil is helemaal niet relevant. Zij hebben met de ontwikkeling van iOS en ook de hardware bepaalde rechten verworven vanuit de wetgeving om bepaalde keuzes te mogen maken. En zolang dat in de wet staat gaat het boven jouw mening of iets fair is of niet.
Verwijderd @Clueless30 november 2022 16:32
Het runnen van een eigen programma op iOS is geen aanpassing van hun intellectual property.

In de VS zijn ze inderdaad wakker geworden en heeft men al jaren een uitzondering op de DMCA voor jailbreaken. Die moet echter jaarlijks verlengd worden en als ze dat een keer niet doen is het weer illegaal.

Voor de EU zie ik gemengde opinies. Soms zeggen ze dat je met jailbreaken weliswaar een den systeem omzeilt, maar dat dit mag in landen met een uitzondering voor interoperabiliteit. Maar niet elk land heeft deze even robuust geïmplementeerd en ik kwam ook waarschuwingen tegen dat als jij een jailbreak maakt die in de praktijk voornamelijk voor runnen van illegale kopieën wordt gebruikt je een risico loopt dat je schuldig word gevonden aan handelen in een circumvention device.

Sideloaden met een developer account; oftewel of je even een 99 euro per jaar abonnement af wil sluiten zodat je zelf kan bepalen welke software je op je eigendom installeert. Belachelijke situatie en als er een sideload verplichting komt komen ze daar echt niet mee weg.
Mopperman @Verwijderd30 november 2022 17:38
Je kan sideloaden op IOS vandaag nog gedaan met een bedrijfsapp die niet in de App Store staat….
Verwijderd @Mopperman30 november 2022 18:04
Dan heeft jouw werkgever een enterprise developer account a 299 euro per jaar.

Daar is een flinke crackdown op geweest omdat er teveel misbruik (volgens Apple definitie) van werd gemaakt.

Als je apps zo buiten de organisatie beschikbaar stelt dan wordt dat account gesloten.

Dat is dus niet anders als zelf een dev account moeten nemen: abonnement betalen om zelf te kunnen bepalen welke software je op jouw eigendom draait.
GertMenkel
@MyKey30 november 2022 08:54
Ik zie eigenlijk ook niet waarom alleen Microsoft, Sony en Nintendo het recht zouden moeten hebben om spelletjes te maken voor hun computers/Android-tablets met een designerdoosje eromheen.

Vroeger kon iedereen consolegames maken, je miste alleen wel het seal of approval als je zo'n game startte. Nintendo heeft pas bij de gameboy echt werk gestoken in het exclusief maken van dit soort onzin.

Dit model zorgt ervoor dat consoles voor (onder de) productieprijs worden verkocht, want consolemakers kunnen een flink gedeelte meesnoepen van de hoge prijzen die voor consolegames worden gevraagd. Ik vind die verdraaide koppelverkoop niet echt wenselijk, eerlijk gezegd.
Andros @GertMenkel30 november 2022 09:48
Dat deed Nintendo al vanaf de Famicom/NES halverwege de jaren 80 overigens ;) . Kocht je een NES dan wist je zeker met dat seal of quality dat die game getest was, werkt en niet zomaar vast liep, iets dat bij concurrerende systemen vaker gebeurde.
bzzzt @GekkePrutser30 november 2022 08:45
Maar een smartphone is een algemeen communicatie apparaat zoals een computer, niet een vast produkt met een beperkte lijst aan functies als een magnetron of koelkast. Wat je op je smartphone kan doen heeft een uitgebreide invloed op ons dagelijks leven.
Maar Apple verkoopt geen 'algemene communicatie apparaten', maar iPhones. Met als beperkte lijst van functies alles wat Apple meelevert en via de app store beschikbaar stelt. Dat die software vaak door anderen geschreven is is een detail, klanten doen alleen zaken met Apple.
Ik vind het moeilijk te verdedigen dat Apple aangepakt moet worden als andere fabrikanten van consumenten electronica wel verregaand blokkeringen in hun software/hardware mogen toepassen. (denk aan de 1200 euro per jaar BMW verwarmde stoelen software upgrade of waarom je geen 4k Netflix op Linux kan kijken)
b12e @bzzzt30 november 2022 09:38
Zo kan ik er nog wel een paar bedenken:

Elke console en handheld, op de Steam Deck na dan, met slechts 1 game winkel (zeker de "digital" editions zonder CD/DVD/Blu-ray lezer), HP printers die enkel originele HP inkt slikken, ...
capronicus @bzzzt30 november 2022 12:42
Ik vind het moeilijk te verdedigen dat Apple aangepakt moet worden als andere fabrikanten van consumenten electronica wel verregaand blokkeringen in hun software/hardware mogen toepassen.
Net niet, dat andere fabriekanten het proberen (en/of er mee wegkomen) maakt het nog niet ok.
Meer zelfs, waarom word een fabriekant als Microsoft hard aangepakt op iets (bijna banaals) als de browserkeuze (of het standaard leveren van enkel internet explorer)?
In vergelijking daarmee is het zelfs vreemd dat mensen Apples positie hier zitten te verdedigen, 't is ook niet dat windows zoveel meer marketshare heeft tov MacOS tegenwoordig.

Men zou het eens moeten gaan proberen, windows plots dichtsmijten en 30% eisen op de verkoop van alle software en dan enkel nog verplicht via de windows store, en dan nog enkel als microsoft het goedkeurd. Het kot zou nogal snel te klein zijn, en dat terwijl je ook hier zou kunnen zeggen "dan ga je toch naar Linux?"

[Reactie gewijzigd door capronicus op 26 juli 2024 08:23]

bzzzt @capronicus30 november 2022 14:07
Net niet, dat andere fabriekanten het proberen (en/of er mee wegkomen) maakt het nog niet ok.
Meer zelfs, waarom word een fabriekant als Microsoft hard aangepakt op iets (bijna banaals) als de browserkeuze (of het standaard leveren van enkel internet explorer)?
Microsoft hard aangepakt? Laat me niet lachen, die kwamen er destijds nog makkelijk mee weg. Helaas heeft Google gewoon domweg de monopoliepositie van Microsoft overgenomen, dus van echte concurrentie is nog steeds geen sprake.
In vergelijking daarmee is het zelfs vreemd dat mensen Apples positie hier zitten te verdedigen, 't is ook niet dat windows zoveel meer marketshare heeft tov iOS tegenwoordig.
Windows en iOS zijn heel verschillende dingen en de enige reden dat iOS populair is geworden is domweg omdat het makkelijker te begrijpen is voor niet-technische gebruikers dan een Windows PC.
Windows is nog steeds overgecompliceerd, rommelig en de consumer versies zitten ook nog bomvol reclame en 'predatory marketing' rommel.
Men zou het eens moeten gaan proberen, windows plots dichtsmijten en 30% eisen op de verkoop van alle software en dan enkel nog verplicht via de windows store, en dan nog enkel als microsoft het goedkeurd. Het kot zou nogal snel te klein zijn, en dat terwijl je ook hier zou kunnen zeggen "dan ga je toch naar Linux?"
Je bedoelt zoals Windows 10 S / 11 S?
capronicus @bzzzt30 november 2022 14:26
Microsoft hard aangepakt? Laat me niet lachen
Vergeleken met... ja een half miljard in boete is niet veel voor zo'n bedrijf maar het is er wel 1 en ze zijn overstag gegaan.
Google gewoon domweg de monopoliepositie van Microsoft overgenomen
Klopt, vandaar ook mijn frustratie, waarom werd Microsoft op de vingers getikt maar mogen andere fabriekanten wel zo'n afgesloten systemen opzetten? Of is het tot ze "groot" zijn, niemand die dus weet waar de lijn wordt getrokken dus fabriekanten schermen alles maar af, kunnen ze lekker poen scheppen tot de instanties die daarover moeten waken eens wakker schieten.
Windows en iOS zijn heel verschillende dingen
Bedoelde Mac OS bij deze aangepast, maar zelfs dan nog? het zijn beide besturingssystemen, 't is niet omdat ze een andere focus hebben dat ze daarom "heel verschillend zijn", meer nog de lijn tussen mobiele OS'en en de "normale" is gewoon erg vaag aan het worden. Je kan voor het merendeel van de zaken de 2 perfect voor elkaar uitwisselen, met een dockingstation is je gsm zelfs gewoon als "desktop" te gebruiken, muis en tobo incluis. Ik kom meer en meer mensen tegen die zelfs geen laptop of computer meer hebben en alles op de gsm doen, in dat opzicht zijn de 2 dus wel concurrenten van elkaar.
Je bedoelt zoals Windows 10 S / 11 S?
bijna, met het verschil dat je dat gewoon kan afzetten, en nog steeds de keuze hebt, iets wat Apple dus niet doet en net het punt dat ik probeer aan te kaarten, want uiteindelijk zijn we dus met 2 maten en gewichten bezig. het is dus ok dat Apple dicteert hoe een gebruiker zijn toestel gebruikt (want ja lomperikken kunnen dus niet met windows overweg want blijkbaar overgeclompiceerd en rommelig?) maar het is dus een probleem als Microsoft een variant uitbrengt dat hetzelfde poogt te doen.
bzzzt @capronicus30 november 2022 16:19
Het gaat er om dat iedere fabrikant graag de controle over z'n eigen productlijn houdt en dat ze allemaal proberen die te krijgen of houden. Het lijkt me bijzonder onwenselijk dat een wetgever op de stoel van de productbouwer gaat zitten. Stel je voor wat voor wangedrochten gedesigned zouden worden als smartphone bouwers verplicht een USB-B aansluiting hadden moeten monteren of als alle PC's een energielabel A+++ hadden moeten hebben (zeg maar dag tegen je 4090).

