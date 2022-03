Britse onderzoekers behalen snelheid van 178Tbit/s via singlemode-glasvezel

Onderzoekers van het University College London hebben in samenwerking met twee bedrijven een nieuw record gevestigd voor datadoorvoersnelheden via singlemode-glasvezelkabels. De Britten behaalden een snelheid van 178Tbit/s.

De snelheid van de UCL-onderzoekers werd via 660 kanalen behaald over een glasvezelkabel met een lengte van veertig kilometer. De wetenschappers wisten een wavelength-division multiplexing-bandbreedte van 16,83THz te behalen door tegelijkertijd de optische S-, C- en L-banden in te zetten, met golflengten van 1460nm tot 1625nm. Het team realiseerde dit door een combinatie van versterking en geometric shaping: het gebruik van patronen die het beste gebruikmaken van de fase, helderheid en polarisatie van het licht in de kabel voor de signaaloverdracht.

De onderzoekers verbraken het record van Japanse wetenschappers van begin dit jaar. Die behaalden via de S-, C- en L-frequentiebanden een bandbreedte van 13,6THz bij een experiment met fiber van 40 kilometer lengte, om tot een doorvoersnelheid van 150,3Tbit/s te komen.

Het gaat bij beide experimenten om snelheden via singlemode-glasvezel waarbij lichtstralen recht door de vezel gaan, wat hogere bandbreedte en langere afstanden mogelijk maakt dan multimode-fiber met een grotere kern waarbinnen het licht reflecteert en dus een grotere afstand aflegt en verstrooit. Het is ook mogelijk meerdere kernen te combineren binnen de glasvezelkabel en met deze bundeling zijn hogere snelheden over grotere afstanden mogelijk. In april demonstreerden onderzoekers van het Japanse National Institute of Informations & Communications Technology bijvoorbeeld een doorvoersnelheid van 172Tbit/s over een afstand van 2040 kilometer door drie cores binnen de glasvezelkabel te bundelen.

De Britse onderzoekers claimen dat het voordeel van hun techniek is dat deze te implementeren is in bestaande infrastructuur door de versterkers te upgraden die bij optische verbindingen om de veertig tot honderd kilometer aanwezig zijn. De UCL Electronic & Electrical Engineering-afdeling werkte bij het onderzoek samen met de bedrijven Xtera en KDDI. Ze publiceren hun bevinden in IEEE Photonics Technology onder de titel Optical Fibre Capacity Optimisation via Continuous Bandwidth Amplification and Geometric Shaping.