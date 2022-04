SpaceX lanceert en landt Falcon 9-rakettrap voor negende keer

SpaceX heeft een geslaagde lancering met een Falcon 9-raket uitgevoerd met een onderste rakettrap die al acht keer eerder had gevlogen. Het bedrijf vestigde daarmee een nieuw record. Ook de landing lukte.

Met de lancering van zondag, die iets na 11.00 uur Nederlandse tijd plaatsvond vanaf NASA’s Kennedy Space Center in Florida, zijn zestig Starlink-internetsatellieten succesvol in de ruimte gebracht. Daarna ging zoals gepland de eerste rakettrap terug naar de aarde, waar deze zo'n negen minuten later verticaal landde op het in de Atlantische Oceaan gepositioneerde droneschip genaamd Of Course I Still Love You.

SpaceX heeft met deze lancering voor het eerst een Falcon 9-booster voor de negende keer gelanceerd en geland. Het gaat om de booster met serienummer B1051. Deze rakettrap vloog voor het eerst in maart 2019 en is voor zes van de negen vluchten ingezet om Starlink-satellieten in een baan om de aarde te krijgen. SpaceX heeft tot nu toe 1325 Starlink-satellieten in de ruimte gebracht, waarvan er zich nog zo'n 1200 daadwerkelijk in een baan om de aarde bevinden.

In theorie kunnen de Falcon 9-boosters tientallen keren hergebruikt worden, dus ook dit record zal waarschijnlijk op termijn weer verbroken worden. Hans Koenigmann, een voormalige directeur bij SpaceX, zei vorige maand dat een tiende vlucht met een hergebruikte booster binnenkort zal plaatsvinden en dat het hergebruik door zal gaan tot er daadwerkelijk schade zichtbaar is.

Het hergebruiken van deze boosters scheelt aanzienlijk in de kosten. De onderste rakettrap kost al gauw 30 tot 35 miljoen dollar om te maken en vormt grofweg 70 procent van de totale kosten van een Falcon 9-raket.