Het verplicht via een fabrikant je apps kopen is naar mijn mening het mindere kwaad.
Sissors @JosPlays30 november 2022 08:45
Maar zou je het daar ook mee eens zijn als Microsoft gewoon alle andere browsers dan Edge gaat blokkeren? Zaken verplicht via hun store laten lopen?
JosPlays @Sissors30 november 2022 09:12
Ja, want het is toch dan de keuze om Windows te gebruiken? Het is van een bedrijf gewoon een overweging om zoiets te doen ja of nee. Misschien als Apple hun systeem meer open zou zetten voor andere launchers en dergelijke zou het meer klanten trekken, of juist niet. Als Windows alle andere browsers zou blokkeren zou er misschien een ander OS zijn geweest die we nu massaal allemaal gebruiken. Misschien hadden we dan nu wel een Europees OS of zaten we nu allemaal op Linux of Chrome OS.

Ik vind het maar raar dat je iets maakt, het wordt populair en vervolgens moet je alles gaan aanpassen en openbreken omdat iemand anders een shop wil uitbrengen op jouw systeem omdat hij de prijzen te hoog vind. Als iedere developer de prijzen te hoog zou vinden en niemand meer een app zou maken voor iOS dan zal Apple zelf wat moeten doen, want een telefoon zonder apps kopen mensen tegenwoordig niet veel meer.
Sissors @JosPlays30 november 2022 09:26
Dat is dan jouw mening, daar zijn de overheid / rechters het niet mee eens ;) . Er zijn simpelweg andere regels als je een dominante marktpositie hebt.
hiostu @JosPlays30 november 2022 09:24
Maar iOS is toch ook een eigen product? Als je toch zelf een OS maakt mag je van mij ook gewoon zelf kiezen wat je er op toelaat.
Rechtzaken en uitspraken in het verleden tonen aan dat dit in de praktijk niet zo zwart/wit is. Wanneer je een aanzienlijk marktaandeel hebt, kun je de markt teveel beinvloeden.
aikebah @hiostu30 november 2022 10:59
Wanneer je een aanzienlijk marktaandeel hebt, kun je de markt teveel beinvloeden.
Het is dan ook zeer terecht als er kritisch gekeken wordt naar nieuwe regelgeving door Apple rondom iOS. Als we het hebben over het 'single store' concept en de tarifering dan zijn die al vele jaren onderdeel van het businessmodel waarmee Apple de iphone succesvol van 0% marktaandeel gebracht heeft waar die tegenwoordig staat.
Sjaakys @JosPlays30 november 2022 08:36
Het is een beetje Who is the biggest dog? In dit geval Apple. Twitter kan besluiten om geen iOS app te maken / uit te geven omdat ze de marges te hoog vinden, maar daar ligt Apple niet wakker van. Dat gaat alleen werken als de grote apps een groot blok maken. Als er veel ontwikkelaars zijn die zeggen dat ze de app weg gaan halen dan schaadt dat iOS en dan kunnen ze Apple bewegen hun beleid te herzien.
CH4OS @Sjaakys30 november 2022 08:47
Twitter en Epic Games (Fortnight) lijken mij anders geen kleine apps/jongens. ;)
As1cs @CH4OS30 november 2022 09:04
maar Twitter is afhankelijker van Apple dan andersom.
Andros @As1cs30 november 2022 09:25
Weet ik zo net niet. Als twitteren op Apple toestellen geblokkeerd wordt door Apple gaan er genoeg twitteraars iets anders kopen.
As1cs @Andros30 november 2022 09:34
Ik denk dat meer gebruikers stoppen met Twitter dan dat ze nieuwe telefoons gaan kopen om te twitteren
b12e @Andros30 november 2022 09:39
Er is nog altijd een webbrowser waarmee je gewoon naar twitter.com kan surfen.
kw_nl @b12e30 november 2022 10:16
En dat werkt een stuk beter dan de app... Zit al jaren op de webversie...
Donstil @Andros30 november 2022 11:54
Weet ik zo net niet. Als twitteren op Apple toestellen geblokkeerd wordt door Apple gaan er genoeg twitteraars iets anders kopen.
Dat las je met Fortnite ook maar de verkoopcijfers van de iPhone lieten (en laten) dat niet zien.

Zou mij verbazen als iOS gebruikers echt (massaal) overstappen vanwege het ontbreken van Twitter blue, zeker in deze tijd waar Twitter steeds meer een lachertje begint te worden.
bzzzt @Andros30 november 2022 14:10
Alsof iedereen zomaar even een nieuwe telefoon koopt...
Finniemc @Andros30 november 2022 21:04
Nee hoor. Een iPhone is een statussymbool, zeker in de VS, twitter is dat niet en daar gaat dat blauwe (of oranje of wat dan ook voor kleur) vinkje niets aan veranderen. En men stapt veel makkelijker over van berichten-app dan (dure) hardware.

Bovendien draait twitter ook gewoon in een browser.

[Reactie gewijzigd door Finniemc op 26 juli 2024 08:23]

loki504 @JosPlays30 november 2022 08:47
Op het moment dat jou platform dusdanig groot is en eventuele macht misbruikt dan kunnen ze daar zeker wel tegen in gaan. Kijk naar MS die EDGE net iets te veel op de voorgrond zetten. Werd ook terug gevloten door toezichthouders.
binair @JosPlays30 november 2022 08:55
Maar in dit geval zijn het niet de mensen die voor het OS hebben gekozen dat niet akkoord zijn. Het zijn de app makers, die hebben geen controle over welk OS (of telefoon) mensen kiezen
batjes @JosPlays30 november 2022 09:06
Als een OS bouwer die vrijheid zou hebben gehad, zaten we nu nog op IE6.
P_Tingen @JosPlays30 november 2022 09:11
Nee, dat vinden we in Europa van niet. Precies hierom is de DMA geïntroduceerd; om de macht van grote partijen in te perken.
BounceMeister @JosPlays30 november 2022 09:16
Windows is ook een eigen product, maar die wordt toch ook gedwongen om allerlei andere software toe te laten en mag zelfs zijn eigen software niet pushen zonder alternatieven aan te bieden (denk aan de browser).
Dan heeft iOS toch wel meer "rechten" in dat opzicht, wat eigenlijk best vreemd is. Wellicht ligt dat aan de combi van hardware en software.
watercoolertje @JosPlays30 november 2022 09:26
Maar iOS is toch ook een eigen product?
Nee ook voor Apple (niet specifiek maar voor ieder bedrijf) gelden regels, kan je je bijna niet voorstellen met de manier dat Apple zich gedraagt maar het is echt zo ;)
Als je toch zelf een OS maakt mag je van mij ook gewoon zelf kiezen wat je er op toelaat.
Prima dat dat van jou mag, alleen is die toestemming ze niks waard, wat telt is de wet en de wet hoort consumenten te beschermen. Dat jij dit niet ziet als iets waar we tegen beschermd moeten worden, jammer maar helaas het is zo en het gaat gebeuren :)
LurkZ @JosPlays30 november 2022 10:53
Dat is zo tot op zekere hoogte zo.
MS mocht ook niet alles met IE van de EU.
Kartelvorming is ook gewoon prijzen bepalen voor je eigen producten.
Etc

Er zijn dus wel beperkingen aan wat je mag doen met je eigen product.
FreshMaker
@JosPlays30 november 2022 13:24
Dat is een leuk argument als je een beginnende OS maker bent.
Maar met de marktpenetratie die Apple en Google hebben, is dat geen geldig excuus meer natuurlijk.

Kijk wat er gebeurde met Microsoft en hun Internet Explorer destijds, als er een solide rechtszaak van zou komen, zouden beide grootmachten wel eens fors moeten inschikken.
Alleen zal dat een gevecht van tientallen jaren worden, ben ik bang
NoSugar @GekkePrutser30 november 2022 09:00
Hoeveel van de Android gebruikers gebruikt nu daadwerkelijk een andere AppStore? Dit is zo'n niche die vooral door Tweakers wellicht gebruikt wordt. Maar voor een bedrijf als Twitter moet je het hebben van de massa. En die massa gebruikt gewoon de PlayStore inclusief de 30% afdracht die Google rekent. Dus dat 'beetje' inkomen dat je uit externe stores genereert valt waarschijnlijk in het niets bij wat je van de massa via de PlayStore krijgt. Dan weet ik nog niet eens of externe stores ook commissie berekenen.
4play @NoSugar30 november 2022 09:25
Ik heb ook een Samsung store waar voor Samsung erg zijn best doe me erin te trekken.

