Apple toont teaser van sciencefictionserie gebaseerd op Asimovs Foundation

Apple heeft een teaser getoond van Foundation, de serie die gebaseerd is op de boeken van Isaac Asimov. De serie wordt gemaakt door het bedrijf dat ook achter de productie van Altered Carbon zit. Volgend jaar is Foundation te zien op Apple TV+.

De teaser geeft een eerste blik op de acteurs en omgevingen die te zien zullen zijn in Apple TV+-serie Foundation. Er komen tien afleveringen van de serie. Twee jaar geleden werd al bekendgemaakt dat Apple opdracht had gegeven voor het maken van Foundation. Robyn Asimov, de dochter van de overleden auteur is betrokken bij het project.

Foundation wordt gemaakt door Skydance Television. Foundation is naar verluidt het grootste project van Apple TV+ tot nu toe. Er is nog nooit een serie verschenen die is gebaseerd op de boekenreeks van Isaac Asimov, ondanks dat er al tientallen jaren plannen voor verfilmingen zijn. Die mislukken steeds vanwege de complexiteit van het verhaal.

Het verhaal gaat over de ondergang van het Galactische Imperium. Psychohistoricus Hari Seldon is de enige die dat kan voorzien, dankzij de door hem ontwikkelde psychohistorie. Daarmee kan hij de toekomst voorspellen met wiskundige formules en statistische berekeningen. Het verhaal voltrekt zich over een tijdspanne van duizend jaar.

Asimov is een beroemde Amerikaanse sciencefictionschrijver en wetenschapper. Hij is ook bekend van zijn vele verhalen over robots, die zijn gebundeld in Robot Dreams en Robot Visions. Asimov begon al in 1939 met het schrijven van verhalen over robots.