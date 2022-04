Volkswagen stopt tegen 2035 met de verkoop van verbrandingsmotoren in Europa

Autofabrikant Volkswagen stopt tegen 2035 met de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren in Europa. Dat bevestigt het bedrijf op zaterdag tegenover de Duitse krant Münchner Merkur.

"In Europa zullen we tussen 2033 en 2035 uit de sector van de verbrandingsmotoren stappen", verklaart Klaus Zellmer, bestuurslid verkoop van Volkswagen, tegenover het dagblad. "In de Verenigde Staten en China doen we dat iets later." Zellmer meldt daarbij dat de overstap naar elektrische voertuigen 'heel wat langer' zal duren in Zuid-Amerika en Afrika, doordat de 'politieke en infrastructurele kaders' nog ontbreken.

Zellmer vertelt verder dat elektrische voertuigen in 2030 goed moeten zijn voor 70 procent van de Europese Volkswagen-verkopen. In 2050 moet het volledige Volkswagen-wagenpark volledig CO₂-neutraal zijn, aldus het bedrijf.

Verschillende andere autofabrikanten werken aan het elektrificeren van hun aanbod. Ford zal in 2030 alleen nog maar elektrische auto's verkopen in Europa. In datzelfde jaar moet 40 procent van Fords wereldwijd verkochte voertuigen elektrisch zijn. Volvo zal naar eigen zeggen vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto's verkopen en Honda wil in 2040 volledig zijn overgestapt op EV's.

Europese landen pushen ook de overstap naar elektrische voertuigen. Zo wil Noorwegen dat er in 2025 alleen nog maar elektrische auto's verkocht worden in dat land. Frankrijk wil datzelfde tegen 2040 en het Verenigd Koninkrijk wil tegen 2030 de verkoop van auto's met verbrandingsmotor aan banden leggen.