Wat maakt een Surface-apparaat anders dan een andere laptop? Dat is best een belangrijke vraag om jezelf te stellen als je op zoek bent naar een vlotte 15"-laptop. Microsoft kondigde half april zijn Surface Laptop 4 aan en het nieuwe model lijkt als twee druppels water op de oude Surface Laptop 3, die al uit 2019 stamt. De specificaties zijn niet indrukwekkend. De goedkoopste 15"-er heeft een Ryzen 7-processor, 8GB werkgeheugen en een ssd van 256GB. Toch kost de goedkoopste versie met 16GB werkgeheugen al bijna 2000 euro en dergelijke prijzen doen ons denken aan die van Apple, dat ook bekendstaat om zijn dure hardware. Als het dan zo duur is, wat maakt een Surface Laptop dan interessanter dan een Dell, HP of Lenovo?

Behuizing: tijdloos en oubollig

De buitenkant maakt een Surface-apparaat om te beginnen al anders dan andere laptops. Microsoft heeft een eigen design language voor zijn Surface-apparaten, die neerkomt op een strak, minimalistisch ontwerp, geen letters, maar alleen een Microsoft-logo op de behuizing en een beeldverhouding van 3:2. Die beeldverhouding is bepalend voor het uiterlijk van de Surface-producten, want het gevolg is dat de laptops wat hoger en smaller zijn dan de bredere 16:9-laptops.

Wie zich nog laptops met 4:3-schermen kan herinneren, ziet door die vorm misschien gelijkenissen met de Laptop 4, maar dat is niet het enige waardoor hij er wat ouderwets uitziet. De schermranden zijn ongeveer 8 millimeter breed en hoewel dat smal klinkt, weten de meeste fabrikanten die bezels tegenwoordig een stuk smaller te maken. Bovendien zijn webcammodules compacter geworden, dus ook dat is geen excuus meer. Een mooi voorbeeld is Dells XPS 13, die we eind vorig jaar reviewden. Die heeft veel smallere schermranden en, net als de Surface Laptop, een camera met gezichtsherkenning.

Toch is de behuizing ook tijdloos; dat geldt vooral als je niet naar het scherm, maar naar de rest van de behuizing kijkt. Het ontwerp is samen te vatten als een paar simpele, strakke lijnen, waarin vervolgens een toetsenbord, een touchpad en een aantal aansluitingen zijn verwerkt. Er zijn geen lampjes, logo's of andere zaken te vinden. De behuizing ziet er niet alleen opgeruimd uit, het geheel voelt ook erg stevig aan. Dat komt doordat het deel waarin het toetsenbord zich bevindt, bestaat uit twee schalen die vrijwel naadlos op elkaar aansluiten. Beide delen zijn van een magnesiumlegering gemaakt en voelen sterk aan. Er zijn geen delen van de behuizing die makkelijk meegeven onder druk. Dat geldt ook voor de constructie van het scherm, waarbij je het scherm nauwelijks kunt kromtrekken als je beide hoeken vastpakt en ze in tegengestelde richting duwt.

In het strakke uiterlijk van Surface-apparaten passen geen luidsprekergrilles en daarom zijn de luidsprekers onder het toetsenbord verwerkt. Dat is prettig, want ze zijn in tegenstelling tot veel andere laptops niet omlaag, maar omhoog, richting je oren gericht. Veel aansluitmogelijkheden passen overigens ook niet in de Surface-filosofie. Dat zie je op de Surface Pro-tablet bijvoorbeeld, maar ook op de Laptop 4. Rechts zit alleen de aansluiting voor de oplader. Dat is een eigen Microsoft-stekker, die magnetisch is en dus loslaat als er ineens aan de kabel wordt getrokken, zodat de laptop niet van de tafel getrokken wordt. Je kunt ook Microsofts eigen dockingstations met deze aansluiting gebruiken.

Aan de linkerkant zitten de USB-aansluitingen, met links een gewone USB-A-aansluiting met een maximale overdrachtssnelheid van 10Gbit/s. De USB-C-aansluiting ernaast is multifunctioneel, wat wil zeggen dat je deze kunt gebruiken om USB-apparaten op 10Gbit/s aan te sluiten, maar ook om externe beeldschermen mee aan te sturen. Je kunt de laptop ook via USB-C opladen, maar dat kan niet met een 5V-telefoonlader. Met opladers die 15 of 20V leverden, lukte het ons wel. De multifunctionele USB-C-aansluiting is praktisch, maar toch hadden we graag meer aansluitingen gezien. Thunderbolt-ondersteuning was handig geweest, maar dat zien we helaas nooit op AMD-laptops en een kaartlezer zouden we ook een welkome toevoeging vinden. Ook een volledige HDMI-aansluiting zou niet misstaan, want iedereen heeft wel een HDMI-kabel liggen, maar USB-C-naar-HMDI-kabels zijn ongetwijfeld zeldzamer.

Toetsenbord en touchpad

Het uiterlijk van de Laptop 4 is niet gewijzigd ten opzichte van de Laptop 3, en toetsenbord en touchpad zijn daarom ook ongewijzigd gebleven. Het toetsenbord is van achtergrondverlichting voorzien, die in drie helderheden te dimmen is. De toetsen hebben een klein kuiltje, waardoor je vinger makkelijk naar het midden van de toets glijdt. De aanslag is duidelijk en er is met 1,6mm aardig wat travel aanwezig, waardoor het toetsenbord prettig tikt.

De touchpad heeft een oppervlak van glas. Hij is voorzien van een knop die onder het oppervlak zit en heel duidelijk 'klikt'. Je kunt de hele onderste helft van de touchpad gebruiken om die klik te maken en uiteraard worden verschillende aanraakpunten ondersteund, zodat je met twee vingers een rechter muisklik kunt maken.

Inloggen kan, zoals we al kort aanstipten, met behulp van gezichtsherkenning. De camera heeft een resolutie van 1280x720 pixels, zoals we op vrijwel alle laptops terugzien. Op de oplader na worden er geen randapparatuur en accessoires bij de Laptop 4 geleverd. Leuke toevoeging aan de lader is de USB-A-aansluiting om je telefoon mee op te laden. Snelladen wordt daarbij overigens niet ondersteund; het houdt op bij 5 volt en 1 ampère.