Volgens mij is Samsung de grootste speler in de android omgeving dus heel veel mensen hebben een 2e store op hun telefoon staan.
Donstil @4play30 november 2022 11:56
Ik heb ook een Samsung store waar voor Samsung erg zijn best doe me erin te trekken.

Volgens mij is Samsung de grootste speler in de android omgeving dus heel veel mensen hebben een 2e store op hun telefoon staan.
Waar Samsung overigens ook gewoon 30% pakt. Echt een alternatief is dit voor de consument daarom niet.
LurkZ @NoSugar30 november 2022 10:55
Het is vooral dat het kan. De vrije keus.
Als er 20 iOS stores zijn en 99.99% v/d gebruikers kiest alsnog de Apple variant dan is wettelijk gezien alles ok.
Verwijderd @Andros30 november 2022 08:26
Heel veel mensen vinden die 30% veel, echter doet Google hetzelfde
... wat natuurlijk geen argument is om die 30% goed te praten.

Uiteindelijk hebben we te maken met een duopolie.
Rembert @Andros30 november 2022 09:46
Draai het eens om: hebben kopers van apps moeite met die 30%? Nee. Toen we nog met iPaq’s rond liepen betaalden we veel meer voor software, zowel op die iPaq’s maar ook op bv. Windows. Destijds hanteerde Microsoft met de mobile store (hoe heette die ook al weer?) ook een 70:30 beleid, en $100 per app.
Anyway, het zijn niet de eindgebruikers die nu klagen: voor hen zijn de prijzen drastisch omlaag gegaan de afgelopen 20 jaar. Het zijn wél de aanbieders van de software die niet kunnrn verkroppen dat een ander (Apple, Android) aan hun produkt ‘zo gemakkelijk’ ook geld verdient.

Ter vergelijk: In de kledingwereld gaat kleding soms 3x over de kop. In de boekenwereld krijgt een auteur 5-10% van de verkoopprijs. Overal wordt geld verdiend aan de verkoop van produkten die door anderen worden gecreëerd.

Is zo’n duopolie erg en te duur? Lijkt me niet echt: ze verzorgen de marketplace en distributie en bieden zelfs een feedback platform, betaalsysteem en wat kwaliteitschecks. En dat mag best wat kosten. Dat die formule nu een groot succes blijkt, steekt bij vooral de aanbieders. De kopers zal het worst zijn op wat gevijnsde verontwaardiging over die 30% na. Werkt het marktprincipe? Ja, want app makers concurreren met elkaar en dat zorgt voor lagere prijzen. Moeten de app stores ook met elkaar gaan concurreren om zo die 30% (15% in sommige gevallen) omlaag te brengen? Lijkt me vrij kansloos en zinloos. De eindgebruiker zal er niet mee geholpen worden.
Loller1
@Rembert30 november 2022 14:25
Draai het eens om: hebben kopers van apps moeite met die 30%?
Lol. Kom op. Je weet dat dit gewoon een krome vergelijking is. Waarom zouden kopers 30% een probleem vinden als ze niet weten dat het überhaupt bestaat.

Het boeit hun absoluut niet. En terecht. Maar dat is geen argument om te verwachten dat een bedrijf 30% van zijn *winst* zomaar overhandigt aan Apple die, vooral bij abonnementen, letterlijk 1 cent aan onkosten heeft op die transactie. En om nog olie op het vuur te gooien heeft Apple enkel maar die cent onkosten omdat ze verplichten dat verkopers langs hun kanaal gaan.
WillySis @Andros30 november 2022 09:34
Een stenen winkel heeft kosten die een online app-store niet heeft, maar andersom geldt dat ook.
Apple heeft ook personeel in de winkel. Dat zijn geen verkopers, maar mensen die de aangeboden apps controleren. Ook moeten die instellen in welke landen een app (niet) beschikbaar komt. Servers draaien ook niet gratis, terwijl je wel gratis app's in de winkel mag zetten die ook gratis door klanten kunnen worden "gekocht". De betaalde apps en abonnementen moeten dus ook de kosten voor de gratis apps voor hun rekening nemen. Daarnaast nemen de app-stores alle financiële rompslomp, inclusief het wisselen van valuta en de financiële risico's voor hun rekening.
De 30% is voor abonnementen ook niet helemaal waar. Dat geldt voor het eerste jaar, maar daarna is het 12%.

Een commissie va 30% is ruim en de app-stores zullen ongetwijfeld een leuke winst draaien. Zeker voor kleine bedrijven blijven de app-stores interessante winkels. Je kan daar je app gratis in zetten en je app is gelijk wereldwijd beschikbaar zonder dat je een cent aan marketing kwijt bent.
Mr_x007 @WillySis30 november 2022 09:54
Een developer account bij Apple wat je nodig hebt om apps in de store te mogen plaatsen is niet gratis, maar kost iets van 100 per jaar, dus gratis apps maken is er bij Apple niet bij.
Natuurlijk kosten app stores geld, maar met 30% commissie zijn het extreme winst makers.
Het is niet voor niets dat je op de PC steeds meer app stores voor games zie, het is blijkbaar significant goedkoper om er zelf een te maken en draaien dan 30% ofzo aan Steam te betalen.
WhatsappHack
@Mr_x00730 november 2022 12:02
Je vindt 30% extreem…? Bwoah, dan wil je niet weten hoeveel marge er zit op veel producten die je in winkels en webshops koopt. De 15% die Apple hanteert, of 30% in uitzonderlijke gevallen, is uiterst competitief. Zeker voor wat je ervoor terugkrijgt.
WillySis @WhatsappHack30 november 2022 12:32
Neem bijvoorbeeld eens gehoorapparaten. De marge daarop kan gemakkelijk oplopen tot zo'n 400%
Mr_x007 @WhatsappHack30 november 2022 13:33
Hoe kan iets competitief zijn als er een monopolie is?
WillySis @Mr_x00730 november 2022 13:02
Wat de kosten van een developpers account heb je gelijk.

Of de winst van Apple op de app-store extreem is weet ik niet. Apple is wat dat betreft niet erg open met cijfers.
Het lijkt me aannemelijk dat de werkelijke kosten voor betalingen gemiddeld rond de 10 tot 12% liggen. Vergeet niet dat het vaak om kleine bedragen gaat en dan zijn de bankkosten relatief hoog. Voor kleine bedrijven loont het niet eens de moeite om een ander (internationaal) alternatief te zoeken. Als jij € 1,50 naar Brazilië overmaakt kunnen de bankkosten zelfs hoger zijn dan dat bedrag.
In het geval van Apple (en ander app-stores) komt de winst meer uit het grote volume en betalen de grootverdieners deels de kosten voor de kleintjes.
Als er een geschil is omtrent betalingen handelt Apple dat netjes af en lopen zij ook het risico.

Van de overige 18 tot 20% moeten de medewerkers en de servers nog worden betaald. De store verzorgt ook de updates van alle app's en een behoorlijk percentage van de app's is gratis voor de gebruiker. Daar zal naar schatting 5 tot 7% van de inkomsten naar toe gaan.

Gek genoeg hoor je bedrijven alleen klagen over de 30% commissie, maar nooit over de 12% commissie voor abonnementen na het eerste jaar. Die 12% zit namelijk zo dicht bij de werkelijke kosten dat men via andere wegen nauwelijks goedkoper uit kan zijn.
Stoelpoot @Andros30 november 2022 10:23
De Google Play Store is een dienst die wordt aangeboden aan appmakers om hun apps te publiceren. Maar dit is niet verplicht en er zijn verschillende alternatieven. Daar betaal je echt voor de dienst die je wordt aangeboden.

De iOS App Store is een dienst die wordt opgedrongen. Je hebt geen andere keuze, maar je moet wel betalen voor de dienst die geleverd wordt. Zelfs al kan je die dienst in-house goedkoper aanbieden. En dat mag je niet eens benoemen, je moet in Apple's walled garden blijven.

Dat is het grote verschil.
Cergorach @Andros30 november 2022 10:24
en zijn er hier altijd tweakers die deze marge verdedigen door het te vergelijken met een stenen winkel met verwarming, personeel en huur wat natuurlijk krom is.
Het is niet alleen de stenen winkel. Bij fysieke verkoop van software zitten er druk, transport, groothandel en winkel kosten bij. Wat een software verkoper daar traditioneel aan overhoud is ~30%. Wat een software verkoper overhoud aan verkoop via een appstore is 70%.

