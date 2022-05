Nvidia presenteert Jetson AGX Orin-module voor robots en AI-toepassingen

Nvidia introduceert een nieuwe versie van zijn compacte Jetson-module voor AI-toepassingen. De Jetson AGX Orin heeft een Ampere-gpu met 2048 CUDA-cores en een Arm-cpu met 12 cores. Het systeem kan tot 200 biljoen berekeningen per seconde uitvoeren.

Met een piekprestatie van 200Tops bij int8-berekeningen is de Jetson AGX Origin tot zes keer sneller dan zijn voorganger, de Jetson AGX Xavier, zegt Nvidia. Dat geldt overigens alleen voor deze specifieke berekeningen met een lage precisie, die gebruikt worden in neurale netwerken.

Voorganger Jetson AGX Xavier had een Volta-gpu met 512 cores, het nieuwe model heeft een Ampere-gpu met niet alleen 2048 CUDA-cores, maar ook nog eens 64 Tensor-cores. Het systeem is voorzien van 32GB aan LPDDR5-geheugen met een doorvoersnelheid van 204,8GB/s.

Nvidia levert de Jetson AGX Orin als een module en een developer kit. Het losse bordje heeft afmetingen van 100x87mm en is bedoeld voor integratie in robots of andere apparatuur die autonoom moet kunnen functioneren. De fabrikant noemt voorbeelden als systemen in fabrieken, robots voor logistiek en grote industriële drones. De module verbruikt 15W tot 50W, afhankelijk van de instelling. Meer technische details heeft Nvidia gepubliceerd in een pdf.

Nvidia brengt de Jetson AGX Orin in het eerste kwartaal van 2022 uit. Een prijs noemt de fabrikant niet.

Medische toepassingen

Nvidia introduceert ook Clara Holoscan, een computing platform voor de medische industrie, dat werkt met de Jetson AGX Orin-module. Volgens Nvidia is dat platform geschikt voor het realtime verwerken van informatie van medische apparaten.