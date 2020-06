SpaceX lanceert en landt een Falcon 9 voor de vijfde keer

SpaceX heeft zestig nieuwe Starlink-satellieten gelanceerd en laten landen, en deed dat met een Falcon 9-raket die al vier keer eerder had gevlogen. Het is de eerste keer dat een Falcon 9 zo vaak is hergebruikt. Ook gebruikte SpaceX voor het eerst een zonneschild tegen reflectie van de satellieten.

De raket werd om 04:25 uur Nederlandse tijd gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in Florida in de VS. Aan boord van de raket waren 60 Starlink-satellieten. Daarvan heeft SpaceX er al 422 in de ruimte. Met deze lancering bestaat de constellatie dus uit 482 satellieten. De Starlinks werden na vijftien minuten in een lage aardbaan gebracht.

De Falcon 9-raket waarmee de satellieten werden gelanceerd, landde kort erna op het droneschip Just Read The Instructions. Daarmee haalde het bedrijf een nieuw persoonlijk record. Het was de vijfde vlucht van de booster en de vijfde keer dat die succesvol terugkwam op aarde. Deze Falcon 9 bracht eerder al twee Starlink-missies en een batch van Iridiums Next-satellieten naar een lage aardbaan, en een andere satelliet naar een geostationaire transferbaan.

Het is ook de eerste keer dat SpaceX experimenteert met een speciaal soort schild dat reflecties van de Starlink-satellieten tegenhoudt. Het bedrijf kreeg in de afgelopen jaren veel kritiek van astronomen. Uiteindelijk moet de Starlink-constellatie uit duizenden satellieten bestaan, maar astronomen zeggen dat dat waarnemingen verstoort. SpaceX beloofde daarop met een aanpassing te komen. Een van de satellieten heeft nu een zonneschild gekregen. Als de metingen daarvan positief zijn, past SpaceX dat bij volgende lanceringen op meer satellieten toe.