Silicon Motion presenteert PCIe 4.0-ssd-controllers die tot 7,4GB/s halen

Silicon Motion presenteert drie controllers voor PCI Express 4.0-ssd's, met ondersteuning voor het NVMe 1.4-protocol. Het topmodel ondersteunt maximale lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 7,4GB/s en 6,8GB/s.

Silicon Motion mikt met de drie controllers op drie verschillende segmenten. De SM2264 is het topmodel en die controller bevat een quadcore-cpu met ARM Cortex-R8-kernen en wordt op 12nm gemaakt. Volgens de fabrikant is de controller bedoeld voor high-end-ssd's en snelle flashopslag voor in auto's. De controller kan overweg met de nieuwste typen tlc- en qlc-nandgeheugen en wordt volgens Silicon Motion door 'bekende fabrikanten' al toegepast in ontwerpen.

Naast de SM2264 introduceert Silicon Motion de SM2267 en SM2267XT, voor het mainstream- en budgetsegment. Deze controllers hebben een dualcore-cpu en worden op 28nm gemaakt. Ze ondersteunen ook PCI Express 4.0 en NVMe 1.4, maar halen sequentiële lees- en schrijfsnelheden van maximaal 3,9GB/s en 3,5GB/s. De XT-uitvoering is een variant voor ssd's zonder dram-cache.

Vorig jaar in augustus toonde Silicon Motion al de eerste details over de SM2264- en SM2267-controllers. Toen sprak de fabrikant nog van modellen die met het NVMe 1.3-protocol werken. Nu zijn de controllers officieel gepresenteerd en in massaproductie en blijkt dat ze het nieuwere NVMe 1.4-protocol ondersteunen.

Wanneer er ssd's met de nieuwe Silicon Motion-controllers uitkomen, is nog niet bekend. De fabrikant concurreert met Phison, die kondigde eerder zijn E18-controller aan die vergelijkbaar is met de SM2264. Samsung en Western Digital hebben al PCIe 4.0-ssd's uitgebracht die maximale snelheden rond 7GB/s halen. Die fabrikanten gebruiken daarvoor eigen controllers.