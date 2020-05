Britse marktwaakhond onderzoekt neprecensies webwinkels

De Britse Competition and Markets Authority heeft aangekondigd onderzoek te zullen doen naar neprecensies die online zijn gepubliceerd. De marktwaakhond wil kijken of er mogelijk consumenten zijn misleid bij het aankopen van producten.

De CMA heeft op zijn website uiteengezet hoe het onderzoek eruit komt te zien. Bij een aantal grote webwinkels wordt onderzoek gedaan naar hoe zij neprecensies detecteren en verwijderen. Er werd overigens niet bij verteld om welke webwinkels het gaat, en daarnaast wil de marktwaakhond benadrukken dat het geen aanwijzingen heeft dat er webshops zijn die illegale activiteiten ondernemen op het gebied van klantenreviews.

Tijdens het onderzoek gaat de CMA onder andere kijken naar verdachte gebruikers, bijvoorbeeld degenen die een groot aantal uiteenlopende producten hebben gereviewd. Ook wordt gekeken of winkels mogelijk positieve reviews hebben gekoppeld aan de verkeerde producten, en wil de CMA weten hoe er wordt omgegaan met klanten die worden betaald voor het schrijven van een review.

De bedoeling is om te kijken of webwinkels voldoende doen om neprecensies aan te pakken. Als de CMA van mening is dat zij te weinig doen, dan kunnen er straffen, zoals boetes, worden uitgedeeld. De Britse marktwaakhond laat eveneens weten dat Facebook, met dochterbedrijf Instagram, en Ebay hebben beloofd om nepreviews aan te pakken.