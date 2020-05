NASA wil met acteur Tom Cruise film aan boord van ISS maken

Ben je geen steenrijke ruimtetoerist of hooggekwalificeerde astronaut, dan blijkt nu dat je ook als acteur kans kunt maken om het International Space Station met een bezoekje te mogen vereren. De NASA wil namelijk met acteur Tom Cruise een film maken vanuit het ISS.

Jim Bridenstine, de hoogste functionaris van de NASA en tevens Republikeins politicus, heeft op Twitter laten weten dat het Amerikaanse ruimteagentschap samenwerkt met Tom Cruise om een film te maken aan boord van het ISS. "We hebben populaire media nodig om een nieuwe generatie ingenieurs en wetenschappers te inspireren om NASA's ambitieuze plannen tot realiteit te maken", zegt hij.

Er zijn nog weinig details bekend over het project, al meldde de filmwebsite Deadline eerder al dat Cruise voor het project zal samenwerken met SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. Hij reageerde onlangs op de bevestiging van Bridenstine met de opmerking dat het 'een hoop lol zou zijn'. Musk bevestigde echter niet dat SpaceX daadwerkelijk betrokken is bij het filmproject. Als dat het geval is, dan ligt het voor de hand dat Cruise met de nog niet operationele Crew Dragon-capsule en een Falcon 9-raket naar het ISS vliegt. Dat ruimtevaartuig gaat eind deze maand voor het eerst met astronauten omhoog. Daarmee krijgen Amerikanen, en met name de NASA, meer mogelijkheden voor bezoekjes aan het ISS zonder afhankelijk te zijn van Rusland.

Over de film zelf is ook nog weinig bekend. Volgens Deadline gaat het om de eerste langspeelfilm met een verhaal die in de ruimte wordt opgenomen. Op grond van die informatie wordt het dus geen documentaire en het zou ook geen volgende titel in de reeks van Mission: Impossible-films worden. Het project bevindt zich volgens Deadline nog in een vroege fase en er zou ook nog geen studio zijn aangetrokken.

De NASA stelde vorig jaar het ruimtestation open voor commerciële activiteiten. Daardoor kunnen in theorie bedrijven naar het ISS om daar filmpjes of reclames op te nemen, al zijn de mogelijkheden wel ietwat beperkt. Of er een volledige film kan worden opgenomen, is maar de vraag. Een commercieel bezoek aan het station kost namelijk een kleine 33.000 dollar per dag om van het toilet en de zuurstof gebruik te maken en dat is exclusief een reiskostenvergoeding.