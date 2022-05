Microsoft toont mobiel Azure-datacenter met satellietconnectiviteit via Starlink

Microsoft heeft een 'modulair' datacenter getoond dat inzetbaar moet zijn op afgelegen plaatsen. Daarvoor werkt het bedrijf onder andere samen met SpaceX. Dat verleent Microsoft toegang tot zijn Starlink-satellietennetwerk.

Het Azure Modular Datacenter is opgebouwd in een soort container. Het datacenter wordt al gebruikt door 'private en defensie-organisaties'. Dergelijke MDC's kunnen volgens Microsoft op afgelegen locaties worden ingezet. De datacenters zijn geschikt voor operatie in 'een breed scala aan klimaten en zware omstandigheden', claimt het bedrijf. Klanten van Microsoft kunnen het datacenter naar eigen zeggen met een volledige netwerkverbinding gebruiken, bijvoorbeeld via glasvezelverbindingen of 'netwerken met lage bandbreedtes'.

Netwerkconnectiviteit kan ook geboden worden op plaatsen die normaliter off-grid zijn. Dat wordt volgens Microsoft gedaan met een 'satellieten-add-on'. Het bedrijf werkt onder andere samen met SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Via SpaceX krijgt Microsoft in de toekomst toegang tot het Starlink-satellietennetwerk, schrijft het bedrijf. Microsoft werkt al samen met het Europese satellietbedrijf SES om zijn datacenterregio's en cloud edge-apparaten met elkaar te verbinden.

Het Azure Modular Datacenter. Afbeeldingen via Microsoft

De aankondiging van de MDC komt gelijk met de introductie van Azure Space, een clouddivisie van Microsoft die zich onder andere zal bezighouden met het aanbieden van diensten aan de ruimtevaartsector. Naast de MDC noemt Microsoft ook een Azure Orbital Emulator. Dit is een emulatieomgeving die gebruikt wordt om grootschalige simulaties van satellietconstellaties uit te voeren.

Volgens Microsoft kunnen satellietbouwers hiermee onder andere algoritmen en satellietnetwerken trainen en evalueren, zonder dat hiervoor daadwerkelijk satellieten gelanceerd moeten worden. Het bedrijf stelt dat Azure complete satellietnetwerken kan nabootsen, onder andere met scene generation op basis van vooraf verzamelde satellietbeelden. De Orbital Emulator wordt volgens Microsoft al gebruikt door 'klanten in de Azure Government-omgeving'.