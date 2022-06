Gamer speelt Doom op Windows XP in Minecraft

Doom draaien op apparaat X of Y, dat kennen we inmiddels wel, maar Doom draaien op apparaat X ín dienst Y is even wat anders. Zo kreeg een gamer het voor elkaar het spel te spelen op Windows XP, maar dan in Minecraft.

Dat Doom nu te spelen is in Minecraft, komt door de VM Computers-mod die sinds vorige week te downloaden is. Met VM Computers kunnen Minecraft-spelers computeronderdelen bestellen via een satelliet die om hun Minecraft-wereld vliegt. Met die onderdelen kunnen ze een eigen desktop bouwen. De mod maakt gebruikt van de gratis VM-tool VirtualBox. Gebruikers kunnen zo op hun Minecraft-pc een iso-bestand booten en een besturingssysteem installeren.

Nu heeft een speler van de game het voor elkaar gekregen Windows XP te installeren via VirtualBox. Vanaf Windows XP was het voor Reddit-gebruiker uDrunkMate niet moeilijk om ook Doom erbij te installeren. Hij maakte een korte video waarop te zien is hoe hij de shooter speelt op de virtuele pc. Nu alleen nog leren hoe je Minecraft in Minecraft kunt spelen...