SpaceX Crew Dragon met vier astronauten komt aan bij ISS

De SpaceX Crew Dragon-capsule met aan boord vier astronauten is na de succesvolle lancering van maandag gearriveerd bij het International Space Station. De vier zullen zes maanden verblijven in het ruimtestation.

De Crew Dragon 'Resilience' is dinsdagochtend Nederlandse tijd, meer dan een dag na de lancering op maandagochtend, met succes aangekomen bij het International Space Station. Daar moesten de vier inzittenden zo'n uur wachten totdat zeker was dat de docking geslaagd was en er geen luchtlekken waren. De Crew Dragon is met zijn International Docking Adapter verbonden met de Pressurized Mating Adapter 2 van het ISS. Vervolgens kon de crew het ISS betreden en de drie al aanwezige astronauten ontmoeten.

Die drie zijn Kate Rubins van de Amerikaanse NASA en Sergey Ryzhikov en Sergey Kud-Sverchkov van het Russische Roscosmos. Zij zijn sinds halverwege oktober aanwezig in het ISS. Ze worden vergezeld door Crew-1: de NASA-astronauten Mike Hopkins, Victor Glover en Shannon Walker en Soichi Noguchi van het Japan Aerospace Exploration Agency. De vier verblijven een half jaar in het ruimtestation voor een wetenschappelijke missie. Met zeven personen is het ISS officieus 'vol'; het station is gebouwd voor maximaal dit aantal aanwezigen.

Maandagochtend vond de lancering van de Crew Dragon met een Falcon 9-raket vanaf Kennedy Space Center in Florida plaats. De tocht richting het ISS betrof de eerste officiële vlucht van astronauten met de Crew Dragon. De eerdere vlucht met twee astronauten was een testvlucht.