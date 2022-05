Nvidia brengt Jetson Nano 2GB-ontwikkelbordje uit voor 59 dollar

Nvidia komt met een goedkopere versie van zijn Jetson Nano-ontwikkelbordje. De nieuwe variant heeft 2GB geheugen in plaats van 4GB, maar is voorzien van dezelfde ARM-quadcoresoc en Maxwell-gpu met 128 cores. Het bordje komt eind oktober uit.

Nvidia presenteert de Jetson Nano 2GB als een starterkit voor studenten en hobbyisten. Het bordje kan gebruikt worden voor toepassingen die werken met kunstmatige intelligentie. De nieuwe goedkopere versie is gebaseerd op het originele Jetson Nano-ontwikkelbordje, dat Nvidia begin 2019 aankondigde en uitbracht voor 99 dollar.

De Jetson Nano is voorzien van een ARM-soc met vier Arm Cortex-A57-cores die op maximaal 1,43GHz draaien. De chip heeft een geïntegreerde Nvidia Maxwell-gpu met 128 cores, geklokt op 921MHz. Ook is het ontwikkelbordje uitgerust met een chip voor video-codering tot 4k bij 30fps en decodering van 4k60fps-beelden. In tegenstelling tot de duurdere versie, heeft de nieuwe Jetson Nano geen eMMC-opslag. Gebruikers moeten zelf een microSD-kaartje toevoegen.

Het nieuwe goedkopere model heeft minder USB-aansluitingen en ook ontbreekt de DisplayPort-aansluiting. Wel heeft de 2GB-versie een HDMI-poort en de stroomaansluiting is vervangen door een USB-C-poort. Volgens Nvidia is de Jetson Nano 2GB vanaf oktober te bestellen voor 59 dollar. Omgerekend met btw is dat ongeveer 61 euro.

Update: De Jetson Nano 2GB heeft geen eMMC-opslag. Het artikel is hierop aangepast.