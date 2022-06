Ford werkt aan EV-platforms en investeert 24,5 miljard euro in elektrificering

Ford gaat naar eigen zeggen tussen nu en 2025 ongeveer 24,5 miljard euro in elektrische voertuigen investeren. Het bedrijf werkt daarbij aan twee EV-platforms. De autofabrikant zegt dat naar verwachting 40 procent van zijn wereldwijde volume tegen 2030 elektrisch zal zijn.

Deze plannen maken deel uit van het Ford+-plan, meldt de autofabrikant aan investeerders. Onder dat Ford+-plan zal het bedrijf onder andere werken aan twee EV-platforms, iets wat eerder al werd uitgelekt door Reuters. Een van deze platforms wordt toegewijd aan verschillende soorten auto's met ondersteuning voor achterwiel- en vierwielaandrijving. De andere is bedoeld voor full-size pick-uptrucks en SUV's. Het bedrijf zou onder andere werken aan elektrische versies van zijn Explorer- en Lincoln Aviator-auto's.

Volgens de fabrikant is het Ford+-plan bedoeld om een 'duurzame relatie' met klanten te vormen, die ook na de verkoop van het voertuig wordt voortgezet, schrijft ook The Verge. Dat wil het bedrijf onder andere bereiken door onder andere meer toekomstige auto's van netwerkconnectiviteit te voorzien, zodat deze over-the-air geüpdatet kunnen worden. Ford sloot in februari een deal met Google. Het bedrijf zei toen al dat het toekomstige voertuigen van Android Automotive gaat voorzien, en gebruik van Google Cloud kan maken om klanten onder andere in realtime berichten te sturen over onderhoud of inruilmogelijkheden voor hun auto's.

Verder gaat het bedrijf investeren in accutechnologieën; het bedrijf gaat zelf accu's ontwerpen, ontwikkelen en produceren, schrijft ook CNET. Het bedrijf brengt deze accu's uit onder de naam IonBoost. Het bedrijf werkt samen met BlueOvalSK, een gezamenlijke onderneming van Ford en het Zuid-Koreaanse SK Innovation, die vorige week al werd aangekondigd. De twee bedrijven zullen werken aan lithium-ijzerfosfaataccu's voor commerciële voertuigen, en lithium-ion-accu's voor consumentenauto's. Daarnaast verwacht Ford voor 2030 solid-state-accu's gereed te hebben.

Ford meldt verder dat het tot en met 2025 24,5 miljard euro gaat investeren in elektrische auto's. Daarmee vergroot het bedrijf zijn eerder toegezegde investering; eerder zei de autofabrikant dat het tot en met 2025 ongeveer 20 miljard euro zou investeren in het elektrificeren van zijn line-up. De fabrikant verwacht naar eigen zeggen dat 40 procent van zijn wereldwijd verkochte auto's in 2030 elektrisch zullen zijn. Het bedrijf sprak eerder al uit dat het rond die tijd specifiek in Europa alleen nog maar volledig elektrische auto's verwacht te verkopen.