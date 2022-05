Xiaomi presenteert viervoetige robot CyberDog met Nvidia Jetson-module

Xiaomi introduceert een robotviervoeter die draait op een Nvidia Jetson Xavier NX-module. De robot kan volgens het bedrijf een achterwaartse salto maken en 3kg aan gewicht dragen. Xiaomi gaat duizend exemplaren verkopen voor zo'n 1600 euro per stuk.

De CyberDog is voorzien van servomotoren die Xiaomi zelf ontworpen heeft. De robot loopt met een snelheid van maximaal 3,2 meter per seconde, ofwel 11,5 kilometer per uur. CyberDog is volgens Xiaomi lenig en sterk genoeg om een achterwaartse salto te maken.

Aan boord van het apparaat zit een Nvidia Jetson Xavier NX-module. Die heeft een Volta-gpu met 384 CUDA-cores, 48 Tensor-cores en zes Nvidia Caramel-cpu-cores, die gebaseerd zijn op de ARMv8.2-architectuur. Verder heeft de robothond elf sensoren die feedback geven over de bewegingen van het apparaat.

CyberDog is ook uitgerust met een Intel RealSense D450-module om diepte te kunnen zien. Xiaomi combineert dat naar eigen zeggen met cameratechnologie uit zijn smartphones. Verder heeft de robothond drie USB-C-poorten en een HDMI-aansluiting, die ontwikkelaars kunnen gebruiken om uitbreidingen aan te sluiten. Xiaomi noemt als voorbeeld een panoramacamera, bewegingscamera of lidar.

Xiaomi heeft niet eerder een dergelijke robot gemaakt. Het bedrijf zegt dat CyberDog open source is en bedoeld is voor ontwikkelaars. De Chinese fabrikant gaat duizend exemplaren verkopen voor 10.000 yuan per stuk. Omgerekend met btw is dat ongeveer 1600 euro. Of er daarna meer exemplaren volgen, is nog niet bekend.