Dat Apple geen andere appstores toelaat is hier mogelijk hier het probleem. Maar als we kijken naar het PC platform (Windows/Mac/Linux) met Steam, welke ook traditioneel 30% rekende is dat absoluut geen monopolie qua uitsluiten van concurrentie. Maar nog steeds ging het gros van de bedrijven liever naar Steam dan het zelf bouwen. Zelfs zijn die het later dachten zelf beter te kunnen zijn weer terug op Steam. EA met Origin is na 7 jaar weer terug gegaan naar Steam. Ubisoft komt na 3-4 jaar weer terug. Epic Games Store moet uitgevers omkopen met grote zakken geld voor exclusiviteit en grote zakken geld aan wekelijkse gratis games, maar nog steeds gaan uitgevers vaak terug naar Steam na de exclusiviteitsperiode.

Dus ja, die 30% afstaan aan een platform is al heel lang acceptabel en zelfs wenselijk voor zij die van fysieke verkopen afkomen of zelf hun digitale verkoop/distributie moesten regelen. Echter hebben mensen vaak maar een heel kort geheugen, zijn zelf ook erg hebberig en bedrijven als entiteit gebruiken elk excuses om te kunnen tornen aan de kosten.

Wat men vergeet is dat een webstore aanbieder een enorm risico loopt, daar wordt enorm veel geld aan ontwikkeling, infrastructuur aanleg, etc. gestoken. Heel veel aanbieders zijn gestopt omdat het niet haalbaar bleek te zijn (ze konden niet concurreren). Men beoordeeld de kosten nu alleen puur op basis van de absolute succesverhalen en niet op basis van de branch ansich. Als je dat doet zal er nooit meer ruimte zijn voor concurrentie zonder de backing van enorme multinationals (wat gebeurt bij EGS en geld van TenCent).

Laten we dat door trekken, we gaan de salarissen opnieuw evalueren op basis van de allerbeste mensen in die functie. Wij vinden collectief dat die mensen teveel verdienen, dus dat salaris gaat omlaag, maar dan moet natuurlijk ook het salaris omlaag van iedereen die daar onder zit en niet de beste is. Effectief is dit equivalent van dat ik zeg dat jou salaris gehalveerd moet worden omdat ik dat te hoog vind. Dat is toch niet iets waar ik wat te zeggen over heb? Naast het feit dat dit andere gevolgen heeft op de markt als geheel.

En de mensen die geloven dat hierdoor de prijzen omlaag kunnen, zijn super naïef (bij het stomme af), want het enige wat dit doet is dat de uitgever (en mogelijk de developer) meer winst draait. En gezien de prijzen van AAA PC games, gaan die omhoog op basis van de console games en niet op basis van hoeveel een EGS of Steam afroomt. Zelfs na de verandering bij Steam dat als je maar genoeg omzet met je game, de kosten na X een heel stuk omlaag gaan, is er niets veranderd aan de prijzen van de software welke daar baat van hebben.
Reinier 182 @Andros30 november 2022 10:37
30 procent van de omzet kan ook niet. De daadwerkelijke kosten moeten in rekening gebracht worden wat het kost om een app in de store te houden. Een advertentie of reclamespot kost ook een bepaald bedrag en wordt ook niet afgerekend met procenten omzet. Klopt ook niet. Een ander bedrijf heeft niets met jou omzet en winst te maken. In rekening brengen wat het kost zo hoort het. Bij Android zijn er ontwijkingsmogelijkheden maar bij IOS van Apple niet.
WillySis @AsusEDje30 november 2022 12:38
Google (de grootste app-shop op Android) rekent ongeveer dezelfde prijzen als Apple. Bij Android is het wel veel gemakkelijker om abonnementen buiten Google om af te sluiten.
Naast de app-store van Google zijn er op Android nog 10-tallen alternatieve stores. Bijna elk telefoonmerk heeft tegenwoordig een eigen store. Daarnaast zijn er nog algemene stores als Aptoid. Al die winkels hanteren eigen prijzen, maar de verschillen met Google zijn klein.
eric.1 @Verwijderd30 november 2022 08:20
Apple Store, Play Store, Galaxy Store, ... go zo maar verder hanteren allemaal een 30% beleid. Nu hebben ze vaak ook een 'small business'-korting maar goed. Ik geloof dat de ondergrens van het toptarief rond de 20-23% ligt. En dit bij een partij die flink loopt te zeiken op een Apple en Google.

Dus ja, alleen op Apple afgeven is niet terecht.

Tevens is dit natuurlijk een discussie welke terugkomt bij ieder nieuwsitem waar deze afdracht is genoemd.
Z0dyz @Verwijderd30 november 2022 08:23
Apple heeft alleen macht omdat mensen het product goed vinden en het willen kopen.
Het wordt niemand verplicht een Apple product te kopen. Dus mensen moeten stoppen met klagen dat ze het te duur vinden of niet eens met het beleid zijn. Het staat voor iedereen open een Android, huawei of ieder ander merk te kopen als ze denken daar meer waar voor het geld of een beter product te kunnen kopen ?
PearlChoco @Verwijderd30 november 2022 08:24
Er is maar één manier om dit fair op te lossen voor alle partijen, en dat is iedereen toestaan om app stores uit te brengen in iOS, zonder enige beperkingen.
Zo doende kan de vrije markt werken en kan elke partij zijn eigen tarieven bepalen; als een app op de Epic store goedkoper is, zullen gebruikers zelf wel hun keuze maken.
bzzzt @PearlChoco30 november 2022 08:48
Ik denk dat je de hoeveelheid malware, scams en andere spam die dat op gaat leveren gruwelijk onderschat.
En wat is 'zonder beperkingen'? iOS legt op dit moment ook restricties op aan apps (zodat je als gebruiker ook nog wat te zeggen hebt). Moeten die er ook maar af dan?
watercoolertje @bzzzt30 november 2022 09:38
iOS legt op dit moment ook restricties op aan apps (zodat je als gebruiker ook nog wat te zeggen hebt). Moeten die er ook maar af dan?
Wel de restricties die niet voor hunzelf, maar wel voor andere gelden ja!

Een eerlijk speelveld betekent toch niet dat iedereen alles mag maar dat de regels wel voor iedereen gelijk zijn, inclusief jezelf!
bzzzt @watercoolertje30 november 2022 11:28
Dus jij bent het er mee eens dat zowel Apple als alle app bouwers maar mogen doen met je gegevens wat ze goeddunkt?
Als je een telefoon koopt zal je in eerste instantie de fabrikant moeten vertrouwen (anders kan je niks met de software en moet je die telefoon niet kopen). Andere diensten vertrouw ik niet per definitie en dat moet naar mijn mening af te dwingen zijn.
LurkZ @bzzzt30 november 2022 11:03
Niets van dat is relevant.
Gebruikers die bang zijn voor malware blijven bij de oude oude vertrouwde apple store.
Keuze. Geen dwang.
As1cs @PearlChoco30 november 2022 09:11
Iedereen is al vrij om zijn eigen telefoon uit te brengen.

Er blijft altijd een grijze lijn tussen je platform beheren en kwaliteit garanderen, en de vrije markt toegang geven.

Dit is exact dezelfde discussie als Twitter zelf ondergaat. Gaan we modereren? of laten we 'free speech' toe, wat weer leidt tot het afvoerputje wat het nu gaat worden.

De beste keuze ligt ergens in het midden...
bartvdn @Verwijderd30 november 2022 08:44
Nee, je bent niet de enige. Ja die 30% is veel te veel.

Ik vind het alleen wel kinderachtig dat ie zelf de grootste rotzooi trapt, en nu met zijn vingertje naar anderen staat te wijzen.
CT @Verwijderd30 november 2022 09:06
Wat zou jij dan redelijk vinden en waarom vind je 30% een beetje veel?

De discussie die vaak ontstaat is geheel gebaseerd op 'een gevoel' en al snel verzand het in een discussie over apple zelf of de concurrentie en hoeveel ze er wel niet aan verdienen.

Maar als je in de betalingsindustrie (of met betalingssystemen) hebt gewerkt dan kom je er al snel achter dat 30% echt niet veel is. Tel daarbij op, dat naast het accepteren van elke wereldwijde betaling incl een helpdesk die jou app klanten helpt bij een dispuut, je ook in 'de appstore' staat welke al beschikbaar is bij miljoenen mensen (= marketing).
Zou jij dit als simpele developer helemaal alleen moeten doen, dan is dit onmogelijk (kwa tijd) maar al helemaal kwa kosten.
Voorbeeld; je hebt met moeite je eigen betalingsprovider geïntegreerd in je app (welke ook gewoon een courtage pakt overigens) maar in USA doet iemand een chargeback op zijn american express card. Resultaat, 100euro "onderzoekskosten" die jij moet vergoeden. Daar gaat je winst in rook op voor de volgende 30-40 apps die je moet verkopen. Welke alle 40 weer een risico met zich meebrengen!

Pas als je een bedrijf hebt dat zijn eigen betalingsintegratie, marketing en helpdesk team heeft wordt die 30% veel. Maar dan ben je toch al een groot rijk bedrijf?
En dat is waar bijv. EA probeert om het mogelijk te maken een 'eigen' winkel te krijgen op iOS, hier wordt nog veel juridisch over gesteggeld.

