Gerucht: Microsoft werkt aan Arm-chips voor Azure-servers en Surface-apparaten

Microsoft werkt mogelijk aan eigen Arm-cpu's, die het wil inzetten voor zijn Azure-cloudplatform. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg. Het bedrijf zou ook mogelijkheden verkennen voor zelfgemaakte Arm-chips voor Surface-apparaten.

Volgens bronnen van Bloomberg is de kans dat de 'inspanningen van Microsoft' resulteren in serverchips vooralsnog groter, hoewel het ook mogelijk is dat eigen Arm-processors in Surface-apparaten terechtkomen. Azure Cloud-topman Jason Zander zou aan het hoofd staan van Microsofts chipontwerpdivisie, zo meldt het financiële persbureau. Het bedrijf zou met de komst zijn eigen chips minder afhankelijk zijn van andere chipproducenten.

Microsoft gebruikt momenteel voornamelijk Intel Xeon-cpu's voor zijn Azure-instances, hoewel het ook instances met AMD Epyc-processors biedt. De Surface-apparaten van Microsoft gebruikten voorheen voornamelijk Intel-cpu's. Tegenwoordig biedt het bedrijf ook Surface-laptops met AMD- en Qualcomm-chips. Eerder verkocht Microsoft ook enkele producten met Nvidia Tegra-soc. De berichtgeving van Bloomberg is nog niet officieel bevestigd, hoewel het bedrijf aan The Verge laat weten dat ze 'investeren' in siliciumontwerp en -productie.

"Omdat silicium een fundamentele bouwsteen voor technologie is, blijven we investeren in onze eigen mogelijkheden op gebieden als ontwerp en productie, terwijl we ook de samenwerkingen met een groot aantal chipleveranciers bevorderen en versterken", vertelt Frank Shaw, hoofd communicatie van Microsoft aan The Verge. Daarnaast zou het bedrijf al langere tijd bezig zijn met het aannemen van chipontwerpers. Bloomberg berichtte een jaar geleden al dat Microsoft bezig is met het uitzetten van dergelijke vacatures.

Microsoft zou niet het eerste bedrijf zijn die de overstap naar een Arm-architectuur maakt voor zijn serverchips. Amazon Web Services, tevens een concurrent van Microsoft Azure, biedt bijvoorbeeld al langere tijd instances met eigen Grativon2-soc's op basis van een Arm-architectuur. Ook op de consumentenmarkt is de overstap naar Arm niet nieuw. Zo bracht Apple in november de eerste Mac-apparaten voor consumenten uit met zijn eigen Arm-chip.

Microsoft zelf bracht vorig jaar al een Surface Pro X met Arm-soc uit. Die chip werd in samenwerking met Qualcomm ontwikkeld. De twee bedrijven introduceerden vorig jaar de SQ1-soc en kwamen in oktober 2020 met een Surface-laptop met SQ2-chip. Het bedrijf heeft ook een Arm-versie van Windows 10 uitgebracht. Chipfabrikant Nvidia neemt op zijn beurt Arm zelf over voor 40 miljard dollar, hoewel die overname nog goedgekeurd moet worden door autoriteiten in verschillende landen.