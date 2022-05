Update voor Samsung S20-smartphones maakte 4G anderhalve dag onbruikbaar bij KPN

Gebruikers van de Samsung Galaxy S20-telefoons klaagden over het niet kunnen gebruiken van 4G na het installeren van een recente update van Samsung. De problemen waren beperkt tot gebruikers van KPN. Volgens Samsung en KPN zijn de problemen inmiddels verholpen.

Samsung laat in reactie aan Tweakers weten dat het probleem inmiddels zou moeten zijn opgelost. "Door een instelling op een klein deel van het mobiele netwerk van KPN kon sinds begin deze week geen 4G-verbinding meer worden gemaakt met de Samsung Galaxy S20, nadat de update die begin deze week beschikbaar is gekomen, was doorgevoerd. Dit gold alleen voor de gebruikers van de Galaxy S20 die deze update hebben doorgevoerd. Deze gebruikers konden nog wel bellen en gebeld worden, maar vielen terug op 3G. KPN heeft gisteren aan het begin van de avond een oplossing geïmplementeerd op het netwerk waardoor de performanceproblemen voor deze gebruikers zijn verholpen."

Op het community-gedeelte van de website van Samsung is eerder een topic over dit probleem geopend waarin allerlei gebruikers klagen over het probleem. Ook op het forum van Tweakers maakten eerder nogal wat bezitters van Galaxy S20-telefoon melding van het niet meer kunnen gebruiken van 4G. Het was al snel duidelijk dat het niet ging om een tijdelijke storing; het probleem was beperkt tot de update in combinatie met het netwerk van KPN.

De eerste melding op Gathering of Tweakers kwam dinsdag. Deze gebruiker meldde dat de BTJ1-update ervoor zorgt dat 4G niet meer werkt en dat nu steeds 3G in beeld blijft staan. Deze gebruiker kon voor het doorvoeren van de recente update wel gewoon 4G gebruiken en 4G werkte ook probleemloos op zijn Galaxy S8. Een andere gebruiker meldde dat 5G wel werkte op zijn S20 Ultra, maar dat de telefoon op locaties zonder 5G-dekking bleef wisselen tussen een 3G- en H+-verbinding.

Weer een andere gebruiker meldde dat het flashen van de vorige firmware de problemen kon verhelpen, in de zin dat 4G+ weer mogelijk is, met de bijbehorende beduidend hogere downloadsnelheden. Dat ging via het handmatig downloaden van de firmware en de bestanden uit te pakken via het programma Odin. Dat is Samsungs interne programma voor het laden van updates, bijvoorbeeld voor testdoeleinden, maar Odin is ook in te zetten door gebruikers. Gelet op de verklaring van Samsung zou deze handmatige oplossing niet meer nodig moeten zijn. Op Gathering of Tweakers lijkt een KPN-gebruiker te bevestigen dat 4G weer werkt bij zijn Galaxy S20, al meldt hij dat hij nog geen 5G heeft en dat de snelheid bij 4G tegen lijkt te vallen.

Update, 14:24 uur: KPN meldt in een reactie dat het ging om een instelling in een klein deel van het netwerk, zo'n tien procent daarvan. Alleen gebruikers die op bepaalde locaties gebruikmaakten van het 4G-netwerk konden problemen ervaren. Bellen en gebeld worden was tijdens de 4G-problemen wel te allen tijde mogelijk.