Maar voor 'de kleine man' is die 30% bijna een goede deal te noemen.
watercoolertje @CT30 november 2022 09:58
Probleem is dat je geen keus hebt, daar ishet al mee gezegd, als je keus hebt moet iedereen vragen wat ie wilt, als je geen keus hebt dan gaat de overheid er zich gelukkig mee bemoeien zodat het (al duurt het jaren helaas) toch eerlijk(er) wordt voor alle partijen.

Het is een alles of niks pakket en dat maakt het gewoon zuur (met opzet natuurlijk, want 1 markt dan maar niet bedienen is natuurlijk geen optie in een duopolie).

Ik heb een eigen webshop gehad en 1000den klanten over de jaren heen en zo ingewikkeld als jij het maakt is het dan ook helemaal niet, 1 in de 50 klaagde eens ergens over en uiteindelijk 1 in de 100 gevallen moest ik eens wat terugbetalen en kreeg ik mijn spullen terug.

Als je elke bestelling 30% moet afdragen kan je als je het zelf doet (en dus praktisch niks af hoeft te dragen, ja 20 cent ideal) elke 4de klant zijn geld teruggeven (en het product laten houden) verdien je nog steeds meer dan elke keer 30% afdragen :+

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 26 juli 2024 08:23]

no_way_today @Verwijderd30 november 2022 10:25
Wat denk je dat de marge in winkels gemiddeld genomen is? Of of een bouwproject? Particulieren betalen veel hogere tarieven dan voor bedrijven onderling. Alleen is het zichtbaar bij Apple.
THA_ErAsEr @Verwijderd30 november 2022 10:43
Jij bent het bewijs dat Musk zijn plan werkt. Afleiden van zijn falen bij Twitter.
Ipv dat je nu praat over wat een zootje hij er van aan het maken is, praat je over Apple.
Wootism @Verwijderd30 november 2022 11:57
Die 70/30% is door Steve Jobs samen met de komt van de app-store geïntroduceerd. Ik snap werkelijk niet dat dit 14 jaar later opeens een probleem is voor iedereen.
pBook @Verwijderd30 november 2022 12:21
Voor de komst van de App Store moest je CD's produceren en verkopen via distributiekanalen, of moest je andere trukendozen opentrekken om mensen naar je website te krijgen om daar je software te verkopen. De App Store neemt transactiekosten op zich, verzorgt hosting en een update mechanisme, handelt restituties af, je kan potentieel iedere iOS gebruiker bereiken en de drempel om iets te kopen is erg laag omdat al je betaalgegevens al gekoppeld zijn. Dat zijn best een hoop voordelen toch? Bedenk even wat je in huis moet halen, en welke kosten daarbij komen, om dit allemaal zelf te doen. En bovendien hoeven kleine ondernemers maar 15% te betalen.

[Reactie gewijzigd door pBook op 26 juli 2024 08:23]

NV2013 @Verwijderd30 november 2022 08:24
In 2021 heeft Apple 60 Miljard $ uitgekeerd aan app developers, dus reken maar uit wat Apple makkelijk heeft binnen geharkt...een kleine 20 miljard, waar men weinig tot niets voor heeft gedaan. Ter vergelijking het BNP van Albanie in 2021 was een kleine 19 Miljard.
Andros @NV201330 november 2022 08:37
Dat is het officiële BNP van Albanië, er zijn redenen waarom dat land niet tot de EU wordt toegelaten...
Sjoan @NV201330 november 2022 08:38
Behalve natuurlijk een heel ecosysteem opzetten met iOS en er voor gezorgd hebben dat Apple in die positie terecht gekomen is.

Noem dat maar 'er weinig tot niets voor gedaan hebben'.
bzzzt @NV201330 november 2022 08:52
Euhm, ze hebben iOS ontwikkeld? Mogen ze daar ook nog wat aan verdienen of moeten ze alles wat ze doen maar gratis ter beschikking stellen?
McBacon @bzzzt30 november 2022 09:09
Je bedoelt naast de iPhones (of andere apparaatjes) waar al een significante marge op zit? Moeten mensen dubbel betalen voor de ontwikkelingskosten die Apple zelf kiest om te maken?
bzzzt @McBacon30 november 2022 11:24
Ieder bedrijf vraagt gewoon wat z'n klanten kunnen en willen betalen. Maar kom niet aan met slappe verhalen over onderdelen prijs en dergelijke en vergeet niet dat dingen op de schaal van Apple gewoon anders werken (bv. verhuizen van hele fabrieken vanwege corona/geopolitiek moet ook betaald worden)
watercoolertje @bzzzt30 november 2022 09:39
Tussen 200 miljard (of is het al 300/400?) in kas/50 miljard winst per jaar maken en niks verdienen zit nogal veel ruimte, dus waarom zo overdrijven?

Apple zou ook miljarden verdienen zonder ontwikkelaars uit te knijpen als een tube mayo, dus doen alsof Apple al het inkomen ontnomen moet worden slaat helemaal nergens op.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 26 juli 2024 08:23]

bzzzt @watercoolertje30 november 2022 11:20
Ik ben absoluut niet bang voor de winstgevendheid van Apple, maar je argument dat 'voldoende geld hebben' een reden zou moeten zijn voor bedrijven om aan liefdadigheid te doen in plaats van dat geld te investeren zou instant ontslag betekenen voor jou als je CEO zou zijn.

Maar je kan het ook omdraaien: Apple biedt ontwikkelaars gratis developer tooling, aanschaf van een Mac en 100 euro per jaar is genoeg om je apps te pushen naar een markt van bijna 2 miljard(!) potentiele kopers. En je mag ook nog eens 70% van de verkoopprijs houden.
Er zijn genoeg ontwikkelaars die daar brood in zien en daar winstgevend mee zijn. Het zijn nou net de partijen die zo groot zijn (en volgens jouw definitie 'geld genoeg' hebben) die het niet met de 30% eens zijn.
laptopleon @NV201330 november 2022 10:40
‘Weinig tot niets voor gedaan heeft’

8)7

Als het zo makkelijk is, zet er dan ff een voor me op, vanmiddag?
Shaidar @Verwijderd30 november 2022 08:11
Ik vind het ook erg dat een Ferrari zoveel geld kost, dat is toch niet meer normaal.
servies @Shaidar30 november 2022 09:04
Het is alleen raar dat jij bij de pomp nog eens 30% extra moet betalen aan Ferrari om te tanken, alleen omdat je de tankdop open doet...
watercoolertje @Shaidar30 november 2022 09:30
Snap ik, vind ik ook!

Maar je probeert toch niet te doen of dat vergelijkbaar is want dat is het niet? Een (zelfstandig) product kopen is wat anders dan een app store binnen dat product.

Het is meer dat Ferrari afdwingt dat je alleen door Ferrari goedgekeurde kleren in je auto mag dragen en de maker moet ook nog eens 30% daarvan afdragen aan Ferrari.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 26 juli 2024 08:23]

amarissimo @Verwijderd30 november 2022 08:55
Bij een aanbieder die zeker de helft van de toegang tot de mobiele gebruikers in handen heeft is sprake van marktmacht.
Bij misbruik hiervan zie je dat terug in niet-competatieve tarieven. Dat wordt in veel van de redeneringen hieronder vergeten. Zelfde geldt in mindere mate voor google aangezien op android andere app-stores gewoon zijn toegestaan.
PageFault @Verwijderd30 november 2022 08:56
Die discussies lopen al heel lang, ook met in-app aankopen, dat er apps een tijdje geleden geweerd werden omdat de aankopen niet via de Apple Store gingen, maar via een website van de app bouwer. Toen laaide die discussie ook weer op.

Maar bij Google speelt iets vergelijkbaars, al zou je theoretisch apps via een andere weg kunnen installeren. In hoeverre dat betrouwbaar is en gebruikersvriendelijk voor tante Toos, kun je natuurlijk ter discussie stellen.

Ik zou zelf bijv. niet zo snel mijn bank app als package file ergens vanaf een onbetrouwbare website af toveren en dan mijn bankzaken gaan doen. Brrrrr.
watercoolertje @PageFault30 november 2022 09:54
Ik zou zelf bijv. niet zo snel mijn bank app als package file ergens vanaf een onbetrouwbare website af toveren en dan mijn bankzaken gaan doen. Brrrrr.
Die staat dan ook in de store omdat dat gratis is ;)
LurkZ @PageFault30 november 2022 11:10
Ik zou zelf bijv. niet zo snel mijn bank app als package file ergens vanaf een onbetrouwbare website af toveren en dan mijn bankzaken gaan doen. Brrrrr.
En niemand dwingt je om dat te doen.
Een extra store staat NIET gelijk om iets/alles uit die store te downloaden.
TomPlant0 @Verwijderd30 november 2022 09:01
Om eerlijk te zijn: is het echt veel? Als je kijkt naar alle spullen die in de winkels te koop zijn heb je ook marges die 30% of het veelvoud hiervan kunnen zijn. Het gaat natuurlijk bij Apple, vooral om digitale producten die in het echt geen waarde hebben. Dan vind ik de vraag wel terecht of het eerlijk is.
R0ckrider @Verwijderd30 november 2022 09:25
Dan hebben we het niet eens over hoeveel invloed en macht Apple heeft op onder andere chip fabrikanten.

