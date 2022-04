Opel maakt vanaf 2028 voor EU alleen nog elektrische auto's en komt met Manta-e

Vanaf 2028 produceert de Duitse autofabrikant voor de Europese markt louter nog volledig elektrische modellen. Vier jaar eerder wil het van ieder model een geëlektrificeerde versie aanbieden. Het bedrijf laat daarnaast de Manta-naam terugkeren als een elektrische auto.

Het bedrijf geeft niet veel informatie over hoe die elektrische toekomst er precies uit gaat zien. Het is wel duidelijk dat het om zowel waterstofelektrische als accu-elektrische auto's zal gaan. Zo werkt Opel aan waterstofbestelbussen. Het merendeel van de personenauto's zal waarschijnlijk accu-elektrisch zijn, waarbij Opel vermoedelijk gebruik zal maken van de vier platforms die moederbedrijf Stellantis donderdag aankondigde.

In het bericht heeft Opel het alleen over de elektrische ambities in Europa; het is dus niet duidelijk wat de plannen zijn voor andere bestaande markten. Wel zegt Opel een terugkomst naar China voor te bereiden, waar de fabrikant alleen elektrische auto's wil gaan verkopen. Details over deze terugkomst geeft Opel later.

Op een ander moment wil het bedrijf ook meer bekend gaan maken over de Opel Manta-e. Afgaande op de gedeelde conceptafbeelding wordt het een elektrische crossover met vier tot vijf deuren. Deze elektrische Manta moet rond 2025 verschijnen.

Opel kondigde de nieuwe elektrificatieplannen aan op de EV-Day van moederbedrijf Stellantis. Het moederbedrijf wil jaarlijks twee miljoen elektrische auto's kunnen maken en werkt aan EV-platforms met actieradiussen van maximaal 500 tot 800 kilometer. Stellantis maakte daarnaast bekend dat Alfa Romeo een nieuwe slogan krijgt: "From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo". Daarmee bedoelt Stellantis volgens Quattroruote dat Alfa Romeo in 2024 zijn eerste volledig elektrische auto zal verkopen.