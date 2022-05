Mercedes-Benz wil vanaf 2025 voor elke brandstofauto elektrische variant bieden

Alle nieuwe 'voertuigarchitecturen' die Mercedes-Benz vanaf 2025 uitbrengt, zijn volledig elektrisch. Dat is althans het plan van de Duitse autofabrikant. Klanten moeten dan kunnen kiezen voor elektrische varianten van elk model dat Mercedes-Benz maakt.

In 2025 introduceert Mercedes-Benz drie platforms waarop het volledig elektrische voertuigen baseert. Het bedrijf blijft dan wel bestaande auto's met brandstofmotor produceren, valt uit de aangekondigde planning op te maken, maar bij elke brandstofauto moeten klanten vanaf 2025 voor een elektrische variant kunnen kiezen.

Het bedrijf maakt zich op om tegen het einde van het decennium 'volledig elektrisch' te zijn, waarmee tegen die tijd dus ook de productie van brandstofmodellen ten einde lijkt te moeten zijn. Overigens houdt het bedrijf nog een flinke slag om de arm; het spreekt van een overgang naar volledig elektrisch 'waar marktomstandigheden dat toelaten'.

De drie elektrische platforms die in 2025 verschijnen, zijn MB.EA, AMG.EA en VAN.EA. MB.EA is voor middelgrote tot grote passagiersauto's. Dit moet in de woorden van Mercedes een schaalbare en modulaire backbone voor toekomstige elektrische voertuigen worden. Het AMG.EA-platform is voor het segment van klanten die zich op prestaties richten en VAN.EA is, zoals de naam al aangeeft, voor elektrische busjes en lichte bedrijfswagens.

Al volgend jaar wil Mercedes-Benz in alle segmenten waarin het actief is, een volledig elektrisch voertuig hebben. Volgens de fabrikant is de elektrificatie van het vervoer aan het versnellen en het bedrijf is zelf bereid hier meer dan 40 miljard euro in te investeren tussen 2022 en 2030. Het bedrijf wil met dit geld onder andere acht fabrieken extra bouwen voor de productie van accu's, in aanvulling op de negen fabrieken die het al gepland had. De uitbreiding moet een capaciteit van meer dan 200 gigawattuur opleveren.

Een groot aantal autofabrikanten heeft plannen aangekondigd om in de nabije toekomst alleen nog elektrische auto's te produceren. Hierdoor spelen technologie, software, chips en connectiviteit een steeds grotere rol voor de automotive sector.