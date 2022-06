Ford gebruikt robothond van Boston Dynamics om fabriek te scannen met lasers

Waarom zouden we die grote fabriek in kaart brengen met lasers door steeds een statief handmatig te verplaatsen? Die gedachte speelde bij autofabrikant Ford; het bedrijf schakelt binnenkort twee robothonden van Boston Dynamics in om een fabriek efficiënter te scannen.

De robothonden genaamd Fluffy en Spot gaan Ford vanaf begin augustus helpen om de grote Van Dyke Transmission Plant in de Amerikaanse staat Michigan te scannen. In deze fabriek, waar meer dan duizend mensen werken, worden automatische versnellingsbakken voor suv's en bestelbusjes gemaakt. Om de fabriek in kaart te brengen werd eerder handmatig een statief op verschillende locaties neergezet, waar een laser gedurende vijf minuten de omgeving scande. Volgens Ford was dat relatief tijdrovend en duur; de kosten bedroegen 300.000 dollar om een enkele fabriek te scannen.

De pilot waarmee Fluffy en Spot worden ingehuurd is bedoeld om te kijken of Ford zijn fabrieken kan scannen tegen een fractie van de kosten. In de loop van de jaren zijn er de nodige veranderingen doorgevoerd in de bewuste Van Dyke Transmission Plant en die worden volgens Ford zelden gedocumenteerd. Door te zien hoe de fabriek er nu van binnen uitziet, kan het bedrijf het computerontwerp van de fabriek updaten en zodoende de fabriek sneller en beter inzetten als er nieuwe producten moeten worden gemaakt, zo is de gedachte.

De robothonden zijn uitgerust met vijf camera's en kunnen 360 graden scannen. Voorlopig worden Fluffy en Spot nog handmatig door medewerkers met een afstandsbediening aangestuurd, maar het is de bedoeling dat ze op termijn zonder een meelopend 'baasje' hun taken gaan uitvoeren. De robots zijn momenteel te programmeren om een bepaald pad te volgen en zijn tot een afstand van vijftig meter te besturen. Volgens Ford kunnen ze overweg met lastig terrein en kunnen ze gewoon weer opstaan na een eventuele val.