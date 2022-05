Eerste astronauten op commerciële vlucht keren 2 augustus terug naar aarde

De twee astronauten die eind mei naar het ISS vlogen aan boord van de eerste commerciële ruimtevlucht komen 2 augustus weer terug naar aarde. Bob Behnken en Doug Hurley zijn op dit moment twee maanden in de ruimte geweest.

NASA zegt dat tegen NBC de astronauten op die datum rond 21.00 uur Nederlandse tijd in de Atlantische Oceaan moeten landen. De astronauten verlaten het ruimtestation een dag eerder, op 1 augustus. De baas van het ruimteagentschap, Jim Bridenstine, zegt dat de datum mogelijk nog kan veranderen door weersomstandigheden.

De terugkeer naar aarde is het laatste onderdeel van de historische missie. Op 30 mei lanceerde SpaceX een Falcon 9 met de Crew Dragon-capsule, met daarin de twee astronauten. Het was de eerste keer dat astronauten aan boord van een commercieel gebouwd ruimtevaartuig werden gelanceerd. De Crew Dragon-capsule lijkt veel op het Dragon-vrachtschip, dat ook al terug kan komen op aarde en dat vaak gebruikt wordt om experimenten mee te nemen.

De twee astronauten hebben na terugkeer een missie van twee maanden voltooid. Vooraf was niet bekend hoe lang die missie precies zou duren. Dat zou niet langer dan vier maanden kunnen zijn, want dat is de maximale duur dat de zonnepanelen van de Crew Dragon in de ruimte mogen zijn. Tijdens de missie ondernam Behnken nog twee ruimtewandelingen waarbij hij een batterij van het ruimtestation verving, en er moeten er nog twee volgen. Als ook de landing een succes blijkt is SpaceX van plan vaker astronauten te lanceren, zowel voor NASA als in opdracht van privépersonen.