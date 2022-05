Politie New York stuurt robothond Spot vroegtijdig terug na kritiek

De NYPD heeft het contract met Boston Dynamics voor robothond Spot vroegtijdig gestopt en gaat de robot terugsturen. De politie had de robothond sinds augustus vorig jaar en zou deze tot augustus testen. Volgens critici deed de robothond denken aan een 'dystopische toezichtdrone'.

Tegen de New York Times bevestigt de politie het leasecontract voor Digidog, zoals de NYPD de robothond noemde, op 22 april vroegtijdig te hebben beëindigd. Adjunct-commissaris John Miller zegt dat Digidog een doelwit was geworden van mensen die de robot 'onjuist' hadden gebruikt. Deze mensen zouden Digidog onjuist hebben gebruikt om discussies rondom racisme en toezicht aan te jagen, zegt Miller. Het terugsturen is volgens Miller dan ook een 'politieke keuze' en geen technische.

Volgens de krant waren er zorgen over het geld dat in Spot werd geïnvesteerd. Daarnaast uitte onder meer mensenrechtenorganisatie ACLU de angst dat de robothond uiteindelijk uitgerust zou kunnen worden met kunstmatige intelligentie en wapens.

De NYPD had Digidog sinds augustus in gebruik, sindsdien is de robothond ongeveer zes keer gebruikt. Digidog werd onder meer ingezet voor barricade- en gijzelingssituaties en had lampen, een camera, een microfoon en een speaker. Miller sluit niet uit dat Digidog later weer terugkeert.

Miller zegt dat de NYPD nu bijna vijftig jaar robots gebruikt, waarbij Spot dankzij de vier poten behendiger is dan de andere NYPD-robots. Zo kan Spot relatief eenvoudig trappen beklimmen. Daarnaast is Spot goedkoper dan andere robots en heeft deze betere cameratools.

Boston Dynamics zegt dat Spot inmiddels vijfhonderd keer is geleverd aan bedrijven en organisaties en vooral wordt ingezet door nutsbedrijven, op bouwplaatsen of andere, gevaarlijke commerciële toepassingen. De robothond is niet bedoeld om als wapen te gebruiken, of om mensen of dieren te intimideren zegt het bedrijf. Van de geleverde robothonden worden er vier gebruikt voor politiedoeleinden. Onder meer de Nederlandse politie heeft een Spot-robothond in gebruik.