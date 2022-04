Guinness World Records herstelt wereldrecords van arcadelegende Billy Mitchell

Guinness World Records heeft de vijf historische wereldrecords van arcadelegende Billy Mitchell weer in ere hersteld. Deze records werden geschrapt nadat Twin Galaxies de arcadespeler beschuldigde van valsspelen. Volgens Guinness is er niet genoeg bewijs.

Guinness World Records-hoofdredacteur Craig Glenday zegt dat deze beslissing is genomen, nadat Mitchell in beroep ging bij de organisatie. Bij het onderzoek naar de claims keek Guinness World Records opnieuw naar het bewijs, werden er gesprekken gevoerd met nieuwe ooggetuigen en vroegen ze experts voor gameplay-analyses en hardwareverificatie. Uiteindelijk was er voor de raad van Guinness World Records niet genoeg bewijs voor een unanieme diskwalificatie. In deze gevallen grijpt Guinness World Records volgens Glenday terug naar het besluit dat bij het behalen van de records werd genomen, wat in dit geval betekent dat de records in ere hersteld worden.

In een reactie zegt Billy Mitchell de beslissing te vieren. Toen hij in 2018 'vals werd beschuldigd', zei hij dat hij zijn hoofd schudde over 'hoe dit kon gebeuren'. "Maar ik schudde mijn hoofd niet lang. Mijn support system liet dit simpelweg niet toe. Ze zeiden geef nooit op." Dus begon Mitchell met het verzamelen van al het historisch bewijsmateriaal en het vergaren van nieuw materiaal. "Tijdens het verzamelen, begon ik te spelen. Begon ik het mezelf af te vragen. Ben ik echt zo goed? Zou ik hetzelfde spelniveau kunnen behalen als dat ik voor zoveel jaren had?"

Dit kwam volgens Mitchell vorig jaar op een hoogtepunt, toen hij twintig jaar nadat hij een perfecte Pac-Man-score behaalde, dit naar eigen zeggen weer deed. Ook deze keer in arcadehal Funspot, waar hij twee decennia eerder de eerste speler was die deze perfecte score bij Pac-Man haalde. Dit bewijs stuurde hij door naar Guinness World Records.

Walter Day, oprichter van Twin Galaxies, zegt blij te zijn dat de records van Mitchell weer in ere zijn hersteld. "Ik had er vertrouwen in dat dit zou gebeuren. Iedereen die deel was van de old days en zag hoe Mitchell speelde, weet dat hij volledig in staat was om deze records te halen. Tijdens de golden age was er ook geen MAME beschikbaar om mee te vals te spelen. Ik ben er trots op om van dit proces deel uit te maken."

Day ging in 2010 met pensioen bij Twin Galaxies. MAME is de arcade-emulator die Mitchell volgens claims gebruikt zou hebben om twee records van 1.047.200 en 1.050.200 punten in Donkey Kong met valsspelen te behalen. Of Twin Galaxies zelf van gedachten is veranderd is niet duidelijk. Ars Technica zocht contact met de recordorganisatie, om een theedrinkende-Kermit-de-Kikker-meme als reactie te krijgen. Mitchell heeft Twin Galaxies aangeklaagd voor laster, op 6 juli staan de twee partijen in de rechtszaal.

Twin Galaxies besloot in 2018 dat Mitchell valsspeelde, na maandenlang onderzoek. Zo zou Mitchell voor bepaalde records Donkey Kong-pcb's hebben omgewisseld en niet-originele arcade-pcb's hebben gebruikt. Dit is tegen de regels, dus werd Mitchell gediskwalificeerd bij Twin Galaxies en Guinness World Records. De records die zijn teruggezet zijn de eerste perfecte Pac-Man-score in 1999 en vier scorerecords voor Donkey Kong van 1982 tot 2010. Ook ziet Guinness World Records Mitchell weer als de eerste persoon om de killscreen van Donkey Kong te halen en de eerste speler die een miljoen punten in Donkey Kong haalt.

Wat Mitchell nu gaat doen? "Het is te moeilijk om te zeggen dat ik geen nieuwe wereldrecords wil, dus ik denk dat ik dat misschien wel wil. Maar meer dan alles, wil ik terug naar wat ik doe. Het ambassadeurschap van competitief gamen. Het nalatenschap dat zal blijven, lang nadat we hier weg zijn. Dat is mijn echte passie en dat is wat ik zal blijven doen."