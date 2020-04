SpaceX wil reflecties van Starlink-satellieten tegengaan met zonnekleppen

Elon Musk, de topman van SpaceX, heeft meer details gegeven over de plannen om de zonlichtreflecties van de Starlink-satellieten te beperken. Het bedrijf gaat dat onder meer proberen door een soort zonnekleppen toe te passen.

Tijdens een briefing heeft Elon Musk meer informatie gegeven over wat hij VisorSat noemt. Dit is een concept voor een systeem dat op de satellieten wordt geïntegreerd en als het ware schermen uitklapt om te voorkomen dat er zonlicht op de reflectieve antennes valt. Dat gaat door middel van radiotransparant schuim. Volgens Musk is het wat de werking betreft te beschouwen als zonnekleppen zoals die boven de voorruit van auto's. Het moet een 'enorm effect' hebben op de helderheid van de satellieten, schrijft Space News op basis van Musks uitlatingen.

Het plan is om VisorSat te testen tijdens de eerstvolgende Starlink-lancering. Als SpaceX het huidige schema aanhoudt, vindt de komende lancering waarschijnlijk ergens in de loop van mei plaats. Musk zei niet hoeveel van de satellieten met dit concept worden uitgerust. Doorgaans worden er per lancering zestig Starlink-internetsatellieten in de ruimte gebracht.

Er is nog een tweede poging om de helderheid in te dammen. Na de lancering duurt het even voordat de satellieten in de gewenste, hogere banen om de aarde komen. Tijdens die fase zijn de satellieten volgens Musk relatief wat helderder door de oriëntatie van de zonnepanelen, die anders is dan tijdens de periode waarin ze in hun operationele banen om de aarde zitten. De uitlijning van de zonnepanelen ten opzichte van de aarde zal worden aangepast, zodat minder zonlicht naar de aarde wordt gereflecteerd. Volgens Musk zal dat ertoe leiden dat de satellieten tijdens hun 'stijgingsfase' een stuk minder zichtbaar zijn vanaf de aarde.

De huidige satellieten zouden al wat donkerder zijn dan de eerste serie, die in mei 2019 werd gelanceerd. Begin dit jaar lanceerde SpaceX ook een satelliet genaamd Darksat met een speciale antireflectiecoating. Deze pogingen zijn een reactie van SpaceX op de aanhoudende kritiek van astronomen. Zij hebben hun bezorgdheid geuit over de te grote helderheid van Starlink-satellieten, die astronomische waarnemingen vanaf de aarde kan verstoren. Het kan leiden tot lastig te verwijderen artefacten in opnames van aardse telescopen.