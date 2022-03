SpaceX lanceert eerste volledig private ruimtemissie met vier ruimtetoeristen

SpaceX heeft donderdag succesvol een Crew Dragon-capsule met enkel ruimtetoeristen gelanceerd. Het is daarmee de eerste volledig commerciële ruimtemissie zonder professionele astronauten. De capsule zal zich drie dagen in een baan om de aarde bevinden.

De Inspiration4-missie werd donderdagnacht om 02.02 uur Nederlandse tijd succesvol met een Falcon 9-raket gelanceerd vanaf NASA's Kennedy Space Center. Aan boord van de Crew Dragon-capsule zitten vier ruimtetoeristen. Het is de eerste ruimtevlucht waaraan geen professionele astronauten deelnemen.

De gebruikte Crew Dragon-capsule van SpaceX is ongeveer tien maanden geleden ook ingezet om vier astronauten naar het ISS te brengen, hoewel inzittenden van de Inspiration4-ruimtemissie het ruimtestation niet zullen betreden. In plaats daarvan zal de capsule drie dagen lang in een baan om te aarde bevinden, op ongeveer 585 kilometer hoogte. De crew zal gedurende die periode iedere 90 minuten een rondje om de aarde maken.

De ruimtemissie is gericht op liefdadigheid en moet geld ophalen voor het St. Jude-kinderziekenhuis in Memphis. De vlucht is betaald door Jared Isaacman, een piloot en de oprichter en ceo van betaalprovider Shift4 Payments. Er zijn ook twee plaatsen in de Crew Dragon gedoneerd aan het St. Jude-ziekenhuis. Het doel is om in totaal 200 miljoen dollar op te halen, waarvan Isaacman al 100 miljoen dollar heeft gedoneerd.

De eerste van die twee stoelen werd geschonken aan Hayley Arceneaux, een voormalig St. Jude-patiënt die tegenwoordig werkt als doktersassistente bij het ziekenhuis. De tweede zitplaats werd voor 13 miljoen dollar geveild, en is door een vriend geschonken aan Chris Sembroski, een medewerker van Lockheed Martin en een veteraan van de luchtmacht. De laatste stoel ging naar Dr. Sian Proctor, die haar plaats verdiende door als beste deelnemer te worden geselecteerd bij een onafhankelijk beoordeelde online zakenwedstrijd.

De vier crewleden zullen onder andere wetenschappelijk onderzoek uitvoeren tijdens de missie. Zo moeten de vier ruimtetoeristen onder andere onderzoek doen naar de impact van ruimtevluchten op het menselijk lichaam. SpaceX, het Translational Research Institute for Space Health en onderzoekers van Weill Cornell Medicine hebben voorafgaand aan de ruimtevlucht biologische monsters van de vier crewleden verzameld en zullen tijdens de missie biomedische gegevens over de passagiers verzamelen. De hieruit voortkomende data komt beschikbaar in een open data repository van het TRISH, waarin de gegevens 'gemakkelijk toegankelijk zullen zijn voor onderzoeksdoeleinden'.

Het is nog niet bekend op welk moment de Crew Dragon-capsule precies terugkeert na zijn driedaagse missie. Dat hangt af van de weersomstandigheden rondom Florida. Isaacman heeft eerder gezegd dat de capsule een week lang in een baan om de aarde kan blijven als dat nodig blijkt.

Tweakers publiceerde een Plus-artikel over de Inspiration4-missie en andere projecten rond ruimtetoerisme.