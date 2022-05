Nvidia onthult Omniverse Avatar-platform voor maken van virtuele 3d-assistenten

Nvidia heeft tijdens de GTC Conference de Omniverse Avatar onthuld. Met dit platform kunnen bedrijven virtuele 3d-assistenten maken. Gebruikers kunnen gesprekken voeren met de digitale avatar, afspraken plannen en transacties maken.

Met Omniverse Avatars lijkt Nvidia zich vooral op het bedrijfsleven te richten. Zo kunnen dergelijke avatars ingezet worden bij de bestelkiosks van restaurants. Op die manier kunnen klanten hun bestelling opnemen bij een pratend, digitaal 3d-personage op een beeldscherm, dat volgens het bedrijf tot twee klanten tegelijk kan begrijpen. Door middel van gezichtsherkenningstechnologie kan het personage de klanten zien en zo oogcontact blijven houden.

Het bedrijf laat daarnaast Toy Jensen zien, een virtuele versie van Nvidia's ceo Jensen Huang. Nvidia-werknemers stellen in het filmpje Toy Jensen een aantal vragen, die hij beantwoordt. Daarmee lijkt deze implementatie van de Omniverse Avatar op 3d-versies van bijvoorbeeld Apples Siri en Googles Assistent.

Ook liet Nvidia een demofilmpje zien genaamd 'Project Maxine'. Volgens die video kan de Omniverse Avatar meerdere effecten toepassen om videogesprekken toegankelijker en vloeiender te maken. Zo moet het mogelijk worden om een geanimeerde avatar van jezelf te maken die de ingesproken audio met mondbewegingen nabootst. Ook kan het achtergrondgeluiden zodanig onderdrukken dat het mogelijk moet zijn om in een druk café te videobellen, zonder dat de cafégeluiden te horen zijn. Verder kan gesproken tekst in real time vertaald worden, waardoor het volgens Nvidia mogelijk moet worden om te converseren met iemand uit het buitenland, die dan de gesproken zinnen in zijn eigen taal hoort. Het stemgeluid en de intonatie blijven daarbij intact, aldus Nvidia.

Wanneer de avatars beschikbaar komen is niet bekend. Nvidia Omniverse is sinds eind vorig jaar beschikbaar en kost, afhankelijk van het type abonnement, minstens 9000 dollar per jaar.