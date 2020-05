NASA geeft SpaceX goedkeuring om astronauten naar het ISS te vliegen

De geplande ruimtevlucht met twee astronauten die naar het internationale ruimtestation worden vervoerd, mag doorgaan. NASA heeft groen licht gegeven voor de vlucht, waarbij SpaceX met zijn Falcon 9-raket de lancering op zich neemt.

De goedkeuring betekent dat er voor het eerst in bijna tien jaar astronauten naar het ISS worden vervoerd vanaf Amerikaans grondgebied. De Amerikanen maken momenteel gebruik van Russische faciliteiten om hun astronauten naar het internationale ruimtestation te krijgen. De bedoeling is dat de lancering van de twee astronauten, Robert Behnken en Douglas Hurley, aankomende woensdag plaatsvindt. Die datum was al gepland, maar NASA moest nog groen licht geven; dat kwam op vrijdag.

SpaceX zal dan een Falcon 9-raket lanceren, waarbij de twee astronauten plaatsnemen in een Crew Dragon-capsule. Deze variant op de Dragon-capsule, die voorheen werd gebruikt om vracht naar het ISS te vervoeren, is in de afgelopen tijd getest. De Falcon 9 stijgt op vanaf lanceercomplex 39A op het Kennedy Space Center in Florida.

NASA gebruikt de vlucht ook als eerste test voor het bemande ruimteprogramma van SpaceX. Als er niets fout gaat volgen er mogelijk meer lanceringen van de Falcon 9 met Crew Dragon.