Musk is slim die laat zich niet afzetten. We hebben veel bedrijven die een soort verborgen monopolie hebben. Google heeft dit ook wat betreft Youtube. Thuisbezorgd maar ook PostNL.
djiwie @Verwijderd30 november 2022 09:40
Het is veel inderdaad. Na heel veel kritiek is het voor kleinere ontwikkelaars 15% geworden wat me een veel realistischer marge lijkt (0% is ook niet realistisch, Apple en Google maken immers kosten en een payment provider vraagt ook geld zonder te modereren of een ecosysteem aan te bieden).
IIIIIIIIIIII @Verwijderd30 november 2022 10:45
Je ziet dit overal, iemand betaalt transactiekosten als je met je pinpas betaalt in een winkel, via IDeal, met je creditcard. Overal wordt er wel wat op verdient. Volgens mij moet de vraag eerder zijn wat schappelijk is.
Mauricevsdb @Verwijderd30 november 2022 11:47
Eens, zullen we voorstellen om apps collectief in te kopen?
machiel @Verwijderd30 november 2022 12:01
Als het echt teveel zou zijn, zou Apple het verlagen. Ik denk dat er veel bedrijven goed verdienen aan het gemak en snelheid (zowel voor gebruiker als aanbieder) van een Apple beheerd abonnement.
WhatsappHack
@Verwijderd30 november 2022 12:06
Nee, zat mensen die transactiekosten en retailprijzen niet kennen roepen dat de 15% die Apple vraagt, 30% in uitzonderlijke gevallen, heel erg veel is. Wmb is het echter zo dat het juist zeer competitief is en voor veel transacties zelfs goedkoper dan het zelf doen en dan de fees moeten betalen van bijvoorbeeld een PayPal om maar iets te noemen.

Voor grote bedrijven met heel veel omzet is het wel een ander verhaal, maar dat is Big Corp vs Big Corp en vind ik fair game. Zelfs dan is 30% een erg nette marge. In retail is het vaak rustig 70-80% plus forse risico’s. In sommige appwinkels is de afdracht ook veel hoger.
Deveon @Verwijderd30 november 2022 13:51
JustEat/Thuisbezorgd niet hoor, en je mag van Apple tenminste via een ander kanaal van de prijs afwijken. YouTube Premium past dit ook toe, via de iOS app betaal je gewoon extra.
Collaborator @Verwijderd30 november 2022 14:17
Apple heeft geen macht. Er zijn (letterlijk) 1001 andere telefoons en vele andere platformen en shops. Mensen kiezen voor Apple. Apple heeft dit percentage, wat helemaal niet zo gek is in veel andere gevallen (zoals Consoles)
Vibonacci @Verwijderd30 november 2022 18:42
Of course. Apple zou dit rustig naar 15% kunnen terugbrengen en nog steeds massieve winst maken.
The Zep Man
@Verwijderd30 november 2022 08:21
Toch wel een ongemakkelijk gevoel dat Apple zoveel macht heeft.
Toch wel een ongemakkelijk gevoel dat een out-of-touch miljardair fascisme faciliteert in de naam van vrijheid van meningsuiting, door fascisten naar het platform te trekken en elk tegengeluid te verbannen.

En maar huilen dat Apple mogelijk stopt met het aanbieden van Twitter's mobiele applicatie. Dat is ook onderdeel van vrijheid van meningsuiting. Als je een podium hebt, mag je weigeren om iemand daar gebruik van te laten maken. Musk weet dat als geen ander, wat hem een hypocriet maakt.

Hetzelfde als een vrije markt. Je bent niet verplicht om een podium te sponsoren, wat een logisch gevolg is als je het niet eens bent met wat op het podium gepresenteerd wordt.

Ik heb niets met Apple, maar wat hier gedaan wordt geeft mij geen ongemakkelijk gevoel. Iemand die fascisme vermijdt heeft bij mij een streepje voor ten opzichte van degenen die het met open armen verwelkomen.

Musk, samengevat.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 26 juli 2024 08:23]

michael-john @The Zep Man30 november 2022 08:54
De stelling dat Elon hypocriet is ben ik het volledig mee eens. Ik blijf echter wel met de vraag zitten hoe Apple fascisme dan vermijdt/bestrijdt? Er zijn veel gevallen waarin Apple juist een regime (zoals in China) ondersteund.
The Zep Man
@michael-john30 november 2022 09:07
De stelling dat Elon hypocriet is ben ik het volledig mee eens. Ik blijf echter wel met de vraag zitten hoe Apple fascisme dan vermijdt/bestrijdt?
Door (zoals Musk noemt) Twitter als mobiele applicatie (en platform dat fascisme aantrekt) mogelijk te weren uit de App Store.

Uiteraard is het nog afwachten of dat gedaan gaat worden, maar ik zie tot nu toe nog niet in waarom ik een ongemakkelijk gevoel zou moeten krijgen van de (door Musk aangekondigde) actie van Apple.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 26 juli 2024 08:23]

michael-john @The Zep Man30 november 2022 11:43
Ik vind het uitschakelen van Airdrop om demonstraties tegen te werken in China wel erg ongemakkelijk. Maar misschien verschillen we daar in.
watercoolertje @NoSugar30 november 2022 09:36
Terwijl de grondslag van dit artikel niet de 30% is, maar Apple die weigert op platformen te adverteren waarop nazi's vrijspel krijgen.
Is het niet gewoon beide? Musk is niet goed bezig, en Apple (daar zijn de overheden het duidelijk ook mee eens) ook niet.
fsfikke @watercoolertje30 november 2022 18:35
Het is beide, omzo vreemder daarom dat @Koekiemonsterr die helft van het verhaal compleet negeert en er een eenzijdig artikel van maakt.

[Reactie gewijzigd door fsfikke op 26 juli 2024 08:23]

Quitzcused 30 november 2022 08:09
Wat een clown ook. Nu zit hij stoer op Twitter Tim Cook uit te dagen, maar krijgt geen gehoor aangezien die man wel werkt. 8)7
Decipher666 @Quitzcused30 november 2022 08:13
Dat het een clown is af en toe stel ik niet ter discussie maar de man betichten dat hij niet werkt is absoluut niet waar. Een werkweek van 100-120 uur is volgens mij behoorlijk uitdagend te noemen.
Verder het heel circus omtrent dit blauwe vinkje is niets anders dan lachwekkend te noemen.
Als Twitter denkt dat ze groot genoeg zijn dan halen ze toch hun app uit de Appstore en bieden ze via hun website de app aan iPhone gebruikers aan?
djiwie @Decipher66630 november 2022 09:42
Het laat vooral zien dat 120 uur werken niet altijd 120 uur productief is :X
Towerofpower @djiwie30 november 2022 09:58
120 werken is sowieso al een leugen
djiwie @Towerofpower30 november 2022 10:37
Nee, ik vind het vooral grootspraak inderdaad.
matty___ @Decipher66630 november 2022 08:31
Sinds wanneer is twitteren, werk? Ik geloof er geen zak van dat die beste man 120 uur per week maak met een goed resultaat.
jpsch @matty___30 november 2022 08:44
Stoerdoenerij, je bent maar een uur of drie per dag echt heel productief.
matty___ @jpsch30 november 2022 08:58
Echt eh,
Met al die context switches tussen 3-5 bedrijven, de constante stroom aan mensen die hem willen spreken en het getwitter op de plee, ben ik echt benieuwd wanneer die deep work kan verrichten..
sfc1971 @Decipher66630 november 2022 08:38
Sorry maar druk doen is niet hetzelfde als werken. Of misschien in jouw geval wel, dat weet ik niet.

Hij verzet in ieder geval niet voor drie werk weken aan resultaten in een week.
GertMenkel
@sfc197130 november 2022 08:59
Met hoe de Twitter-deal verlopen is, zou ik zijn bijdrage in negatieve weken uitdrukken op dit punt. Ik dacht altijd dat die social media post over hoe bij SpaceX van onder tot boven een heel team bezig was om Elon als geldschieter te managen/ideeën in te fluisteren een meme was, maar hoe langer hij alleen wordt gelaten, hoe meer ik erin begin te geloven.

Ik snap niet helemaal waar hij zijn werkuren uit haalt of waarom hij beweert zoveel uren te werken. Hij heeft dan wel tig CEO-banen die fulltime zouden moeten zijn, maar tenzij je de tijd in zijn privéjet als werkuren schrijft zie ik niet hoe hij aan 120 uur werk zou moeten komen. Als hij daadwerkelijk alleen maar slaapt en werkt, is het wel heel triest gesteld met zijn prestaties als hij inderdaad 120 uur werk verricht en dit het beste is wat hij voor elkaar kan krijgen.
watercoolertje @GertMenkel30 november 2022 10:11
Als hij daadwerkelijk alleen maar slaapt en werkt, is het wel heel triest gesteld met zijn prestaties als hij inderdaad 120 uur werk verricht en dit het beste is wat hij voor elkaar kan krijgen.
Miljardair zijn en meerdere top 100 bedrijven bezitten?
Decipher666 @sfc197130 november 2022 09:55
Deze reactie is nogal op de man af en dat levert je nota bene een +1 op? Merkwaardig..

