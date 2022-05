Tweakers Podcast #118 - Macs met ARM-soc's, iOS 14, en reviewbombing

Na jaren aan geruchten maakte Apple tijdens WWDC eindelijk officieel wat we al lange tijd aan zagen komen: Mac-computers stappen over van Intel- naar ARM-hardware. Wat betekent dat voor ontwikkelaars en eindgebruikers? Daar hebben we het over in deze podcast.

Maar er was meer nieuws vanaf WWDC. Zo toonde Apple ook enkele vernieuwingen in iOS 14, die wel bekend voorkwamen als je bijvoorbeeld Android of Windows Phone gebruikt (hebt). We bespreken hoe belangrijk die vernieuwingen zijn en of dat genoeg zou zijn om mensen te doen overstappen. Daarnaast hebben we het ook over de nadruk die Apple legt op privacy en de nieuwe eisen die het daarvoor aan ontwikkelaars stelt.

Naast WWDC behandelen we natuurlijk ook andere onderwerpen. Zo hebben we het over de ophef die The Last Of Us: Part II bij sommige gamers heeft veroorzaakt. Daarbij komen ook enkele globaal omschreven details over de inhoud van de game aan bod, dus hierbij een spoiler-waarschuwing daarvoor. Arnoud heeft het over een 5G-telefoon die in Nederland geen 5G ondersteunt, maar het toch denkt te kunnen, en Wout gaat videodienst-hoppen vanwege een nieuwe film die beschikbaar komt op Disney+.

00:00 Opening

00:50 Het mysterie van de 5G-telefoon zonder 5G

06:17 De reviewbomb van The Last of Us: Part II (spoiler-alert)

15:49 Wout heeft een reden om Disney+ te nemen

21:39 Hoe was de nieuwe stijl van Apples WWDC?

24:59 Het is eindelijk officieel: Macs gaan op ARM-chips draaien

40:12 Apple laat de teugels vieren in iOS 14

47:49 Hoe effectief is Apples focus op privacy?

55:56 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app, of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt ook voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.