Microsoft Edge is als previewbuild beschikbaar voor Linux

Microsoft heeft de eerste previewbuild van zijn op Chromium gebaseerde Edge-browser uitgebracht voor Linux. De eerste release heeft ondersteuning voor Ubuntu, Debian, Fedora en openSUSE. De Linux-versie heeft nog niet alle functionaliteit.

De eerste versie van Edge voor Linux ondersteunt alleen lokale accounts. Gebruikers kunnen nog niet inloggen in Edge via een Microsoft-account of Azure Active Directory. Features zoals het synchroniseren van instellingen en favorieten zijn daardoor nog niet beschikbaar. In de toekomst komen die wel naar Edge voor Linux, zegt Microsoft.

Microsoft wil naar eigen zeggen met de previewrelease een 'representatieve ervaring' bieden aan ontwikkelaars die apps en sites op Linux ontwikkelen. De ingebouwde DevTools zouden zich over het algemeen hetzelfde gedragen als bij de Windows- en macOS-versies. Ook accepteert Microsoft nu inzendingen bij het bugbountyprogramma van Edge voor de Linux-versie.

De Linux-versie van Edge is te downloaden via Microsofts Insider-website. Er is een .deb-package en een .rpm-bestand beschikbaar. De browser is nu beschikbaar op alle grote pc-platforms. Eerst verscheen de nieuwe Edge-browser in Windows en daarna kwam er ook een macOS-versie.