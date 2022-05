LG gaat stotterend beeld oplossen bij gebruik RTX 30, G-Sync, 120Hz op oled-tv's

LG zegt dat het er vertrouwen in heeft dat het een oplossing kan bieden voor het stotterende beeld dat gebruikers kunnen ervaren als ze hun LG-oled-tv's gebruiken op 120Hz in combinatie met een RTX 30-videokaart en G-Sync.

LG heeft aan Forbes laten weten dat het er vertrouwen in heeft deze problemen te kunnen verhelpen middels een firmware-update, die voor het einde van het jaar gereed moet zijn. Wanneer die precies uit zal komen en of dat zal gelden voor de oled-tv's van 2020 en 2019, is onbekend.

Het gaat om een stotterend beeld bij hoge framerates als G-Sync wordt gebruikt in combinatie met een Nvidia RTX 30-videokaart. Bij dit probleem blijft het beeld heel kort hangen en worden enkele frames overgeslagen, waarmee in feite het tegenovergestelde wordt bereikt van de vloeiende ervaring die G-Sync teweeg zou moeten brengen.

Deze problemen lijken vooral aan de orde bij hogere bandbreedtes. Bij de standaardresolutie van 3840×2160 pixels, 4:2:0-subsampling, 8bit-kleurdiepte en 120Hz is volgens gebruikers geen stotterend beeld, maar dat is wel het geval als er sprake is van 10bit-kleurdiepte. Als hierbij 4:4:4-subsampling wordt gebruikt is er zowel bij 8bit- als bij 10bit-kleurdiepte sprake is van stotterend beeld bij gebruik van G-Sync. Op Twitter meldt een gebruiker dat de problemen ook bij lagere bandbreedtes spelen, zoals bij 1080p en 720p-resoluties. Volgens hem maakt alleen het gebruik van 4:2:0-subsampling een positief verschil

Er waren eerder ook twee andere issues. Zo kan de G-Sync Compatible-functie op de RTX 3080-videokaart in combinatie met de oled-tv's resulteren in een zwart beeld bij een output van 120Hz. Hiervoor is een update uitgebracht. Daarnaast meldden gebruikers van LG's oled-tv's uit dit jaar dat het niet lukt om in 4k beelden met 120Hz te krijgen met 4:4:4-weergave zonder compressie. Ook hiervoor is een update uitgebracht.