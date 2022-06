Eerste astronauten op commerciële vlucht keren veilig terug naar aarde

Astronauten Bob Behnken en Doug Hurley zijn veilig geland op aarde. Daarmee is de eerste commerciële ruimtevlucht met astronauten succesvol afgerond. Behnken en Hurley landden met de Crew Dragon van SpaceX in de Golf van Mexico.

Het tweetal landde om 20.48 Nederlandse tijd in de oceaan. Eerder, om 01.34, koppelde de capsule los van het International Space Station. De astronauten ontstaken hun remmotoren rond 19.56, en kwamen na een radiostilte van zes minuten terug naar aarde. Om 20.48 raakte de Crew Dragon de oceaan. Er waren aanvankelijk zeven potentiële landingsplaatsen rondom de kust van Florida.

Bij de landingsplaats werden de twee astronauten opgewacht door twee reddingsboten. De eerste daarvan helpt de astronauten uit de capsule, een tweede schip haalt de vier parachutes uit het water.

Tijdens de landing kwam het Crew Dragon-ruimtevaartuig aan vier parachutes naar beneden. SpaceX heeft in het verleden vaker ruimtevaartuigen heelhuids terug laten komen op aarde, maar daarbij ging het om reguliere Dragon-vrachtschepen. De Crew Dragon is een keer eerder, zonder astronauten, teruggekomen tijdens de Demo-1-testvlucht in maart 2019.

Behnken en Hurley zijn in totaal iets meer dan twee maanden aan boord van het International Space Station geweest. De astronauten vertrokken op 30 mei naar het ISS. Het was de eerste commerciële lancering met astronauten ooit, en de eerste lancering van Amerikaanse bodem sinds 2011. Aanvankelijk was niet duidelijk hoe lang Behnken en Hurley aan boord zouden blijven. De Crew Dragon was vanwege zijn zonnepanelen gecertificeerd voor een ruimteverblijf van maximaal vier maanden. Tijdens het verblijf maakte Behnken vier ruimtewandelingen.

Met de succesvolle terugkeer is de eerste commerciële vlucht afgerond. De Demo-2-vlucht is bedoeld als test: in de toekomst wil NASA vooral vluchten afnemen bij SpaceX voor vervoer naar het International Space Station. Vorige week maakte het ruimteagentschap bekend wie de volgende astronauten worden die op de commerciële tweede vlucht mee gaan. Naast NASA-astronauten Shane Kimbrough en Megan McArthur zijn dat ook JAXA-astronaut Akihiko Hoshide en ESA-astronaut Thomas Pesquet. Die gaan als mission specialist omhoog en vertrekken eind september.