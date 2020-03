SpaceX gaat maanmissies bevoorraden met nieuwe Dragon-capsule

NASA heeft een contract gegund aan SpaceX voor het bevoorraden van de Lunar Gateway, een ruimtestation dat in een baan om de maan gebracht moet worden. Voor de bevoorrading gaat SpaceX gebruikmaken van de Falcon Heavy en een nieuwe Dragon-capsule.

Volgens NASA gaat SpaceX de komende jaren materialen, wetenschappelijke experimenten en andere spullen voor astronauten naar de Lunar Gateway sturen. Er is een contract afgesloten met een duur van 12 jaar, met een minimum aantal lanceringen van twee, en een totaalbudget van 7 miljard dollar. Overigens kunnen ook concurrenten aanspraak maken op een deel van dat budget; SpaceX heeft niet het alleenrecht op de bevoorradingsmissies gekregen.

Voor de maanmissies gaat SpaceX gebruikmaken van de Falcon Heavy, een zwaardere versie van zijn veelgebruikte Falcon 9-raket. De Falcon Heavy kan meer vracht vervoeren, en voor de bevoorradingsmissies wordt tevens een nieuwe versie van de Dragon-capsule ontwikkeld; met de Dragon XL hoopt SpaceX per vlucht meer vracht te kunnen afleveren.

De Lunar Gateway is een gepland ruimtestation dat NASA in een baan om de maan wil brengen, en vanuit waar maanmissies uitgevoerd kunnen worden. Met de nieuwe ruimtebasis, waarmee in 2024 de eerste mensen op de maan gebracht moeten worden, hoopt NASA ook ervaring op te doen voor toekomstige missies naar Mars.