LG brengt update voor oled-tv's in Benelux uit die RTX 3080-problemen oplost

LG heeft de update met firmwareversienummer 03.11.25 voor oledtelevisies in Nederland en België uitgebracht en deze moet de compatibiliteitsproblemen in combinatie met de RTX 30-kaarten verhelpen.

De firmwareversie 03.11.25 is afgelopen week via de verschillende supportsites voor de betreffende oledtelevisies beschikbaar gemaakt, met als enige vermelding dat deze de compatibiliteitsproblemen met de RTX 30-kaarten verhelpt. De firmwareversie is beschikbaar voor de LG-oledmodellen in onderstaande tabel.

In september bleek dat bezitters van een oled-tv van LG en een RTX 3080 met verschillende problemen te maken kregen. Zo hadden gebruikers last van zwart beeld bij 120Hz-output in combinatie met de G-Sync Compatible-functie op de RTX 3080-videokaart. Daarnaast hadden gebruikers van de oled-tv's uit dit jaar problemen om 4k-beelden met 120Hz te krijgen met 4:4:4-weergave zonder compressie.

Eind september bracht LG een update uit om de problemen te verhelpen, maar deze verscheen nog niet op Europese sites. Begin oktober verscheen daarop firmwareversie 03.11.26, maar die verhielp volgens de release notes alleen problemen met de videoweergave in de browser. Overigens is die update inmiddels weer verdwenen van de LG-website.