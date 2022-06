Ford tekent zesjarige deal met Google en voorziet toekomstige auto's van Android

Ford en Google zijn een zesjarige deal aangegaan. Toekomstige Ford- en Lincoln-auto's worden vanaf 2023 voorzien van Google-diensten. De infotainmentsystemen van dergelijke auto's zullen vanaf dan gebruikmaken van Android. Ford gaat ook Google Cloud gebruiken.

Ford meldt in een persbericht dat 'miljoenen Ford- en Lincoln-voertuigen in alle prijsklassen' vanaf 2023 gebruik zullen maken van Android Automotive. Dat is de opvolger van Android Auto en werkt als een volledig besturingssysteem voor voertuigen, zonder dat daarvoor een smartphone nodig is. Bij Android Auto was dat nog wel het geval. Ford voorziet zijn toekomstige auto's daarmee standaard van verschillende Google-apps en -diensten. Het bedrijf noemt onder andere integratie met de Google Assistent, het gebruik van Google Maps als navigatiesoftware en Google Play voor het downloaden van extra apps.

De autofabrikant benoemt Google Cloud daarnaast tot zijn 'preferred cloudprovider'. Het bedrijf gaat de clouddienst van Google gebruiken voor analytics en andere doeleinden. Ford noemt het moderniseren van productontwikkeling, fabricage, het beheren van zijn supply chain en het gebruik van kunstmatige intelligentie voor het opleiden van personeel als mogelijke gebruiksscenario's van Google Cloud. Ford zou de clouddienst ook kunnen gebruiken om klanten in realtime berichten te sturen over onderhoud of inruilmogelijkheden voor hun auto's, zo meldt het bedrijf.

Om de plannen uit te voeren, richten Ford en Google 'Team UpShift' op. Werknemers van beide bedrijven zullen daarvan deel uitmaken en gezamenlijk aan toekomstige projecten werken. Google en Ford maken niet bekend hoeveel geld er met de deal gemoeid gaat. Volgens Amerikaans nieuwsmedium CNBC gaat het om 'honderden miljoenen dollars'.

Ford is niet de eerste autofabrikant die een partnerschap aangaat met een groot techbedrijf. Eerder tekende General Motors, dat onder andere Chevrolet en Buick in handen heeft, een deal met Microsoft. Die deal was twee miljard dollar waard en richt zich op het ontwikkelen van zelfrijdende auto's. Microsoft werkte voorheen ook samen met Ford; de twee bedrijven werkten gezamenlijk aan de eerste versies van Sync, het softwaresysteem dat wordt gebruikt in auto's van de fabrikant, hoewel die samenwerking eerder al is gestopt.

Google haalt met de deal een nieuwe, relatief grote klant binnen voor zijn Cloud-divisie. Het bedrijf loopt in die sector qua marktaandeel momenteel achter op bedrijven als Amazon en Microsoft. Canalys schatte in oktober 2020 dat Amazon Web Services momenteel een marktaandeel van 32 procent heeft in deze markt. Microsoft Azure is volgens dat analistenbureau goed voor 19 procent en Google zou een marktaandeel van 7 procent hebben.