Enfin ik ben het zeker met je eens dat druk doen niet hetzelfde is als werken. En ik claim ook niet dat hij 120 uur productief is, zoals al vele hieronder aanhalen is dat menselijk gezien onmogelijk. Dit is ook zijn statement wat ik hier deponeer omdat er geredeneerd werd dat de man niets deed en dat lijkt mij feitelijk onjuist.
Maar dat hij er bij Twitter een potje van maakt mogen duidelijk zijn en wat hem bezielde om dit bedrijf te kopen mag joost weten. Wat mij betreft kan hij zich beter focussen op SpaceX en Tesla, daar ligt immers werk genoeg op de plank!
Sjoan @Decipher66630 november 2022 08:39
Het is maar wat je werk noemt. Ik heb bijvoorbeeld echt geen tijd om uren per dag te twitteren met mijn 60-urige werkweek.
machiel @Decipher66630 november 2022 12:07
Musk steekt absoluut veel tijd in zijn bedrijven, maar kwantiteit is niet altijd kwaliteit.
Loller1
@Decipher66630 november 2022 14:27
Alsof Musk een werkweek van 100-120 uur heeft... Op je kantoor blijven slapen om de schijn te wekken naar je werknemers maakt nog niet dat hij ook daadwerkelijk aan het werk is.
dev10 @Decipher66630 november 2022 08:20
Een werkweek van 100-120 uur is volgens mij behoorlijk uitdagend te noemen.
Een werkweek van 100-120 uur is uitdagend omdat het gewoon voor helemaal niemand een goed idee is.

Je productiviteit neem flink af na meer dan 50 uur en er blijft na 55 uur helemaal weinig van over. Daarnaast toont een studie van de WHO aan dat je 35% meer kans hebt op een hartaanval en 17% meer kans op overlijden door een hartkwaal als je gemiddeld 55 uur per week werk werkt. (Ten opzichten van een werkweek van 35-40 uur)

Dus ja, uitdagend is het zeker, maar dat het een slecht idee is staat buiten kijf.
LurkZ @dev1030 november 2022 11:15
Als Musk niet werkt is hij lui.
Als Musk veel werkt is zijn productiviteit laag, en eigenlijk ook lui.
Dus linksom of rechts om doet Musk het altijd fout...
dev10 @LurkZ30 november 2022 11:22
Ik zeg volgens mij nergens dat Musk lui is. Ik zeg alleen dat een werkweek van 120 uur niet nodig is, omdat het niet zo productief is en ten koste gaat van je gezondheid. Musk is volgens mij verre van luie en doet een hoop dingen goed, maar werkweken van 120 uur horen daar wat mij betreft niet bij.
dev10 @porky-nl30 november 2022 09:05
Die dingen gelden misschien voor mensen in loondienst
Die dingen gelden voor iedereen met een brein. Het maakt daarvoor niet uit of je in loondienst zit of dat jij de touwtje in handen hebt: je brein kan het gewoon niet aan.

Daarnaast: ook een hobby ga je geen 120 uur in de week volhouden. Dat is 17 uur per dag. Zelf ben ik zoveel uur niet eens wakker in de week, laat staan dat ik die tijd zou kunnen hobbyen of werken.

[Reactie gewijzigd door dev10 op 26 juli 2024 08:23]

porky-nl @dev1030 november 2022 10:04
Dus jij denkt dat er geen verschil zit tussen iemand die voor zichzelf werkt en iemand in loondienst?

kijk die 120 is wel extreem veel maar als je iets doet met passie en drive dan hou je dat gewoon veel langer vol dan een iemand die in loondienst is.
Naafkap @porky-nl30 november 2022 10:06
Want mensen in loondienst kunnen geen passie en drive hebben in hun werk? Wat een onzin.
porky-nl @Naafkap30 november 2022 11:12
Dat is niet wat ik bedoelde maar doe jij jouw werk net als je met je hobby/ passie doet ?

zoja netjes van je maar denk dat meerendeel dat toch iets anders ziet en naar handeld.
dev10 @porky-nl30 november 2022 11:12
Dus jij denkt dat er geen verschil zit tussen iemand die voor zichzelf werkt en iemand in loondienst?
Dat denk ik niet en je legt me hier woorden in de mond die ik niet gezegd heb.

Iemand die eigen baas is zal wellicht meer passie hebben voor z'n eigen zaak en daardoor een paar stapjes harder lopen en meer dan 40 uur werken in de week. Ik geloof ook zeker dat je dat wat langer vol kunt houden omdat het je eigen zaak is. Ik geloof ook dat je je werk langer vol kunt houden als je in loondienst zit en passie voor je vak hebt.

Waar ik echt helemaal niet in geloof, is dat je 120 uur per week gefocust kunt werken en productief kunt zijn. Er zullen echt uitzonderingen zijn die week in, week uit 60, misschien wel 70 uur kunnen werken, maar die 120 uur is echt waanzinnig veel.

Ik kan dan ook echt geen medelijden krijgen als ik de zielige verhalen lees als:
“Er waren periodes dat ik de fabriek drie of vier dagen letterlijk niet uit kwam”, klinkt het emotioneel. “Dat ging ten koste van de tijd die ik doorbracht met mijn kinderen. En met vrienden.”

Ook zijn verjaardag had er dit jaar onder te lijden. Op 28 juni werd hij 47. “Ik spendeerde de volledige 24 uur van die dag op het werk. Ook de hele avond. Geen vrienden, niets”, zegt hij in tranen.
Dit doe je jezelf aan en het is nog altijd een keuze om als CEO 120 uur te gaan werken. Een quote als “Als je iemand kent die het beter kan dan ik, laat het me weten. Ze mogen de job hebben. Ze krijgen de teugels onmiddellijk in de hand” geeft ook wel aan dat je een enorme streber bent die moeite heeft om de touwtjes uit handen te geven.
watercoolertje @dev1030 november 2022 10:07
Leuk die cijfers maar die gemiddelde zeggen toch niks over een individu, er zijn wel degelijk workaholics die dat prima vol houden zonder issues.

Dan zou Einstein ook maar een IQ hebben gehad van 100 want dat was gemiddeld toch? Maar nee hij was veel slimmer omdat hij een uitzonderingen was!

Daarnaast hoef je je niet druk te maken over de lengte van een leven, als iemand zo korter maar daardoor misschien wel gelukkiger leeft is dat toch prima.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 26 juli 2024 08:23]

dev10 @watercoolertje30 november 2022 11:15
Leuk die cijfers maar die gemiddelde zeggen toch niks over een individu, er zijn wel degelijk workaholics die dat prima vol houden zonder issues.
Je hebt altijd bepaalde freaks-of-nature, maar Elon Musk geeft zelf aan dat het vele werken ten koste gaat van z'n gezondheid. Ik heb er dus wel m'n vraagtekens bij of hij nu zo'n workaholic is die dit allemaal prima volhoudt zonder issues.
Quitzcused @Decipher66630 november 2022 10:31
Als Twitteren werken is dan is hij workaholic. Anders niet echt.
YopY @Quitzcused30 november 2022 17:02
En dat hij door heeft dat alles wat hij (Cook) zegt onder een vergrootglas gehouden wordt door de aandeelhouders van Apple en de SEC. Een verkeerd woord en ze verliezen miljarden.

...en daar kan Musk over meepraten, gezien die ene keer dat hij te vrij was met wat hij in het openbaar zei.
Keypunchie
30 november 2022 08:17
Rare sprong dit. Met Tesla heeft hij juist het dealerlloze verkoopmodel gekozen, omdat hij geen middleman wil.

Voor Twitter Blue heeft hij toch ook geen Apple nodig om het te verkopen.

Daarnaast is je adverteerders gaan aanvallen en zwartmaken natuurlijk nogal dom.
A) Een adverteerder gaat over hun eigen geld. Als je publiek in de media een bende van je bedrijfsvoering maakt, dan hebben ze misschien geen zin om op jouw platform te adverteren. Zeker als je net met veel bombarie je contentmoderatie eruit hebt gegooid. Apple, net als bvbZ Disney is image-gevoelig en wil niet met bepaalde content geassocieerd worden.
b) het lijkt me de slechtste manier om ze te overtuigen weer advertenties te kopen
Verwijderd @Keypunchie30 november 2022 08:30
Voor Twitter Blue heeft hij toch ook geen Apple nodig om het te verkopen.
Was dat niet een dingetje onlangs dat Apple apps tegenwerkt die betalingen mogelijk maken buiten Apple om?
Keypunchie
@Verwijderd30 november 2022 08:35
Netflix doet het al jaren. Het is een dingetje en Apple zal er vast wel meer problemen mee krijgen.

