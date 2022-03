NASA onderzoekt klein, vooralsnog ongevaarlijk lek in ISS

In het ISS is een klein lek ontdekt, dat sinds afgelopen september meer is gaan lekken. Volgens de NASA is er vooralsnog geen gevaar voor de drie bemanningsleden. Toch verblijven zij dit weekend in het Russische deel van het ruimtestation om het lek op te kunnen sporen.

Volgens de NASA is het normaal dat er een beetje lucht uit het ISS lekt. Daarom wordt het ruimtestation soms bijgevuld aan de hand van stikstoftanks. In september vorig jaar merkten de NASA en partners echter op dat er iets meer lucht naar buiten lekte dan zou moeten. Sindsdien hebben de organisaties data verzameld om dit te kunnen verklaren, al werd dit wel bemoeilijkt door taken als ruimtewandelingen en de aankomsten en vertrekken van ruimtevaartuigen.

Inmiddels ontsnapt er iets meer lucht uit het ruimtestation dan in september het geval was. Daarom wordt er gewerkt aan een plan om het lek op te sporen en mogelijk te repareren. De NASA benadrukt wel dat het lek nog binnen de marges van het ISS valt en er op dit moment geen direct gevaar is voor de drie bemanningsleden. Om het lek op te sporen, gaan alle luiken dit weekend dicht. Op die manier kan in iedere module de luchtdruk nauw worden gevolgd.

Space.com schrijft dat de drie bemanningsleden Cassidy, Ivanishin en Vagner van vrijdagnacht tot maandagochtend in de Russische Zvezda-module zullen verblijven. Dit is het woongedeelte waarmee twintig jaar geleden wonen op het ISS mogelijk werd. De Poisk-onderzoeksmodule en het Soyuz MS-16-ruimtevaartuig zullen ook toegankelijk zijn voor de bemanningsleden. De NASA verwacht dat de eerste resultaten eind volgende week beschikbaar zullen zijn.