Arcadelegende Billy Mitchell stapt naar rechter voor gewist Donkey Kong-record

Arcadelegende Billy Mitchell heeft wereldrecord-organisatie Twin Galaxies aangeklaagd voor laster. Mitchell claimt dat de organisatie ten onrechte insinueert dat Mitchell een valsspeler is en dat het onderzoek naar hem subjectief is uitgevoerd. Twin Galaxies bestrijdt de claims.

Twin Galaxies bepaalde in april 2018 dat Billy Mitchell heeft valsgespeeld bij het behalen van records in het arcadespel Donkey Kong. De organisatie claimde dat Mitchell zijn records niet haalde op originele arcade-hardware. Dit concludeerde de organisatie na eigen onderzoek, waarna Mitchell ook zijn Guinness World Records-records kwijtraakte. Vlak na de aankondiging van Twin Galaxies zei Mitchell al de aantijgingen te ontkennen.

Nu heeft Ars Technica gerechtelijke documenten gevonden, waaruit blijkt dat Mitchell in april 2019 al een rechtszaak aanspande tegen Twin Galaxies. In deze documenten gaf hij een andere naam op en schreef hij Twin Galaxies foutief, vermoedelijk zodat het document uit de publiciteit zou blijven. In de staat Californië geldt een verjaringstermijn van een jaar voor zaken van laster, vermoedelijk verstuurde Mitchell het document alleen zodat de zaak niet zou verjaren.

Volgens het in maart 2020 aangepaste document heeft Twin Galaxies lasterlijk gehandeld, door te zeggen dat Mitchell zijn recordscore niet legitiem zou hebben behaald. Door te claimen dat hij de regels van de organisatie omzeilde, insinueerde Twin Galaxies volgens Mitchell dat hij een valsspeler was. Twin Galaxies was bij het onderzoek daarnaast al vooringenomen, aldus Mitchell, en met het onderzoek wilden ze alleen publiciteit en clicks opleveren. De organisatie zou daarnaast getuigenverklaringen hebben genegeerd en heeft volgens Mitchell alleen gefocust op 'wetenschappelijk' bewijs.

In een motie waarmee Twin Galaxies de zaak niet ontvankelijk wil laten verklaren, schrijft de organisatie dat de opmerkingen van de site slechts meningen waren. Omdat deze niet werden gepresenteerd als feiten, zou het juridisch gezien geen laster zijn. Ook maakte de site deze opmerkingen niet zomaar, maar vroeg de community om een laatste oordeel in deze zaak. Twin Galaxies zegt daarnaast geen twijfel te hebben dat Mitchell zijn records niet haalde op originele hardware en dat ze niks persoonlijks tegen Mitchell hebben. Ze zouden alleen de integriteit van de recordlijst willen waarborgen.

Op 6 juli zien de twee partijen elkaar in de rechtszaal. Dan buigt een rechter zich over de motie van Twin Galaxies, om de zaak niet ontvankelijk te laten verklaren.

Een statement die Billy Mitchel in 2018 gaf