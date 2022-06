Fotograaf klaagt over vele Starlink-satellietstrepen op foto van komeet Neowise

De op de Canarische Eilanden woonachtige fotograaf Daniel López dacht een mooie foto van komeet Neowise te maken. Dat pakte anders uit. De gemaakte samengestelde komeetfoto heeft vele 'lichtsporen' of satellietstrepen, afkomstig van de SpaceX-internetsatellieten.

Daniel López heeft zijn foto op Facebook geplaatst met een toelichting waarin hij aangeeft het jammer te vinden dat al die lichtgevende punten voorbij kwamen. De gepubliceerde foto is een samenvoeging van dertig foto's waarvan elke foto een sluitertijd had van 30 seconden. Op twintig van de dertig foto's waren volgens López voorbijvliegende Starlink-satellieten te zien. Door het stacken van meerdere na elkaar genomen foto's en de toegepaste relatief lange sluitertijden, zijn de lichtgevende stipjes van elke Starlink-satelliet hier zichtbaar als meerdere individuele strepen.

Astronomen hebben al vaker geklaagd over de 'vervuiling' van hemelwaarnemingen vanaf de aarde, die veroorzaakt worden door de reflecties van de Starlink-satellieten. De International Astronomical Union waarschuwde eerder zelfs dat satellietconstellaties zoals die van SpaceX waarnemingen van aardse telescopen bedreigen. De zorgen komen mede voort uit de plannen van SpaceX. Het bedrijf wil het aantal internetsatellieten in een lage baan om de aarde uiteindelijk op 12.000 brengen en dat kan zelfs oplopen naar 42.000. Momenteel vliegen er zo'n 540 Starlink-satellieten in een baan om de aarde.

SpaceX lijkt bereid om iets te doen aan de zorgen. Zo lanceerde het bedrijf begin dit jaar een Starlink-satelliet met een antireflectiecoating. Deze satelliet heeft een donkere coating die reflecties in ieder geval deels tegen zou moeten gaan.

Komeet Neowise is bij helder weer nog altijd zichtbaar, kijkend naar het noorden. Op 22 juli vloog de komeet het dichtst langs de aarde, op een afstand van 103,5 miljoen kilometer. Sinds 16 juli is de helderheid van de komeet langzaamaan aan het afnemen, wat komt doordat hij steeds verder van de zon en de aarde komt te staan. Waarschijnlijk is de komeet eind deze maand al nauwelijks meer te zien met het blote oog, door de verder afgenomen helderheid en het feit dat er dan een bijna volle maan aan de hemel zal staan.