Maar Twitter is als merk groot genoeg om het buiten Apple om te kunnen verkopen, zeker met Musks ingebouwde aandachtsmagneet.

Daarnaast was de ‘trigger’ dat Apple gestopt was met adverteren.
Dan gaan roepen “does Apple hate free speech”, is natuurlijk dom.
matty___ @Keypunchie30 november 2022 08:34
Musk snap niet goed wie zijn klanten zijn, dat zijn namelijk de adverteerders, niet de gebruikers want die zijn het product.
GertMenkel
@matty___30 november 2022 09:06
Dat lijkt hij juist te willen veranderen met dit soort abonnementen.

Ik zie niet waarom je als consument zou betalen om het product voor een ander bedrijf te vormen, maar voor het bedrijf zouden inkomsten van twee kanten natuurlijk heel erg mooi zijn.
watercoolertje @GertMenkel30 november 2022 10:16
Ik zie niet waarom je als consument zou betalen om het product voor een ander bedrijf te vormen
Dat is precies wat Apple dus doet maar dan bij zijn ontwikkelaars (of klanten, net van welke kant je het bekijkt, iig van 2 walletjes eten).
machiel @GertMenkel30 november 2022 12:05
Het zal uiteindelijk gaan om een kleine groep die Twitter wil gebruiken als 'pro' of gewoon extra aandacht wil. Voor de gemiddelde gebruiker is betalen voor Twitter raar, je kan je nieuws op zoveel andere manieren krijgen. En als ik betaal voor iets, wil ik geen smurrie van Floridaman of desinformatie over Covid zien, dan wil ik ook een premium timeline. Twitter wordt zo heel snel truth-social.
YopY @matty___30 november 2022 16:59
Nu misschien wel, maar het is beter om X abonnees te hebben. Immers, het zijn de adverteerders die het eerste kappen als een bedrijf bepaalde content toestaat. Die en creditcard providers zijn de partijen die, naast de eigenaren / aandeelhouders en de regeringen (US, EU, etc) de meeste macht uitoefenen op een bedrijf als Twitter.

Musk wil van Twitter een of ander "bastion of free speech" maken, maar dat is een ideaal.

[Reactie gewijzigd door YopY op 26 juli 2024 08:23]

D-Ed 30 november 2022 08:43
Toen Steve Jobs nog leefde stond hij trots op het podium te verkondigen dat developers dik 70% overhielden van de omzet: “ "When we sell the app through the App Store, the developer gets 70 percent of the revenue," Jobs said. "We keep 30 percent to keep running the App Store." Apple hosts apps on the App Store, covers any credit card fees, and markets apps to users.”

Dat er nu wel een staffel mag komen ben ik het deels mee eens maar in wezen doet de Appstore nog steeds wat het vanaf de start al deed. Omzet genereren voor developers/bedrijven zoals Twitter.
Keypunchie
@D-Ed30 november 2022 09:04
Toen Apple dit deed vielen developers van hun stoel hoe gunstig het was. In de wereld van mobiel destijds mocht je als developer in je handjes knijpen als je 20% kreeg.

Goed, het model was toen wel: Verizon koopt 500.000 licenties van jouw kaartspel in 1x voor een nieuw model telefoon dat ze uitbrengen.

Dus het was revolutionair dat developers nu zelf direct konden verkopen aan eindgebruikers.

Maar het is geen 2008 meer: Apple is al schoorvoetend beleid aan het wijzigen, maar zou nog meer moeten doen.

Musk is echter spuit 11. Maar goed, hij wilde al onder zijn impulsaankoop van 44 miljard uit… het is wel duidelijk dat dat beter voor iedereen was geweest.
D-Ed @Keypunchie30 november 2022 09:10
Klopt inderdaad maar zo maken veel bedrijven ook ‘misbruik’ van de App Store.. Zo heb ik rechtstreeks bij de Affinity Store hun drie creative apps gekocht. Betaling was rond en op mijn accountpagina staan drie linkjes naar de AppStore en kan ik de apps downloaden.

Verdient Apple niets aan, wel de kosten vwb hosting etc. Maar lang geleden heeft Affinity toch echt wel naam en faam gemaakt dankzei de AppStore.. En zo zijn er makkelijk veel meer voorbeelden te noemen.

Ik ben een redelijke hardcore Apple gebruiken en ben de laatste jaren ook erg kritisch maar wat de Appstore betreft hebben ze echt veel kunnen betekenen voor developers en bedrijven. Musk is nu de hand aan het bijten die hem een leuke omzet geeft/gaf (vwb advertenties tenminste).

[Reactie gewijzigd door D-Ed op 26 juli 2024 08:23]

Xallistus @D-Ed30 november 2022 12:30
Vergeef mij als ik het volgende fout heb (ben geen apple-gebruiker), maar het is toch onmogelijk om apps te downloaden en te installeren buiten de AppStore om? Met andere woorden, wat is het alternatief voor Affinity Store?
D-Ed @Xallistus30 november 2022 13:09
Kopen/betalen via het bedrijf, downloaden via Apple’s AppStore.
Ryan1981 30 november 2022 09:18
Wat ik mij afvraag, kun je het niet omzeilen door het abonnement via een webbrowser aan te schaffen en dan als je inlogd in de app je de status automatisch krijgt want is gebonden aan je account?

[Reactie gewijzigd door Ryan1981 op 26 juli 2024 08:23]

laptopleon @Ryan198130 november 2022 10:46
Vast wel, als het straks überhaupt beschikbaar is, maar daar haalt Tweakers / DPG Media geen kliks mee binnen.
Haga @Ryan198130 november 2022 20:23
Wat ik mij afvraag, kun je het niet omzeilen door het abonnement via een webbrowser aan te schaffen en dan als je inlogd in de app je de status automatich krijgt want is gebonden aan je account?
Ja, geen enkel probleem.

Dat kan al jaren. Kijk maar naar Spotify, Netflix, Fortnite enz.

Sorry, foutje. Fortnite kan niet meer. ;)
jaxc1976 30 november 2022 09:16
Mooie manier van Elon om ons af te leiden van het feit dat je moet betalen om te kunnen verifiëren dat je jezelf bent. Same game different rules . It’s all about the money

[Reactie gewijzigd door jaxc1976 op 26 juli 2024 08:23]

Shamalamadindon @jaxc197630 november 2022 09:31
Betalen voor verificatie vind ik niet gek. Maar dan zou ik eerder een eenmalig (groter) bedrag kiezen om een mens naar je documenten te laten kijken.
fsfikke @Shamalamadindon30 november 2022 18:21
Je betaalt niet voor verificatie, je betaalt voor een blauw vinkje, zonder verificatie.
djspy 30 november 2022 08:08
Zelfs in Belgie is het zoveel niet.
21% vind ik al teveel :D
IStealYourGun @djspy30 november 2022 08:28
En dat enkel op "luxe" producten. Noodzakelijke producten is normaal maar 6%.

21% is trouwens niet eens het hoogste tarief in de wereld of Europa.
2TheMaxx 30 november 2022 08:37
Lijkt me niet heel slim voor Apple om dit soort uitspraken te doen, helemaal met de rechtszaken die eraan zitten komen over de macht van Big Tech. 30% is ook wel redelijk fors, dit laat meer weer eens zien dat een alternatieve app winkel hard nodig is. Het dreigen met het verbannen van een app uit de App Store als de ontwikkelaar niet akkoord gaat met Apple's fee lijkt mij toch wel een misbruik van macht.
Gustaaf437 30 november 2022 09:01
Dit lijkt deel van de Musk-oorlog tegen Apple. Tesla is ook één van de slechts enkele fabrikanten die geen Apple Carplay ondersteunen bijvoorbeeld.

Toch zou Musk Apple op den duur dankbaar kunnen zijn. Strict genomen zou je kunnen zeggen dat Apple Twitter ervoor behoedt geblokkeerd te worden binnen de EU. Dat laatste gebeurt natuurlijk niet zomaar, maar Apple dwingt wel content-moderatie af en vanuit de EU wordt al heel angstig naar deze overname gekeken. Een blokkade of hoge boetes en scherp toezicht is voor Musk ook pijnlijk. Dat kost direct advertentie-inkomsten, maar hij heeft een deel van Twitter ook betaald met geld van anderen. Die zullen ook wel een keer zenuwachtig worden als alles en iedereen zich tegen hem keert en ze van hun investering mogelijk niks terug gaan zien.
Aidix 30 november 2022 09:08
Deze ruzie met Apple leidt tot een hilarische meningenspagaat van sommige mensen.

Twitter Pre Musk: "Twitter mag doen wat ze willen want het is een prive bedrijf"
Twitter onder Musk "Musk doet iets met Twitter. Snel overheid grijp in, doe iets!"
Twitterfittie met Apple "Apple is een privebedrijf, dus..."

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