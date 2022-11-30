Opel presenteert elektrische Astra-hatchback met bereik van 416 kilometer

Opel heeft de elektrische Astra-hatchback officieel gepresenteerd. De auto komt volgend jaar uit en krijgt een actieradius van 416 kilometer. Er komt ook een geheel elektrische Astra-stationwagon.

De hatchback krijgt de naam Astra Electric en het stationwagonmodel gaat Astra Sports Tourer Electric heten. Beide modellen krijgen een accu met een capaciteit van 54kWh waarvan 51kWh daadwerkelijk te gebruiken is. Volgens moederbedrijf Stellantis is daarmee een bereik van 416 kilometer mogelijk op grond van de wltp-norm; vermoedelijk geldt die actieradius voor beide modellen en in ieder geval voor de hatchback. Het gemiddelde energieverbruik zou op 12,7kWh per 100km uitkomen, of 14,9kWh per 100km op grond van de wltp-norm.

De elektromotor heeft een vermogen van 115kW of 156pk, een koppel van maximaal 270Nm en de maximale snelheid bedraagt 170km/u. De elektromotor drijft alleen de voorwielen aan, wat overeenkomt met de vergelijkbare elektrische Peugeot e-308 die ook uit de stal van Stellantis komt en eveneens een 54kWh-accu krijgt. De Astra zal net als de e-308 op een verder ontwikkelde versie van het EMP2-platform worden gebouwd. Dit platform is nog niet puur voor elektrische auto's ontwikkeld, in tegenstelling tot het nieuwe, modulaire, voor elektrisch aangedreven auto's bedoelde eVMP-platform.

De Astra Electric is geschikt voor snelladen, al gaat dat niet verder dan een vermogen tot 100kW. Volgens Opel is de accu daarmee binnen 30 minuten weer op te laden tot 80 procent. Opladen via wisselstroom bij een openbare laadpaal kan met maximaal 11kW.

Volgens de fabrikant gaat er geen zit- en bagageruimte verloren doordat het accupakket in de bodem van de auto is gemonteerd. Dat klopt in ieder geval als er wordt vergeleken met de bestaande Astra-station als plug-inhybride; die versie heeft een bagage-inhoud van 516 liter en een beduidend kleinere accu. De komende Sports Tourer Electric heeft ook een inhoud van 516 liter. Het is wel minder dan de 608 liter van de reguliere Astra Sports Tourer met verbrandingsmotor.

Er zijn nog geen prijzen bekendgemaakt van de elektrische Astra. Vanaf het voorjaar van volgend jaar zijn de modellen te bestellen.