Sony brengt vernieuwde versie van PlayStation Tournaments uit voor PS5

Sony brengt PlayStation Tournaments uit voor de PlayStation 5. Dit betreft een competitieve ervaring voor spelers waarbij er prijzen gewonnen kunnen worden door officiële toernooien in verschillende games te winnen. De feature kwam voor het eerst beschikbaar in 2016 voor de PS4.

PlayStation Tournaments was in de afgelopen drie maanden in bèta. Volgens Sony is het vernieuwde toernooisysteem voor kortere toernooien gemakkelijker te ontdekken en gaat inschrijven eenvoudig via de console. Er is een nieuwe gebruikersinterface aanwezig, wedstrijdupdates gaan in real time en volgens Sony zijn er ook andere verbeteringen doorgevoerd.

De eerste officiële toernooien die beschikbaar zijn gemaakt, zijn voor de games Guilty Gear, FIFA 23 en NBA 2K23. Daarbij zijn er allerlei soorten prijzen te winnen. Daarnaast is er van 1 december tot 31 januari een Win-A-Thon voor de genoemde drie games waarbij spelers hun rang kunnen verbeteren en kans kunnen maken op geldprijzen, PS5-consoles en DualSense Edge-controllers.

Door Joris Jansen

Redacteur

Feedback • 30-11-2022 08:31 14

30-11-2022 • 08:31

14

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Sony PlayStation 5

vanaf € 729,99

4.5 van 5 sterren

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Games Consoles Sony PlayStation

Reacties (14)

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Bulls
30 november 2022 08:46
Een PS5 winnen door games te spelen op de PS5, geweldig want dan heb je eindelijk een PS5 om mee te doen aan een PS5 tournament om een PS5 te winnen :+
dmystic @Bulls30 november 2022 09:14
de ps5 kan je alleen winnen met de winathon op de ps4, dus je hebt alleen maar een ps4 nodig om een ps5 te winnen :)
Bulls
@dmystic30 november 2022 09:16
Ah dat is logischer 8-)
Dark Angel 58 30 november 2022 09:37
En professionele spelers moeten echt dit nieuwe toernooi niet meedoen, wat kun je dan tegen doen als ze overdreven erg vaak winnen? Dan is het niet meer leuk.
Misschien kunnen ze categories maken, causal, hardcore en toernooi spelers. Op die manier kun je de spelers wel eerlijk kans geven.
Bulls
@Dark Angel 5830 november 2022 09:56
Hoe wil je die categorieën indelen dan, met kwalificatie wedstrijden? En wat weerhoudt een pro om iets minder goed te zijn om in de echt me wedstrijd alles te ownen
Dark Angel 58 @Bulls30 november 2022 10:05
Hoe wil je die categorieën indelen dan, met kwalificatie wedstrijden? En wat weerhoudt een pro om iets minder goed te zijn om in de echt me wedstrijd alles te ownen
Dat kunnen ze zien hoe vaak je wint, als je 1000 keer wint en dat je slechts 37 hebt verloren van, dan ben je automatisch in hardore of toernooi categorie.
GF187um @Dark Angel 5830 november 2022 13:18
Het is een competitie, dat hoeft niet leuk te zijn. Eerlijk is het als de beste wint in een competitie. Echt een participatieprijs reactie is dit... Kreeg jij ook een prijs als je aanwezig was bij competities?
Freakiebeakie @Dark Angel 581 december 2022 08:36
Ik ga er vanuit dat je er. 1 kan winnen en dan tijdje bent uitgesloten van deelname. Zo werkt dat wel vaker
maartenyh 30 november 2022 09:45
Potverdorie. Nu kan ik niet mijn Elden Ring/God of War skills gebruiken om iets te winnen! Ik speel geen sport-games :(
Sunn0))) @maartenyh30 november 2022 10:43
Dan ga je Guilty Gear Strive spelen. Aanrader hoor als het om fighting games (denk Street Fighter, niet boksen/UFC) gaat. Daar komen je Elden Ring skills wellicht nog meer van pas dan bij FIFA.
HollovVpo1nt 30 november 2022 09:56
Leuk initiatief. Zou mooier zijn als niet Sony de toernooien bepaalt, maar het een soort tool/app wordt waarmee gebruikers zelf toernooien kunnen organiseren.
AlphaWierie 30 november 2022 10:03
Erg leuk! maar de praktijk leert dat dit soort dingen niet is weggelegd voor ons stervelingen...
nicobel 30 november 2022 11:28
Ik heb liever playstation community terug.
Wat een gemis zeg.

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