Vals nood- en brandalarm gingen af wegens fout in SpaceX Crew Dragon-capsule

Woensdagochtend gingen naar verluidt diverse nood- en brandalarmen af in het Internationaal ruimtestation wegens een fout in de SpaceX Crew Dragon Resilience-capsule. Alle veiligheidsprotocollen werden geactiveerd maar het bleek loos alarm te zijn.

Volgens Chris Bergin, redacteur van de website NASASpaceFlight en reporter Tyler Gray was het afgaan van de alarmen volgens het ISS te wijten aan een ‘Single Event Upset’ in één van de krachtbronnen van de Crew Dragon Resilience-capsule waardoor een processor zichzelf gereset heeft en data uitvoerde die het ISS interpreteerde als alarmsignalen. Deze SEU zou volgens Gray het gevolg zijn geweest van een plotse toename in ioniserende ruimtestraling. Bij dergelijke ‘Single Event Upset’ kan een ontsnapte geïoniseerde molecule ervoor zorgen dat nabijgelegen elektronica in de war raakt met een verandering in de waarden tot gevolg, een zogenaamde bitflip.

Kort na de alarmsignalen traden volgens Bergin de protocollen in werking die bij de alarmsignalen horen, maar al gauw bleek dat alle waarden in de boordsystemen van het gekoppelde ruimtetuig normaal waren. Nasa heeft het voorval bevestigd op één van haar officiële blogpagina’s. De ruimtevaartorganisatie benadrukt dat de bemanningsleden van het ISS nooit in gevaar verkeerden.

Update 27 maart 2021, 14u30: Datum incident aangepast en bevestiging NASA toegevoegd, met dank aan Mschamp.