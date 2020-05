Wetenschappers halen dataoverdracht van 44,2Tbit/s over glasvezelkabel

Wetenschappers van verschillende universiteiten hebben 44,2 terabit per seconde aan data via een bestaande glasvezelkabel verstuurd. Dat is een record, dat werd gehaald via een 'micro-kam'. Daarbij worden laserstralen gebundeld afgevuurd.

De onderzoekers van de Australische universiteiten van Monash, Swinburne en RMIT publiceren hun resultaten in het wetenschappelijk tijdschrift Nature. De wetenschappers wisten 44,2Tbit/s te versturen over een afstand van 75 kilometer. Dat gebeurde via de C-band op 1550nm. Daarmee is dat volgens de onderzoekers de eerste keer dat de technologie op die manier ingezet is buiten een laboratoriumsetting.

De onderzoekers gebruikten voor het bereiken van de snelheid een zogeten 'microkam', een technologie die inmiddels meer dan tien jaar oud is maar tot nu toe vooral in laboratoria toegepast werd. De micro-kam maakt gebruik van hardware die op dit moment ook in bestaande telecomnetwerken zit. Voor het onderzoek werd bovendien slechts één geïntegreerde chip gebruikt. Door gebruik te maken van die techniek is de methode 'schaalbaar voor in de toekomst', zeggen de wetenschappers.

Voor het experiment werd een speciaal soort micro-kam gebruikt. Met soliton-kristallen konden de wetenschappers een hogere efficiëntie behalen. Een micro-kam is een optische chip die lichtsignalen met een hoge maar stabiele frequentie kan focussen.