Britse mededingingsautoriteit onderzoekt smartphone-duopolie van Google en Apple

De Britse Competition and Markets Authority is een onderzoek gestart naar Googles en Apples 'effectieve duopolie' op de smartphonemarkt. De autoriteit gaat zich focussen op de besturingssystemen, appwinkels en mobiele browsers van de twee bedrijven.

Met het onderzoek wil de autoriteit erachter komen of de controle over de 'mobiele ecosystemen' van beide bedrijven slecht zijn voor concurrenten en consumenten. Met het mobiele ecosysteem doelt CMA op een verzameling van producten en diensten waarmee gebruikers andere producten, content en diensten kunnen consumeren, zoals muziek-, tv- en videostreaming, fitnesstracking, winkelen en bankieren. CMA gaat ook naar slimme speakers, smartwatches, thuisbeveiliging en verlichting bekijken, met de focus op producten die met smartphones kunnen verbinden.

De autoriteit is bang dat de duopolie en bijbehorende controle over de ecosystemen een 'verstikkende' werking hebben op concurrentie binnen deze ecosystemen. CMA is bezorgd dat dit weer betekent dat er minder wordt geïnnoveerd binnen de sector en dat klanten meer kwijt zijn aan apparaten en apps, of voor andere goederen en diensten vanwege hogere advertentieprijzen.

Het onderzoek zal ook kijken naar de impact die de twee bedrijven hebben op andere bedrijven die Apple of Google nodig hebben om hun producten aan te kunnen bieden aan smartphoneklanten. Daarbij doelt de CMA onder meer op appontwikkelaars.

Het nieuwe onderzoek valt binnen het bredere CMA-programma Digital Markets Unit, waarmee de autoriteit een nieuw 'pro-concurrentie regelgevend regime' wil opzetten. Hiervoor werkt de autoriteit samen met de Britse overheid. De autoriteit heeft ook een onderzoeksomvang gepubliceerd en vraagt mensen hier feedback op te geven. Daarnaast is er een vragenlijst gepubliceerd voor appontwikkelaars, waarin de autoriteit vraagt wat hun ervaringen zijn met het werken binnen Apples en Googles ecosystemen. Het onderzoek moet binnen een jaar klaar zijn.