Sony brengt vernieuwde versie van PlayStation Tournaments uit voor PS5

Sony brengt PlayStation Tournaments uit voor de PlayStation 5. Dit betreft een competitieve ervaring voor spelers waarbij er prijzen gewonnen kunnen worden door officiële toernooien in verschillende games te winnen. De feature kwam voor het eerst beschikbaar in 2016 voor de PS4.

PlayStation Tournaments was in de afgelopen drie maanden in bèta. Volgens Sony is het vernieuwde toernooisysteem voor kortere toernooien gemakkelijker te ontdekken en gaat inschrijven eenvoudig via de console. Er is een nieuwe gebruikersinterface aanwezig, wedstrijdupdates gaan in real time en volgens Sony zijn er ook andere verbeteringen doorgevoerd.

De eerste officiële toernooien die beschikbaar zijn gemaakt, zijn voor de games Guilty Gear, FIFA 23 en NBA 2K23. Daarbij zijn er allerlei soorten prijzen te winnen. Daarnaast is er van 1 december tot 31 januari een Win-A-Thon voor de genoemde drie games waarbij spelers hun rang kunnen verbeteren en kans kunnen maken op geldprijzen, PS5-consoles en DualSense Edge-controllers.